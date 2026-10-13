Peaje Larena: nuevo reclamo para que vecinos continúen siendo eximidos del pago

Región

El Ombudsman pidió intervención a su par nacional por la falta de certezas sobre la continuidad de los beneficios en la Autopista Nº 8.

La Dirección Nacional de Vialidad respondió la actuación (N° 00331-2026) presentada por el Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, el pasado 10 de septiembre, en la que le solicitó a la cartera nacional información acerca de la permanencia de cabinas de cobro manual en el Peaje Larena ante la implementación del sistema Free Flow (método de peaje inteligente que elimina las cabinas y las barreras físicas en las autopistas y rutas).

Asimismo, el ombudsman instó al organismo a informar si está previsto el mantenimiento del sistema de tarifa vecinal y de usuarios frecuentes para los frentistas de la zona que a diario deben atravesar las barreras para realizar sus tareas cotidianas.

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre la empresa Vial 8 se hizo cargo de la concesión del corredor de la Ruta Nacional 8, que incluye el mencionado peaje. En su respuesta, Vialidad señaló que el pliego de especificaciones particulares establece que deben mantenerse las tarifas diferenciales vigentes al momento de la toma de posesión de la concesión.

Sin embargo, aclaró que la autoridad de aplicación puede revisar esos beneficios a pedido de la empresa concesionaria, con el objetivo de verificar si se mantienen las condiciones que justificaron su otorgamiento, entre ellas la frecuencia de los viajes y la cercanía del domicilio del usuario con la estación de peaje. El organismo nacional también recordó que los descuentos por frecuencia de uso y las exenciones de pago deben implementarse exclusivamente mediante el dispositivo TelePASE. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de conservar las cabinas de cobro manuales, desde la cartera nacional recordaron que, conforme con los Decretos N° 196/2025 y N.° 733/2025, para el 31 de diciembre de 2026 todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas con barreras y/o vías free-flow. De moto tal que el concesionario deberá implementar el sistema en todas las estaciones de peaje, pudiendo mantener a su criterio vías mixtas, siempre que no interfieran con aquel sistema.

Ante la falta de certezas acerca de la continuidad de la exención del pago y luego de tomar conocimiento de varias situaciones particulares en las que frentistas de los barrios linderos debieron abonar la tarifa plena al atravesar la barrera, el Defensor del Pueblo del Pilar solicitó la intervención de su par nacional, Juan José Böckel a fin de seguir reclamando para que se garanticen los derechos de los vecinos, que vienen siendo vulnerados desde hace 20 años, cuando se construyó la autopista -y se instalaron las cabinas de peaje- sin el desarrollo de colectoras ni caminos alternativos. Cabe recordar que la consigna “sin colectoras no hay peaje” es un pedido que los habitantes de la zona sostienen desde hace casi dos décadas.

Así, días atrás, el ombudsman elevó la actuación Nº 00353-2026 a su par nacional en la que precisó que desde Vialidad “no se brindó información concreta sobre la permanencia de cabinas de cobro en el Peaje (sobre las cuales se permite actualmente el paso gratuito a los vecinos), y que la continuidad de estas se encuentra sujetas al criterio de la concesionaria”. “Tampoco -continúa el texto- se precisó cómo accederán a la tarifa vecinal los usuarios que no cuenten con TelePASE, ni se descartó una eventual revisión de dicha tarifa, de modo que subsiste la incertidumbre sobre la continuidad de un beneficio de uso cotidiano para numerosos vecinos, quienes utilizan el peaje para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud”.

Peaje Larena: el reclamo, punto por punto En virtud de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de Pilar le solicitó a Böckel que, ante la Dirección Nacional de Vialidad y la concesionaria VIAL 8 S.A.:

a) Requiera información formal y precisa sobre si se prevé la permanencia de cabinas de cobro manual o vías mixtas en el Peaje Arroyo Larena, o si el sistema free-flow las reemplazará en forma total y definitiva.

b) Procure que se garantice el mantenimiento de la tarifa vecinal y de usuarios frecuentes vigentes para los vecinos y frentistas de la zona, sin que se sometan a revisión que implique su pérdida o reducción.

c) Requiera que se informe de qué manera los usuarios que actualmente gozan de tarifas diferenciales, descuentos y exenciones podrán seguir accediendo a ellos bajo el sistema freeflow, y que se adopten mecanismos que eviten que la falta de dispositivo TelePASE implique la pérdida de tales beneficios.