Ópticos pergaminenses vuelven a poner el foco en la venta ilegal de los anteojos

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Pergamino

Profesionales de la ciudad explicaron que muchos de esos productos “no son anteojos”, sino “plásticos oscuros pintados” sin filtros selectivos. “Oscurecen, pero no filtran los rayos nocivos del sol.

En concordancia con recientes comunicados emitidos por el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, en Pergamino volvieron a alertar por la venta ilegal de los anteojos que se comercializan en lugares no convencionales. Vale precisar que este tipo de “cruzada” de los ópticos por la creciente comercialización de anteojos y gafas de sol fuera de los circuitos oftalmológicos habilitados ya tiene antecedentes recientes; en este sentido, desde la entidad advirtieron que el uso de lentes adquiridos fuera de ópticas habilitadas puede representar un serio riesgo para la salud visual, especialmente durante el verano.

En ese marco, los profesionales de la ciudad explicaron que muchos de esos productos “no son anteojos”, sino “plásticos oscuros pintados” sin filtros selectivos. “Oscurecen, pero no filtran los rayos nocivos del sol. Al contrario, dilatan la pupila y permiten que así entren todos los rayos al globo ocular, incluso los más dañinos”, sostuvieron en una nota que recibió LA OPINION.

Asimismo, las autoridades profesionales destacaron el rol del óptico matriculado en este tipo de asesoramiento personalizado y remarcan que los lentes responden a necesidades específicas según la actividad que realice cada persona.

“Un anteojo no sirve para todo. No es lo mismo para conducir, usar en la playa, en las montañas o bien para pescar. Existen diferentes cristales, colores y categorías según la actividad y la necesidad de cada persona”, explicaron ante la consulta que hizo el Diario sobre este tema en particular.

Además, desde el Colegio también desmintieron que cuidar la vista sea inaccesible y aseguraron que en las ópticas existen opciones sociales, además de remarcar que “el valor de un buen anteojo para el sol puede equivaler al de una cena para dos personas”.

Cuidado con los controles En esta misma línea, y en materia de prevención, expresaron su preocupación por el crecimiento de las “campañas visuales” ilegales fuera del sistema sanitario formal y remarcó la importancia de realizar controles con profesionales oftalmológicos.

Las autoridades del Colegio advirtieron sobre la proliferación de supuestas campañas oftalmológicas realizadas en clubes, sociedades de fomento, casas particulares u otros espacios no habilitados, donde ofrecen controles visuales y entrega inmediata de anteojos sin intervención profesional.

“El problema es que muchas personas creen haber realizado un control oftalmológico completo cuando en realidad sólo atraviesan procedimientos informales cuyo objetivo principal es la venta de productos”, señalaron desde la entidad que nuclea a los ópticos bonaerenses.

En ese marco, la institución volvió a reforzar el programa “Miremos Bien”, desarrollado junto a municipios de la provincia para garantizar el acceso igualitario a la salud visual mediante atención profesional y anteojos de calidad a valores accesibles en las ópticas habilitadas por el Ministerio de Salud bonaerense.

El programa articula el trabajo de médicos oftalmólogos y ópticos matriculados, para que cada paciente reciba un control visual adecuado, una correcta interpretación de la receta junto con el asesoramiento necesario para acceder a los lentes indicados según sus necesidades.

Prevención de verdad “Miremos Bien no solo asegura el acceso igualitario a la salud visual, sino que, sobre todo, es una efectiva iniciativa para prevenir y combatir la venta ilegal de anteojos y el intrusismo profesional”, destacaron.

Desde el Colegio también buscaron desmitificar la idea de que los anteojos en ópticas habilitadas son inaccesibles económicamente. Los representantes de los ópticos bonaerenses sostuvieron que existen alternativas de calidad y tratamientos profesionales adecuados a valores accesibles, incluso más económicos que los ofrecidos en los circuitos ilegales.