> Pergamino será sede del IV Encuentro Provincial de Asociaciones Culturales Sanmartinianas

Pergamino

Pergamino recibirá a 20 delegaciones bonaerenses para un encuentro sanmartiniano con conferencias, homenajes, presentaciones y una actividad solidaria.

25 de septiembre de 2026 a las 08:43 a. m.

25 de septiembre de 2026 a las 08:43 a. m.

Pergamino será sede del IV Encuentro Provincial de Asociaciones Culturales Sanmartinianas de la provincia de Buenos Aires, una jornada que reunirá el sábado 3 de octubre a 20 delegaciones bonaerenses, autoridades y referentes de la historia nacional, con conferencias, homenajes y actividades vinculadas al legado del general José de San Martín.

Una jornada sanmartiniana La actividad es organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana “Rancagua” del partido de Pergamino y se desarrollará principalmente en el Salón Auditorio de la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, donde se concentrarán las actividades institucionales y culturales previstas para el encuentro.

La jornada comenzará por la mañana y se extenderá hasta las 19:30, con una programación que incluirá exposiciones, reconocimientos, presentaciones de libros y proyectos vinculados con la difusión de la epopeya sanmartiniana.

El encuentro contará con la participación de 20 delegaciones provenientes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. También asistirán autoridades vinculadas con las asociaciones culturales sanmartinianas y representantes de instituciones municipales, provinciales y educativas.

Entre las presencias destacadas estará la historiadora Beatriz Bragoni, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral “Las mujeres de la revolución”. La exposición está prevista para las 9:45, luego de los actos protocolares y los homenajes programados durante la primera parte de la jornada.

Autoridades invitadas Entre las autoridades y referentes que participarán del encuentro se encuentra el coronel mayor retirado Hernán Cornut, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano. También estará presente el licenciado Miguel Ángel Licciardi, coordinador nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas.

A ellos se sumará Marcelo Gatti, coordinador provincial de Asociaciones Culturales Sanmartinianas, además de autoridades municipales, provinciales y del ámbito educativo.

La organización planteó el encuentro como un espacio destinado al intercambio entre las asociaciones que trabajan en la difusión de la figura de San Martín, la historia de la independencia y los valores asociados con su trayectoria.

Homenajes y conferencias El cronograma contempla a las 8:50 el acto protocolar de apertura. A las 9:30 se realizará un homenaje a los granaderos pergaminenses y, diez minutos después, otro reconocimiento estará destinado a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

A las 9:45 tendrá lugar la conferencia magistral de Beatriz Bragoni, titulada “Las mujeres de la revolución”, una exposición que abordará el papel de las mujeres en los procesos revolucionarios y de independencia.

Luego, a las 11:10, está prevista la presentación de una réplica del sable de San Martín. A las 11:20, Eduardo Montangie, curador de la “Casa San Martín” de Boulogne-sur-Mer, ofrecerá una conferencia.

Una de las actividades se trasladará luego al ámbito educativo. A las 12:45 se realizará la reinauguración del mástil de la Escuela Primaria N.º 16 “General San Martín” de Pergamino.

Presentaciones y proyectos La programación continuará por la tarde con la presentación del libro “José Félix Bogado, el último coronel de San Martín”, escrito por Luis Simonetti y Julio Romay. La actividad está prevista para las 14:50.

A las 15:30, Jorge Menéndez brindará la conferencia “San Martín y las instituciones”, en la que se abordará la relación entre la figura del Libertador y las instituciones.

Más tarde, a las 17:30, las Asociaciones Culturales Sanmartinianas de la provincia presentarán proyectos innovadores destinados a promover la difusión de la epopeya sanmartiniana.

El cierre del IV Encuentro Provincial está previsto para las 19:30.

Una iniciativa solidaria Además de las actividades culturales e históricas, el encuentro tendrá un componente solidario. Las asociaciones participantes donarán a la Escuela Primaria N.º 16 “General San Martín” material didáctico, ropa y calzado destinados a los niños que concurren al establecimiento.

Los elementos fueron reunidos mediante campañas solidarias impulsadas por las distintas asociaciones desde comienzos de año y hasta la actualidad.

De esta manera, el encuentro provincial no sólo permitirá reunir en Pergamino a representantes de instituciones dedicadas a la difusión de la figura de José de San Martín, sino que también incorporará una acción concreta de acompañamiento a una comunidad educativa local.

Participación de delegaciones La realización del encuentro en Pergamino representa una instancia de intercambio entre las distintas Asociaciones Culturales Sanmartinianas de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada, las delegaciones podrán compartir experiencias y presentar iniciativas orientadas a acercar la historia sanmartiniana a nuevas generaciones.

La organización invitó a la comunidad y a los medios de comunicación a participar de las actividades previstas para el sábado 3 de octubre en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”.

Cronograma 8:50: acto protocolar.

9:30: homenaje a granaderos pergaminenses.

9:40: homenaje a veteranos de la Guerra de Malvinas.

9:45: conferencia magistral “Las mujeres de la revolución”, por Beatriz Bragoni.

11:10: presentación de una réplica del sable de San Martín.

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11:20: conferencia de Eduardo Montangie.

12:45: reinauguración del mástil de la Escuela N.º 16.

14:50: presentación del libro “José Félix Bogado, el último coronel de San Martín”.

15:30: conferencia “San Martín y las instituciones”, por Jorge Menéndez.

17:30: presentación de proyectos innovadores de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas.

19:30: cierre del encuentro.

Lugar: Salón Auditorio de la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, Pergamino.