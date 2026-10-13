Martes 13: entre mitos, temores y una superstición que atraviesa generaciones

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La frase “en martes 13, ni te cases ni te embarques” vuelve a instalarse en las conversaciones. La fecha arrastra una fama de mal augurio que combina antiguas creencias religiosas, referencias a la mitología romana y tradiciones populares.

Hay fechas que parecen tener una reputación propia y el martes 13 es una de ellas. Cada vez que aparece en el calendario, la vieja advertencia vuelve a escucharse: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”. Para los más supersticiosos, es una jornada en la que conviene evitar grandes decisiones; para otros, se trata simplemente de una creencia popular que sobrevivió al paso del tiempo.

Este martes 13 de octubre vuelve a despertar la curiosidad sobre una combinación que, en buena parte de España y América Latina, quedó asociada con los malos presagios. Pero ¿por qué se considera una fecha de mala suerte? ¿Qué tienen que ver el número 13, la religión y el dios romano de la guerra? ¿Y existe alguna razón para temerle?

La historia no ofrece una única respuesta. Por el contrario, reúne distintas tradiciones que, con el correr de los siglos, contribuyeron a construir la fama de una jornada que todavía genera comentarios, cautela y hasta cierto rechazo entre quienes prefieren no desafiar a la superstición.

Marte, el dios de la guerra, detrás del martes Una de las explicaciones más difundidas se encuentra en la mitología romana. El nombre martes deriva del latín Martis dies, es decir, el día de Marte, dios de la guerra, asociado con los enfrentamientos, la fuerza y los conflictos.

Esa vinculación alimentó la creencia de que el martes era poco favorable para emprender determinadas actividades. Con el tiempo, la tradición popular extendió esa idea a los viajes, los casamientos y otros acontecimientos importantes.

El refrán que aconseja no casarse ni embarcarse durante esta jornada resume esa desconfianza. Su significado es sencillo: evitar iniciar proyectos importantes en un día considerado desfavorable.

El origen exacto de la superstición, sin embargo, no está completamente establecido. Los estudios sobre estas creencias recogen distintas interpretaciones históricas y culturales, sin que exista una explicación única y concluyente sobre su nacimiento.

Judas, el apostol número 13, fue quien traicionó a Jesús. — INFOBAE ¿Por qué el número 13 tiene tan mala fama? El segundo componente de esta combinación es el número 13, al que distintas culturas atribuyeron significados negativos.

Una de las referencias más conocidas procede de la tradición cristiana y remite a la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles. Judas Iscariote, identificado como el discípulo que lo traicionó, quedó asociado con el lugar número trece en algunas interpretaciones posteriores.

Esta relación contribuyó a alimentar la desconfianza hacia el número, especialmente en determinadas tradiciones occidentales. A lo largo del tiempo, la asociación entre el 13 y los acontecimientos desafortunados se incorporó a las costumbres y a la cultura popular.

La superstición también se manifiesta en la vida cotidiana: algunos edificios omiten el piso 13 en sus señalizaciones y determinadas aerolíneas evitan utilizar ese número para identificar filas de asientos. Estas decisiones responden, en parte, a la percepción de que algunas personas prefieren evitarlo.

No obstante, el 13 no tiene un significado negativo universal. Su interpretación cambia según la cultura, la época y las creencias de cada sociedad.

Martes 13 y viernes 13: dos fechas, una misma fama Aunque suelen confundirse, el martes 13 y el viernes 13 tienen tradiciones diferentes.

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En España y en numerosos países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, el martes 13 quedó instalado como una jornada de mala suerte. En cambio, en países de habla inglesa tiene mayor popularidad el viernes 13, cuya reputación también se relaciona con tradiciones religiosas y culturales.

En ambos casos, la combinación de un día de la semana con el número 13 fue adquiriendo un significado particular a partir de relatos, asociaciones simbólicas y costumbres transmitidas de generación en generación.

La repetición de estas ideas ayudó a mantenerlas vigentes. Así, una creencia que no cuenta con respaldo científico continúa formando parte del imaginario colectivo.

El 13 desde otra mirada Más allá de la superstición, existen interpretaciones que proponen una lectura diferente del número 13. Desde la numerología, por ejemplo, se lo relaciona con los cambios profundos, el cierre de etapas y la posibilidad de comenzar algo nuevo.

La numeróloga Julieta Rutenberg explicó en declaraciones publicadas por Clarín que, desde esta perspectiva, los números no son necesariamente buenos o malos. En su interpretación, el 13 simboliza procesos de transformación que pueden resultar desafiantes, pero que también abren la puerta a nuevas oportunidades.

Al sumar sus cifras —uno más tres— se obtiene cuatro, número que la numerología asocia con el orden, la estructura y la construcción de bases firmes. Desde esa lectura simbólica, los cambios requieren organización, esfuerzo y capacidad de adaptación.

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Se trata de una interpretación propia de esa disciplina, no de una explicación científica sobre los efectos del número en la vida de las personas. Sin embargo, ofrece otra manera de abordar una fecha tradicionalmente ligada al temor: en lugar de esperar que algo salga mal, invita a pensar en los cambios que cada uno desea impulsar.

Una superstición que no pierde vigencia ¿Por qué, pese al paso del tiempo, el martes 13 continúa despertando tanta curiosidad? Las supersticiones forman parte de la cultura y se transmiten a través de las familias, los refranes, las historias y las costumbres cotidianas. Muchas veces se conservan incluso cuando las personas no creen plenamente en ellas.

La psicología también estudia cómo las expectativas influyen en la manera de interpretar lo que ocurre. Cuando alguien espera tener un mal día, puede prestar más atención a los contratiempos y relacionarlos con esa expectativa, aunque se trate de situaciones habituales.

Pero no hay pruebas de que el calendario o la coincidencia entre un martes y el día 13 provoquen desgracias. La fecha no determina el resultado de un viaje, una decisión o un acontecimiento personal.

Así, mientras algunos prefieren tomar precauciones por tradición, otros aprovechan la ocasión para recordar que las creencias no tienen por qué condicionar la vida cotidiana.