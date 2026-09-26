Vacunación en Pergamino: Donde más cayó la cobertura y por qué hay que recuperar esquemas

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Pergamino

La secretaria de Salud, Erica Períes, explicó el panorama local luego de la difusión del mapa nacional de coberturas y advirtió que las mayores dificultades aparecen en las vacunas de ingreso escolar y en las correspondientes a los 11 años.

La vacunación atraviesa un escenario que requiere atención en Pergamino y en el resto de la provincia de Buenos Aires. Luego de la pandemia, las coberturas descendieron y, aunque el fenómeno alcanza a distintas edades, hay momentos específicos en los que la caída resulta más marcada: el ingreso escolar y los 11 años, cuando corresponde, entre otras, la vacuna contra el HPV.

La situación volvió a quedar expuesta a partir del mapa de cobertura y distribución difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. Para la secretaria de Salud del Municipio de Pergamino, Erica Períes, el tablero permite visualizar de manera más concreta una problemática que los equipos sanitarios vienen siguiendo desde hace varios años.

“Nosotros hablamos, ya hace varios años después de la pandemia, de las bajas coberturas, sobre todo en lo que es refuerzo. Como bien decís, ingreso escolar y las vacunas que se hacen a los 11 años. Es ahí donde se nota la mayor caída de vacunación”, explicó.

Los controles de los primeros años Una de las razones que permite comprender por qué la caída se hace más visible a medida que los chicos crecen está vinculada al seguimiento sanitario. Durante los primeros meses y años de vida, los controles pediátricos son frecuentes y la vacunación forma parte de las consultas habituales. “Todo ese caminito que hace el bebé de controles y mayor seguimiento, uno lo puede captar con mayor frecuencia”, señaló Períes. Sin embargo, cuando esos controles dejan de ser tan frecuentes, también puede perderse el seguimiento de las vacunas pendientes.

Por eso, el ingreso escolar representa una instancia fundamental para revisar la situación de cada niño. Allí, además de los controles y estudios requeridos, se verifica el calendario de vacunación.

Las vacunas correspondientes al calendario nacional son obligatorias y permiten prevenir enfermedades que pueden volver a circular cuando las coberturas disminuyen. En ese sentido, Períes recordó especialmente la importancia de sostener la protección contra el sarampión. “Todos los casos que hemos tenido no fueron autóctonos, sino relacionados con viajes”, indicó la funcionaria, al remarcar la necesidad de mantener las coberturas para evitar la circulación comunitaria.

El rol de la escuela La articulación entre el sistema sanitario y las instituciones educativas aparece como otro punto importante. Períes explicó que cuando un niño presenta su planilla de vacunación incompleta o en curso, el trabajo no debería finalizar allí, sino que es necesario comprobar posteriormente si las dosis pendientes fueron aplicadas.

“Tenemos que reforzar ahí, porque uno puede, cuando se llena la planilla de vacunación, poner incompleto o en curso. Pero después hay que ver si esas vacunas se completaron”, sostuvo.

En este seguimiento, la escuela constituye un espacio de contacto con las familias y puede colaborar con los equipos de salud para detectar esquemas que necesitan ser actualizados.

El desafío de recuperar la confianza La baja en las coberturas no responde solamente a cuestiones vinculadas con los controles. La funcionaria también puso el foco en la desinformación que circula en redes sociales y en el crecimiento de discursos contrarios a la vacunación.

“Creo que va más en la desinformación”, afirmó Períes, quien explicó que una de las dificultades actuales está relacionada con la pérdida de percepción del riesgo frente a enfermedades que muchas generaciones dejaron de experimentar justamente gracias a la vacunación.

La pandemia también tuvo impacto en esta relación con las vacunas. Según explicó, la experiencia de la vacunación contra el Covid-19 generó incertidumbres que todavía persisten en algunos sectores, aunque remarcó que las vacunas del calendario nacional cuentan con años de utilización y evaluación de seguridad.

Frente a este escenario, la secretaria de Salud planteó recuperar el diálogo con los profesionales de confianza de cada familia.

¿Cuántas vacunas corresponden al ingreso escolar? Una de las dudas habituales de las familias aparece al momento del ingreso escolar, ya que la cantidad de vacunas puede variar de acuerdo con las dosis que el niño tenga aplicadas previamente.

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Períes explicó que entre las vacunas correspondientes a esa etapa se encuentran la triple viral, la DPT y la antipolio. A ellas se suma el refuerzo contra la varicela incorporado a los 5 años.

De esta manera, si la dosis contra la varicela ya fue aplicada, pueden corresponder tres vacunas al momento del ingreso escolar; de lo contrario, el esquema puede contemplar cuatro.

Para proteger a los bebés Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS), destinada a mujeres embarazadas entre las 32 y las 36,6 semanas de gestación.

Períes explicó que se trata de una vacuna relativamente nueva dentro del calendario y que, como ocurre habitualmente con las incorporaciones recientes, requiere tiempo para alcanzar altos niveles de adhesión.

La estrategia tiene un impacto directo en la salud de los bebés, ya que permite reducir el riesgo de cuadros graves asociados al virus durante los primeros meses de vida.

En la región, además, la campaña se extendió y Pergamino continuará aplicando la vacuna hasta diciembre. “Vamos a seguir vacunando todo el año y ya empalmamos con el año que viene”, explicó la funcionaria, quien destacó también el trabajo conjunto con los obstetras para sostener la estrategia.

Un vacunatorio que ya tiene su espacio propio Durante la entrevista, Períes también destacó la trayectoria del Vacunatorio Municipal Dr. José Caggiano, que cumplió cinco años en su actual sede de Ugarte al 200 y más de una década de funcionamiento en la ciudad.

La funcionaria resaltó que contar con un espacio propio diseñado específicamente para la vacunación permite brindar mejores condiciones tanto para las personas que concurren como para los trabajadores.

Además, anticipó que la Secretaría de Salud se trasladará próximamente a un predio ubicado junto al vacunatorio, donde se concentrarán distintas áreas y funcionará también una farmacia destinada a la dispensa de medicamentos para usuarios de los CAPS que no cuentan con obra social.

“Las vacunas salvan vidas” Más allá de los números de cobertura, Períes insistió en que la vacunación requiere un compromiso que excede al sistema sanitario. Los equipos de salud continúan realizando acciones territoriales y buscando esquemas atrasados, pero también resulta fundamental que las familias revisen los calendarios de sus hijos y consulten ante cualquier duda. “Tenemos un calendario muy bueno en Argentina, muy rico, muy amplio, al que debemos cuidar”, afirmó.

La funcionaria también puso el acento en una dimensión comunitaria de la vacunación: existen personas que, por determinadas condiciones de salud, no pueden vacunarse o deben postergar una dosis. Por eso, quienes sí pueden hacerlo contribuyen también a proteger a quienes tienen mayores dificultades para acceder a esa protección.