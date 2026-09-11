> Pergamino: Profundiza la limpieza de desagües y mantenimiento de los cursos de escurrimiento

Pergamino

En este marco, las cuadrillas municipales trabajan sobre canales, desagües y otros puntos estratégicos que cumplen una función dentro del sistema de drenaje de la ciudad en general.

El Municipio de Pergamino avanza con un programa de mantenimiento integral de los desagües pluviales, canales y distintos sectores destinados al escurrimiento del agua, con intervenciones que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad y que tienen como principal objetivo mejorar el funcionamiento del sistema ante lluvias de distinta intensidad.

Las tareas incluyen la limpieza y acondicionamiento de desagües ubicados en sectores urbanos y también en zonas próximas al Arroyo Pergamino. Uno de los frentes de trabajo se encuentra actualmente en inmediaciones del barrio Belgrano, donde se llevan adelante intervenciones sobre los conductos y espacios de escurrimiento ubicados a la vera del curso de agua.

Desde la Municipalidad remarcan en diálogo con LA OPINION que “este tipo de trabajos forman parte de una planificación que contempla distintos frentes y que busca sostener en condiciones adecuadas la infraestructura hidráulica de la ciudad. La limpieza periódica resulta fundamental para evitar obstrucciones, facilitar la circulación del agua y reducir las posibilidades de anegamientos cuando se registran precipitaciones importantes”, señalaron mientras las máquinas estaban desarrollando tareas cerca del Arroyo, con un importante movimiento para poder avanzar en los frentes que tienen en proyecto.

Un trabajo constate En este marco, las cuadrillas municipales trabajan sobre canales, desagües y otros puntos estratégicos que cumplen una función dentro del sistema de drenaje de Pergamino. Se trata de una tarea que requiere continuidad, debido a que la acumulación de sedimentos, residuos, vegetación y otros elementos puede afectar con el paso del tiempo la capacidad de escurrimiento.

El mantenimiento no se limita únicamente a los sectores donde se encuentran los desagües pluviales, sino que también contempla intervenciones sobre las márgenes del Arroyo. La rectificación y acondicionamiento de estos sectores constituye otro de los componentes de la planificación puesta en marcha por el Municipio, entendiendo que el correcto funcionamiento del curso de agua es determinante para el sistema de drenaje de la ciudad.

La intervención sobre las márgenes permite mejorar las condiciones del cauce y acompañar las tareas que se realizan en otros puntos del sistema hídrico, conformando un esquema de trabajo que apunta a prevenir inconvenientes y a mantener despejados los principales sectores por donde debe circular el agua.

El compromiso de la Municipalidad de Pergamino con estas intervenciones se traduce así en una agenda de trabajos que abarca distintos barrios y espacios de la ciudad. La intención es anticiparse a posibles inconvenientes y sostener durante todo el año las condiciones necesarias para que los desagües, canales y cursos de escurrimiento puedan cumplir adecuadamente con su función.

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En toda la ciudad Si bien el Municipio de Pergamino mantiene una tarea constante sobre canales, desagües pluviales, márgenes y distintos sectores vinculados con el escurrimiento del agua, desde el ámbito local consideran fundamental que estas acciones sean acompañadas por el compromiso de toda la comunidad. En ese sentido, uno de los principales pedidos apunta a evitar que se arrojen residuos, basura o restos verdes en inmediaciones de los canales, desagües y del Arroyo Pergamino.

La advertencia tiene una razón concreta: cualquier elemento que termine en esos sectores puede convertirse en un obstáculo para la circulación del agua, especialmente durante jornadas de lluvias intensas. Bolsas, ramas, hojas, restos de poda y otros residuos pueden acumularse en determinados puntos, reducir la capacidad de escurrimiento y generar inconvenientes justamente cuando el sistema necesita funcionar con mayor eficiencia.

Las tareas que lleva adelante la Municipalidad tienen un marcado carácter preventivo por lo que la limpieza de desagües y canales, el mantenimiento de los espacios de escurrimiento y las intervenciones sobre las márgenes del Arroyo forman parte de una planificación destinada a sostener la infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas. Sin embargo, el resultado de ese trabajo puede verse afectado si posteriormente esos mismos lugares son utilizados como puntos de descarte de residuos.

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Por ese motivo, el cuidado de los canales y desagües no debería ser entendido exclusivamente como una responsabilidad del Estado municipal.

También requiere de una conducta responsable por parte de los pergaminenses, particularmente a la hora de disponer restos de poda, residuos domiciliarios y otros materiales que deben ser depositados en los lugares correspondientes.