Bajo el lema “Más seguros, más futuro”, se realizó la tercera Cumbre Aseguradora Argentina

Seguros

La jornada reunió a referentes de la industria para debatir sobre los desafíos y las oportunidades del mercado asegurador.

Bajo el lema “Más seguros, más futuro”, se llevó a cabo la tercera Cumbre Aseguradora Argentina en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el marco de la celebración del Día del Seguro, los presidentes de las cámaras empresarias: Aldo Álvarez de ADEAA; Diego Guaita de ADIRA; Irene Capusselli de AVIRA; Gustavo Trías de la AACS y Mara Bettiol de UART enfatizaron acerca de los múltiples beneficios que la actividad aseguradora aporta a personas, familias, trabajadores, empresas, la economía en su conjunto y el Mercado de Capitales.

En el evento se dieron cita profesionales del sector, representantes de diferentes áreas de gobierno, legisladores, miembros del Poder Judicial y prensa. También enriquecieron la propuesta con sus disertaciones: el Superintendente de Seguros, Guillermo Plate; el Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Pérez; Federico Furiase, Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación; y el economista Ricardo Arriazu, quienes compartieron análisis y proyecciones del mercado del seguro y su rol fundamental para el bienestar de la sociedad y el desarrollo de la economía argentina. Además, Julio Leiva, Director de Hispa, y Federico Vanzini, Gerente General de Dale Play, aportaron su experiencia para dialogar con las nuevas generaciones, los futuros consumidores de seguros.

Plate llamó al sector asegurador a ampliar su capacidad para acompañar las grandes inversiones en la Argentina Durante su exposición, Guillermo Plate planteó que el crecimiento de la economía argentina abre oportunidades para el mercado asegurador, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la minería y el agro. Para responder a esa demanda, señaló la necesidad de ampliar la capacidad financiera y técnica de las compañías y reducir la brecha entre los riesgos que requiere cubrir la economía y los que el mercado local puede asumir.

El Superintendente advirtió que la penetración del seguro se mantiene en torno al 3% del Producto Bruto Interno (PBI) y convocó a la industria a superar ese nivel mediante una mayor cobertura y el desarrollo de nuevas capacidades que acompañen los proyectos de inversión. “¿Vamos a acompañar o lo vamos a hacer posible?”, planteó al referirse al papel que debe asumir la industria frente a las oportunidades que se abren en la economía argentina.

En ese sentido, propuso avanzar en un régimen de incentivos para la capitalización de las aseguradoras, con herramientas regulatorias, fiscales e impositivas que favorezcan la llegada de inversiones y fortalezcan el capital disponible en el país.

La propuesta apunta a fortalecer el respaldo patrimonial de las compañías para que puedan asumir riesgos de mayor magnitud y especialización, ampliar su participación en las coberturas de las grandes inversiones y desarrollar conocimiento técnico. De esta manera, el mercado local podría incrementar su capacidad para cubrir esos riesgos y reducir la necesidad de transferirlos íntegramente al exterior.

Plate también destacó las oportunidades de crecimiento de los seguros de vida y retiro, salud y agropecuarios, y convocó a las aseguradoras, las cámaras y los productores asesores de seguros a construir una agenda común para extender la protección y acompañar las necesidades de los distintos sectores productivos.

Estabilidad macroeconómica y oportunidades de inversión El Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase, analizó el contexto financiero internacional y las perspectivas de la Argentina para atraer inversiones.

Furiase atribuyó la reciente suba del riesgo país a factores externos y destacó el equilibrio fiscal, el saneamiento del balance del Banco Central y las herramientas disponibles para afrontar los compromisos financieros. En ese contexto, alentó las decisiones de inversión al señalar: “El momento para invertir es ahora”.

Su exposición aportó una perspectiva complementaria al planteo de Plate: la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del mercado de capitales son factores relevantes para las inversiones de las compañías aseguradoras y para la expansión de coberturas de largo plazo.

El potencial de crecimiento del mercado asegurador El economista Ricardo Arriazu examinó las perspectivas de la actividad aseguradora a partir de las oportunidades de crecimiento de la economía argentina. Identificó posibilidades de expansión vinculadas con el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento, y señaló el potencial de los seguros de vida y retiro, vivienda y crédito.

Asimismo, destacó la importancia de la estabilidad económica, la confianza contractual y la preservación del valor real para ampliar la demanda de seguros. También se refirió a los desafíos en materia de supervisión y capital basado en riesgo.

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Un mercado preparado para nuevos desafíos La participación de la SSN en la Cumbre reafirma el compromiso con el fortalecimiento del mercado asegurador, la solvencia de las entidades y la ampliación de la cobertura para las personas, las empresas y los sectores productivos.

El objetivo es desarrollar las capacidades financieras y técnicas necesarias para que el seguro acompañe el crecimiento de la economía argentina y asuma un papel cada vez más relevante en el respaldo de las inversiones estratégicas del país, garantizando la protección de los asegurados.