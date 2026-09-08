Murió por causas naturales la reconocida docente jubilada hallada sin vida en su casa

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Policiales

La autopsia preliminar determinó que Sonia Alejandra Leiva, de 51 años, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

La reconocida docente jubilada Sonia Alejandra Leiva, de 51 años, murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático, de acuerdo con las conclusiones preliminares de la autopsia realizada por médicos forenses. El procedimiento había sido solicitado por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Pergamino, para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Autopsia confirmó causas naturales Leiva fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda del barrio Malvinas luego de que familiares solicitaran la intervención de los servicios de emergencia al no poder comunicarse con ella.

Según trascendió, la mujer había permanecido dentro de su habitación desde el domingo y, al día siguiente, ante la falta de respuesta, su hija se comunicó con un familiar para que diera intervención a las autoridades.

Sonia Leiva murió por causas naturales este domingo en su casa. LA OPINION A partir del llamado se puso en marcha el procedimiento correspondiente. Personal policial ingresó al inmueble y un médico del servicio de emergencias constató que la mujer se encontraba fallecida.

Si bien las primeras observaciones realizadas en el lugar no habían advertido signos evidentes compatibles con una muerte violenta, la Fiscalía dispuso la realización de una operación de autopsia con el propósito de establecer de manera fehaciente la causa del deceso.

El informe preliminar de los médicos forenses determinó finalmente que se trató de un paro cardiorrespiratorio no traumático, compatible con una muerte por causas naturales.

De esta manera, la investigación judicial iniciada a partir del hallazgo quedó orientada a establecer formalmente las circunstancias del fallecimiento, sin que hasta el momento surgieran elementos que permitieran sostener la intervención de terceras personas.

Reconocida trayectoria educativa La muerte de Sonia Leiva generó profundo pesar en distintos ámbitos de la comunidad educativa de Pergamino, especialmente entre quienes compartieron con ella su extensa trayectoria profesional.

Leiva fue directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122, institución en la que desarrolló una importante labor vinculada con la formación de futuros docentes. Ocupó ese cargo hasta el año pasado, cuando accedió a su jubilación.

Luego de retirarse de la función directiva, la educadora continuó vinculada con distintas iniciativas relacionadas con la formación, el acompañamiento y el desarrollo personal.

En los últimos tiempos había incorporado a su experiencia como educadora herramientas vinculadas con el coaching ontológico y se encontraba proyectando nuevas intervenciones destinadas a trabajar con distintos sectores de la comunidad desde ese lugar.

Uno de los proyectos que había comenzado a desarrollar estaba relacionado con el acompañamiento de niños y adolescentes en el ámbito deportivo, una temática que vinculaba su experiencia educativa con su formación como Coach Infantil y Coach Educativo.

Una charla que quedó suspendida Precisamente, esta semana Leiva tenía previsto participar de una actividad en el Club Argentino de Pergamino.

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La propuesta, denominada “Coaching infantil en el Deporte: acompañar, motivar y formar más allá del juego”, estaba programada para este miércoles 9 de septiembre, a partir de las 19:00, en el Salón Blanco de la institución.

La charla-taller estaba dirigida a profesores y entrenadores del club y tenía como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el acompañamiento de niños y adolescentes dentro del ámbito deportivo.

La actividad había sido pensada desde una mirada integral sobre el deporte y su incidencia en el crecimiento de los chicos, poniendo el foco en la importancia de la palabra, los vínculos y las distintas maneras de acompañar los procesos de desarrollo.

La propuesta planteaba que cada entrenamiento y cada competencia pueden constituir oportunidades para educar, fortalecer la confianza y desarrollar herramientas que trasciendan la práctica deportiva.

También buscaba reflexionar sobre el rol de quienes se encuentran al frente de los equipos, entendiendo que detrás de cada jugador existe una persona que atraviesa procesos de aprendizaje, crecimiento y construcción de su propia historia.

La actividad fue suspendida tras el fallecimiento de Leiva.

Dolor en la comunidad educativa La noticia también provocó muestras de pesar entre los integrantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122, donde la docente ejerció la dirección hasta su jubilación.

Desde la institución expresaron públicamente sus condolencias a la familia y destacaron el vínculo construido durante los años en los que estuvo al frente de la comunidad educativa.

“Con profundo pesar la comunidad educativa del I.F.D. y T. N° 122 despide a quien fue directora de nuestra institución”, expresaron desde el establecimiento, acompañando a sus familiares y allegados en este momento de dolor.

Sus restos serán inhumados este martes 8 de septiembre de 2026, a las 15:00, en el Cementerio Municipal de Pergamino.

La docente era hija de Hortencia Miño y hermana de Orlando Leiva. Tenía una hija, Julieta Puppa, además de otros familiares y allegados que participan con profundo pesar su fallecimiento.