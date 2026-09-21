Nuevo allanamiento por grooming en Pergamino: secuestraron computadoras y teléfonos celulares

Policiales

Un procedimiento por una investigación de grooming permitió secuestrar computadoras, celulares y otros dispositivos que serán sometidos a pericias forenses.

21 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

21 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

Un nuevo allanamiento por grooming en Pergamino permitió secuestrar numerosos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de captación de menores mediante plataformas digitales. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina y quedó bajo intervención de la Fiscalía 3.

El operativo se concretó durante la mañana del viernes en una localidad del partido de Pergamino, como parte de una investigación que busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido las maniobras investigadas y establecer la eventual existencia de comunicaciones, contactos o intercambios de contenido de interés para la causa.

La medida fue desarrollada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, con la participación del Departamento de Cibercrimen, a cargo de José María Cifuentes.

La causa se encuentra radicada ante la Fiscalía 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, mientras que la orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Pergamino.

Allanamiento por grooming en Pergamino: la Policía Federal secuestró computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos. — LA OPINION Tareas de Cibercrimen La investigación se inició a partir de distintas tareas orientadas a detectar y establecer posibles maniobras de captación de menores a través de medios digitales. En ese contexto, los investigadores realizaron un trabajo especializado sobre información obtenida durante la pesquisa y avanzaron en la identificación de datos que permitieron vincular distintos elementos de interés.

Las tareas incluyeron análisis de información digital, entrecruzamiento de datos y labores de campo destinadas a establecer la posible relación de un domicilio con los hechos investigados. A partir de los elementos reunidos, los investigadores solicitaron las medidas judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento.

El trabajo desarrollado por el Departamento de Cibercrimen permitió aportar información específica para orientar la pesquisa y determinar los elementos que podían resultar relevantes para el esclarecimiento de las circunstancias bajo investigación.

Allanamiento por grooming en Pergamino: la Policía Federal secuestró computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos. — LA OPINION Secuestro de dispositivos Durante el allanamiento, los efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y otros soportes digitales.

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Los elementos incautados podrían contener información vinculada con los hechos investigados. Por ese motivo, quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a pericias informáticas forenses.

Estos estudios técnicos permitirán preservar y analizar la información almacenada en los dispositivos, además de procurar la recuperación de datos que pudieran haber sido eliminados y que eventualmente tengan relevancia para la investigación.

El análisis forense de teléfonos celulares y computadoras constituye una de las principales herramientas utilizadas en este tipo de investigaciones, debido a que permite examinar comunicaciones, archivos, registros y otros datos digitales que pueden contribuir a reconstruir las circunstancias bajo análisis.

Allanamiento por grooming en Pergamino: la Policía Federal secuestró computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos. — LA OPINION La causa continúa La investigación por grooming continúa en etapa de instrucción y los resultados de las pericias serán incorporados al expediente para determinar los próximos pasos procesales.

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En función de la información que pueda surgir del análisis de los dispositivos secuestrados, la Fiscalía 3 podría disponer nuevas medidas destinadas a profundizar las distintas líneas investigativas y establecer con mayor precisión las circunstancias de los hechos.

La pesquisa se desarrolla bajo intervención judicial y con especial atención sobre la protección de niños, niñas y adolescentes eventualmente afectados, procurando evitar la exposición de datos personales que puedan contribuir a su identificación o revictimización.