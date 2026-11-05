Pergamino se prepara para el verano con natatorios habilitados y controles municipales

Pergamino

La habilitación de un natatorio no constituye un trámite automático. Por el contrario, implica un procedimiento que contempla la revisión de documentación obligatoria, las condiciones estructurales de las instalaciones, las medidas de seguridad y la señalización correspondiente.

Con la proximidad de la temporada estival y el aumento de las temperaturas, Pergamino comienza a poner en marcha una de las alternativas recreativas más elegidas por las familias durante los meses de calor: las piletas de clubes e instituciones deportivas y sociales. Para este próximo verano, el Partido contará con más de 20 natatorios habilitados, una oferta que requiere de un trabajo coordinado entre el Municipio y las entidades responsables para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y cuidado de la salud.

En ese contexto, desde la Municipalidad destacaron la importancia de las tareas de fiscalización que se desarrollan a través del área de Habilitaciones, encargada de verificar que cada establecimiento reúna los requisitos exigidos por las normativas vigentes antes de autorizar su funcionamiento. El objetivo es que los vecinos puedan disfrutar de estos espacios recreativos con las garantías necesarias, especialmente en una época en la que aumenta considerablemente la concurrencia.

La habilitación de un natatorio no constituye un trámite automático. Por el contrario, implica un procedimiento que contempla la revisión de documentación obligatoria, las condiciones estructurales de las instalaciones, las medidas de seguridad y la señalización correspondiente. También se evalúan aspectos vinculados con la organización de las actividades que se desarrollan en cada predio, teniendo en cuenta que muchos clubes reciben diariamente a niños y adolescentes que participan de colonias, guarderías y propuestas deportivas.

Las inspecciones no se limitan a una instancia previa a la apertura. Durante el verano se realizan controles periódicos para comprobar que las condiciones que permitieron obtener la habilitación se mantengan a lo largo de toda la temporada y para detectar posibles irregularidades que deban ser corregidas.

El programa Clubes Seguros

Uno de los componentes centrales de este trabajo es la intervención del área municipal de Salud, que participa mediante el programa Clubes Seguros. La iniciativa busca garantizar condiciones sanitarias adecuadas en los natatorios y en los distintos espacios de las instituciones que reciben público durante el verano.

Entre los puntos de mayor atención se encuentra la calidad del agua de las piscinas, el mantenimiento de las instalaciones y la utilización correcta de los productos químicos destinados a su tratamiento. Para ello se realizan análisis y verificaciones periódicas de los niveles de cloro y pH, dos parámetros fundamentales para mantener el agua en condiciones y evitar la proliferación de bacterias y otros agentes que puedan representar un riesgo para la salud.

Los controles también comprenden otros sectores de los clubes, particularmente las cantinas y los espacios donde se elaboran o comercializan alimentos. En esos lugares se supervisan las condiciones de higiene y la correcta manipulación de los productos, con el propósito de prevenir inconvenientes sanitarios durante los meses de mayor actividad.

Desde el Municipio consideran que el programa no debe limitarse al cumplimiento de las exigencias administrativas, sino que también apunta a generar conciencia entre las instituciones y promover prácticas responsables. En ese sentido, el acompañamiento a los clubes y la capacitación de quienes trabajan en ellos forman parte de una estrategia preventiva que busca sostener condiciones adecuadas durante toda la temporada.

La seguridad de quienes concurren

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Otro aspecto importante está relacionado con la seguridad de los usuarios, especialmente de los chicos que participan de colonias y actividades recreativas. La presencia de profesores, guardavidas y personal capacitado constituye una condición esencial para organizar las propuestas y actuar ante cualquier eventualidad.

La responsabilidad también alcanza a las autoridades de cada institución, que deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes y mantener las instalaciones en condiciones. Las inspecciones municipales permiten verificar estos aspectos y notificar a los responsables cuando se detectan cuestiones que requieren una intervención.

Desde la Comuna remarcaron que el trabajo conjunto con las entidades deportivas y sociales resulta indispensable para sostener una oferta recreativa segura. La prevención, los controles y el compromiso de quienes administran los natatorios son herramientas centrales para evitar accidentes y situaciones que puedan afectar la salud de los concurrentes.

Una alternativa para las familias pergaminenses

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La existencia de tantas opciones en materia de natatorios habilitados en el Partido de Pergamino representa una oferta importante para los vecinos que buscan disfrutar del verano sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Los clubes y las instituciones barriales cumplen un papel destacado en ese sentido, ya que ofrecen espacios de recreación, actividad física y encuentro social para personas de distintas edades.

Para muchas familias, las piletas se convierten en una alternativa durante las vacaciones y las jornadas de calor intenso. También representan un ámbito de integración para los chicos, que encuentran en las colonias y propuestas deportivas una posibilidad de compartir actividades y aprovechar el tiempo libre.

En ese escenario, el Municipio recordó la importancia de concurrir a establecimientos que cuenten con la correspondiente habilitación y respetar las indicaciones del personal responsable, además de las normas básicas de convivencia y cuidado de las instalaciones.