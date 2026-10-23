Ordenan la detención con arresto domiciliario a un menor de 14 años por el robo a un comercio del Centro

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Policiales

La Justicia dispuso una medida alternativa a la detención en un centro de contención juvenil a un adolescente involucrado en la rotura de una vidriera y el robo en un local de indumentaria deportiva de 9 de Julio y San Martín.

Un menor de 14 años quedó bajo arresto domiciliario por su presunta participación en el robo a un comercio de indumentaria deportiva del Centro de Pergamino, ocurrido durante la madrugada de este viernes. La investigación avanzó con registros de cámaras de seguridad y cuatro allanamientos de urgencia que permitieron recuperar casi la totalidad de los elementos sustraídos. La Fiscalía había solicitado su detención, pero el juez interviniente rechazó ese pedido y dispuso una medida alternativa.

Robo en el Centro de Pergamino El episodio delictivo ocurrió durante la madrugada de este viernes en un local de indumentaria deportiva ubicado en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en pleno Centro de Pergamino. Los autores rompieron el vidrio de la vidriera del frente para ingresar al comercio y apoderarse de mercadería.

Tras conocerse el hecho, se desplegaron distintas medidas investigativas para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados. El análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad resultó determinante para establecer la presunta participación de uno de los sospechosos, de 14 años.

Con esos elementos reunidos, se realizaron cuatro allanamientos de urgencia. Los procedimientos permitieron recuperar casi la totalidad de los bienes sustraídos, mientras que las actuaciones judiciales avanzaron sobre la participación que habría tenido el adolescente en el robo.

Pedido de detención rechazado En el marco de la causa, el fiscal Daniel Aguilar, integrante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, solicitó la detención del menor. Sin embargo, el Juzgado de Garantías del Joven, subrogado por el juez Julio Caturla, no hizo lugar a ese requerimiento y dispuso una medida alternativa a la privación de la libertad.

La resolución estableció el arresto domiciliario del adolescente, por lo que no quedó alojado en un establecimiento de detención. La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía reuniera elementos que, según la investigación, permitirían vincularlo con el hecho ocurrido en el comercio céntrico.

El caso adquiere relevancia por tratarse del primer pedido de detención de un adolescente de 14 años formulado por la Fiscalía juvenil de Pergamino en el marco de la nueva normativa nacional que reduce la edad de imputabilidad penal.

Nueva ley de imputabilidad La Ley nacional 27.801 modificó el régimen de responsabilidad penal juvenil y estableció la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Su aplicación abrió una nueva etapa para las investigaciones judiciales que involucran a adolescentes comprendidos en ese rango etario.

En este contexto, el fiscal Aguilar requirió por primera vez en el Departamento Judicial Pergamino la detención de un adolescente de 14 años bajo el nuevo régimen. No obstante, el planteo de la Fiscalía no prosperó: el juez de Garantías del Joven rechazó la detención y resolvió una alternativa que permite mantener al menor fuera de un establecimiento penitenciario o de encierro.

La decisión no implica el cierre de la causa ni una definición sobre la responsabilidad del adolescente. La investigación deberá continuar para establecer las circunstancias del robo, determinar la participación de cada involucrado y avanzar con las actuaciones que correspondan conforme al régimen legal aplicable.

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Investigación por el robo El esclarecimiento del hecho se apoyó en las imágenes de seguridad y en los procedimientos realizados pocas horas después del robo. La recuperación de casi todos los elementos sustraídos constituye uno de los principales resultados de las diligencias desplegadas por los investigadores.

Mientras tanto, la situación procesal del adolescente quedó sujeta a la medida alternativa dispuesta por la Justicia. El expediente continuará su curso en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que deberá evaluar las pruebas reunidas y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.