Murió el adulto mayor hallado desvanecido junto a su hijo fallecido en una casa del barrio Belgrano

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Policiales

El hombre había sido encontrado con signos vitales muy débiles en una vivienda de Las Piedras al 2100, donde su hijo Iván Gonzalo Canavery, de 40 años, estaba muerto.

El adulto mayor que había sido encontrado desvanecido y con escasos signos vitales en una vivienda del barrio Belgrano murió luego de permanecer internado, días después del hallazgo de su hijo Iván Gonzalo Canavery, de 40 años, quien fue encontrado sin vida dentro de una habitación de la casa ubicada sobre calle Las Piedras al 2100.

Muerte en barrio Belgrano El dramático episodio se conoció durante la tarde del miércoles de la semana pasada, cuando personal policial fue convocado a una vivienda del barrio Belgrano luego de que un vecino alertara al servicio de emergencias 911 sobre una situación que había generado preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación judicial, hacía varios días que los vecinos no observaban movimientos en el domicilio y, además, desde el interior de la propiedad se percibía un fuerte olor, circunstancia que motivó el llamado a las autoridades para verificar qué estaba ocurriendo.

Al llegar al inmueble de Las Piedras al 2160, los efectivos ingresaron a la propiedad y encontraron una escena que permitió confirmar las sospechas de los vecinos. En una de las habitaciones se encontraba el cuerpo sin vida de Iván Gonzalo Canavery, argentino, soltero, de 40 años, quien presentaba un avanzado estado de descomposición.

En otro sector de la vivienda, más precisamente en el baño, los policías hallaron a su padre, Faustino Ángel Canavery, quien todavía presentaba signos vitales, aunque extremadamente débiles. Ante la gravedad del cuadro, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME.

Fallecimiento del adulto mayor El hombre fue asistido inicialmente en el lugar y luego trasladado de urgencia a un centro asistencial de Pergamino, donde permaneció internado bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para preservar su vida, finalmente se produjo su fallecimiento.

La muerte del adulto mayor modifica el escenario inicial de la investigación, que comenzó con el hallazgo del cuerpo de su hijo y el traslado del padre con vida al hospital. Ahora, la Justicia deberá establecer las circunstancias y las causas que provocaron ambos fallecimientos.

La causa continúa bajo la carátula de "Averiguación de causal de muerte" y busca determinar si existe una conexión entre los dos decesos ocurridos en el mismo domicilio y en un período temporal que todavía no pudo ser establecido con precisión.

Investigación por las muertes La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, con intervención de la Fiscalía y la participación de los organismos especializados encargados de reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Desde el inicio del procedimiento se dispuso la realización de pericias de Policía Científica, la toma de declaraciones testimoniales y otras diligencias de rigor destinadas a determinar las circunstancias en las que murió Canavery y, posteriormente, su padre.

Uno de los principales elementos que complejizó la investigación fue el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo del hombre de 40 años. Esta circunstancia dificultó la posibilidad de establecer de manera inmediata la causa concreta de su muerte y obligó a recurrir a estudios complementarios.

Hipótesis del monóxido Entre las hipótesis que analiza la investigación judicial se encuentra la posibilidad de que ambos moradores hayan sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. Esta línea investigativa surgió a partir de las circunstancias en las que fueron encontrados los dos hombres dentro de la vivienda.

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Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que esa haya sido efectivamente la causa de los fallecimientos. La Justicia aguarda los resultados de las pericias y estudios científicos que podrían aportar información determinante para confirmar o descartar esa posibilidad.

La inhalación de monóxido de carbono puede provocar pérdida de conciencia y resultar mortal, especialmente cuando la exposición se produce durante un período prolongado y en ambientes cerrados. Por ese motivo, los investigadores deberán establecer si existieron condiciones dentro del inmueble compatibles con una eventual intoxicación.

Pericias para determinar causas En el marco de las actuaciones judiciales se ordenaron distintos estudios forenses y análisis de laboratorio con el objetivo de establecer el mecanismo y la causa médica de los fallecimientos.

Las muestras obtenidas durante las diligencias correspondientes serán analizadas por los organismos especializados de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Los resultados permitirán determinar si existió intoxicación o alguna otra circunstancia que pueda explicar el desenlace.

La investigación también busca establecer cuánto tiempo llevaba fallecido Iván Gonzalo Canavery al momento de ser encontrado y cuál fue la secuencia temporal de los acontecimientos que terminaron con la muerte de ambos integrantes de la familia.

Vecinos alertaron situación El caso se inició a partir de la preocupación de los vecinos del barrio Belgrano, quienes durante varios días habían advertido la ausencia de movimientos en la vivienda y posteriormente percibieron un fuerte olor procedente del interior.

El llamado al 911 permitió que una comisión policial se dirigiera al domicilio y constatara la situación. El ingreso a la propiedad posibilitó localizar al hombre de 40 años ya fallecido y a su padre todavía con vida, aunque en un delicado estado de salud.

La intervención de los vecinos resultó así determinante para que las autoridades pudieran acceder al inmueble y asistir al adulto mayor, quien fue trasladado al hospital. Pese a la atención médica recibida, días después se confirmó su fallecimiento.

Justicia espera pericias Con la muerte del segundo morador de la vivienda, la investigación judicial adquiere una nueva dimensión y deberá avanzar sobre las circunstancias que rodearon ambos fallecimientos.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias científicas y los estudios complementarios que permitan determinar con precisión las causas de las muertes. La hipótesis de una posible intoxicación con monóxido de carbono permanece entre las líneas de investigación, aunque deberá ser confirmada mediante evidencia científica.