La inflación en septiembre fue de 1,9% y acumuló 33,4% en los últimos doce meses

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El Índice de Precios al Consumidor acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año. El mercado esperaba una variación cercana al 1,9%, luego del 1,7% registrado en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre fue de 1,9%, mientras que la variación interanual llegó a 33,4 por ciento. Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

La cifra se conoció este lunes a las 16, después de que el mercado anticipara una suba próxima a 1,9% mensual. El antecedente inmediato era el 1,7% de agosto, la menor variación en 14 meses, que había llevado la inflación acumulada del año a 21,3% y la interanual a 33,5 por ciento.

El mercado esperaba la publicación del organismo estadístico para observar si la trayectoria de los precios mantuvo la moderación de agosto o si el índice volvió a acercarse al 2% mensual. En lo que va de 2026, la inflación se había ubicado por debajo de ese umbral solo en junio y agosto.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ubicado la mediana de las estimaciones privadas en 1,9% para septiembre. Esa previsión suponía un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto del registro de agosto.

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Las consultoras difundieron cálculos dentro de un rango acotado antes de la comunicación oficial. C&T Asesores Económicos proyectó una inflación mensual de 1,9%, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go estimaron 2%. Equilibra, por su parte, calculó una variación de 2,1 por ciento.