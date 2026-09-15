Juzgan a un sujeto acusado de abusar sexualmente de su cuñada y de su propio hijo

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De acuerdo a la acusación del fiscal Nelson Mastorchio abusó sexualmente de la hermana de su pareja, cuando tenía 11 años, y de su propio hijo entre los tres y los cuatro años de edad.

En el Tribunal en lo Criminal N° 1 dio inicio esta semana el juicio oral y público contra un sujeto acusado de graves delitos contra la integridad sexual perpetrados en perjuicio de dos menores de edad en distintos períodos temporales.

El tribunal colegiado está presidido por el juez Guillermo Burrone, en tanto que la acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3. Por su parte, la representación técnica y defensa del imputado es ejercida por el abogado Daniel Tovar.

Durante las dos primeras jornadas del debate, desarrolladas entre este lunes y este martes, la Fiscalía expuso el material probatorio reunido en dos Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) unificadas que comprometen severamente la situación procesal del acusado.

Este martes se desarrolló la segunda jornada de juicio oral en el Tribunal Criminal 1. — LA OPINION Dos hechos graves y de extrema vulnerabilidad De acuerdo con las actuaciones judiciales ventiladas en la sala de audiencias, sobre el imputado pesan acusaciones por vulneraciones a la integridad sexual cometidas en entornos familiares directos:

Abuso sexual reiterado y agravado El primer hecho atribuido se remonta a hechos ocurridos a principios del año 2023 en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calle Monroe y Perú. La víctima, una niña de 11 años que resulta ser cuñada del acusado, sufrió reiterados abusos aprovechando el rol de conviviente y guardador del agresor. Las agresiones, según la acusación, incluían sometimientos físicos y amedrentamientos verbales que inhibieron la posibilidad de defensa de la menor debido a su vulnerabilidad e inmadurez. Los ultrajes quedaron ratificados mediante pericias médicas protocolares y testimonios incorporados al expediente.

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Abuso sexual simple agravado por el vínculo (ascendiente) La segunda imputación corresponde a agresiones cometidas entre los años 2024 y 2025 en nuestra ciudad contra su propio hijo, cuando el niño tenía entre 3 y 4 años de edad, aprovechando las circunstancias en que se encontraba a su exclusivo cuidado. La conducta fue advertida luego de que el menor expresara comportamientos y relatos sexualizados tanto ante familiares como en el jardín de infantes al que concurría, lo que derivó en la inmediata intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la posterior declaración del menor en Cámara Gesell y la formalización de la denuncia penal.

Continuidad del juicio Tras completar las declaraciones de testigos de contexto, profesionales de la salud, peritos de parte y la exhibición de las pruebas documentales recopiladas por los investigadores durante las audiencias de inicio de semana, el juicio oral continuará en las próximas jornadas en la sede judicial de Pergamino.

Se espera que en los próximos días las partes emitan sus alegatos finales, donde la Fiscalía solicitará las penas correspondientes dadas la gravedad de los tipos penales imputados, el concurso de delitos y la condición de reincidencia o antecedentes del juzgado, mientras que la defensa técnica buscará desvirtuar las imputaciones o morigerar la eventual sanción penal.