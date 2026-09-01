MP Car Detailing: el cuidado del auto hasta el último detalle

Pergamino

Desde noviembre de 2024, MP Car Detailing funciona en Matheu 822 y ofrece una amplia propuesta de servicios de estética y protección vehicular entre los que se encuentran lavados premium, limpieza de interiores, pulido, tratamientos cerámicos y PPF.

Cuidar un vehículo puede ser mucho más que simplemente lavarlo. La elección de los productos, las herramientas utilizadas, el tiempo destinado y la forma de realizar cada procedimiento pueden marcar una diferencia importante en el resultado final. Esa es precisamente la premisa sobre la que trabaja MP Car Detailing, emprendimiento que desembarcó en Pergamino en noviembre de 2024 y que continúa consolidando su presencia en la ciudad.

Su propietario, Maximiliano Percivale, visitó los estudios de LA OPINION Play y FM 105.1, donde fue entrevistado en el programa “Fuera de Página” y explicó las características de los servicios que brinda el local ubicado en Matheu 822.

“Abrimos en 2024 con ganas de expandir un poco lo que teníamos en Junín, de llevar la misma idea que teníamos allá y traerla a Pergamino”, explicó Percivale. La llegada a la ciudad significó un nuevo desafío para el emprendimiento, que encontró rápidamente una respuesta positiva entre los pergaminenses.

De hecho, el comienzo superó las expectativas. “El lunes a las 7:45 había tres autos esperándome afuera”, recordó sobre el primer día de actividad, luego de haber anunciado en redes sociales que el local comenzaría a atender a las 8:00.

Con el paso del tiempo, la clientela fue creciendo y, además de los servicios de detailing, el local incorporó una propuesta comercial vinculada a la venta de productos para aquellos propietarios que prefieren realizar el cuidado de sus vehículos por cuenta propia.

Tres niveles de lavado premium Uno de los servicios principales de MP Car Detailing son los lavados premium, una alternativa pensada para quienes buscan un resultado más detallado que el de un lavadero convencional. “Nosotros apuntamos más a la persona que quiere que el auto le quede muy bien, que usen buenos productos, que le cuiden la pintura, que no se la rayen”, explicó Percivale.

La propuesta cuenta con tres niveles. El Nivel 1 incluye una limpieza profunda del interior, aspirado, acondicionamiento de plásticos, lavado exterior con productos específicos, champú de calidad, dos baldes, manoplas de microfibra y microfibra de secado. El proceso culmina con la aplicación de una cera rápida para aportar protección a la pintura.

El Nivel 2 suma una cera en pasta, que además de aportar protección permite disimular y rellenar parcialmente pequeñas marcas superficiales de la pintura. Y el Nivel 3, en tanto, incorpora una pasada de pulidora para mejorar el brillo y reducir marcas y rayas superficiales, además de la aplicación de cera en pasta.

Este último servicio es especialmente elegido por quienes están por vender o entregar su vehículo. “Si querés que te lo coticen bien y querés que te lo tomen bien, tenés que venir y hacerle un buen lavado, pulirlo y levantarle la imagen”, señaló Percivale.

El servicio tiene también una característica diferencial: el tiempo dedicado a cada vehículo. Un auto puede demandar entre dos y dos horas y media de trabajo, mientras que una camioneta puede llevar entre tres y tres horas y media.

“La idea es que se hagan tres muy buenos lavados; no 10 más o menos, sino tres muy buenos lavados”, resumió el propietario. Actualmente, el valor para el lavado Nivel 1 es de $40.000 para autos y $50.000 para camionetas.

Protección para la pintura Más allá de los lavados, MP Car Detailing ofrece tratamientos destinados a conservar la pintura y protegerla frente a distintos factores externos. Uno de los servicios destacados es el tratamiento cerámico, tanto para vehículos 0 kilómetro como usados. El procedimiento comienza con un lavado detallado, continúa con la descontaminación de la pintura y posteriormente se realiza un pulido para eliminar marcas y recuperar brillo.

Finalmente se aplica el tratamiento, que genera una capa protectora sobre la superficie. “El tratamiento cerámico hace que todos los contaminantes del medio ambiente queden arriba del tratamiento y que no lleguen a la pintura”, explicó Percivale.

Entre sus beneficios, destacó la repelencia al agua y una mayor facilidad para mantener limpio el vehículo. La firma trabaja con tratamientos que pueden ofrecer una duración de entre 24 y 60 meses, dependiendo del producto elegido.

Durante la entrevista, Percivale también explicó que este tipo de protección puede resultar especialmente útil para quienes circulan habitualmente por caminos de tierra o viven en zonas de quintas, ya que ayuda a reducir la adherencia de la suciedad.

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PPF: una película para proteger la pintura Otra de las alternativas que ofrece MP Car Detailing es el PPF (Paint Protection Film), una película protectora especialmente desarrollada para preservar la pintura frente a golpes, roces y rayones. Según explicó Percivale, el material tiene aproximadamente 190 micrones de espesor y puede evitar que determinados impactos lleguen directamente a la pintura original. “Te puede evitar que tengas que repintar un auto”, destacó.

Una de las características más llamativas del PPF es su capacidad de autorregeneración frente a pequeñas marcas producidas por rayones superficiales. Al recibir calor, el material puede recuperar su aspecto original. “A más de 40 o 45 grados el PPF ya empieza a regenerar bien”, explicó. Incluso, durante los días de altas temperaturas, el calor acumulado por la carrocería puede favorecer ese proceso.

Para quienes tienen especial cuidado por conservar la pintura original de un vehículo, se trata de una alternativa que permite sumar una capa adicional de protección sin modificar la estética del automóvil.

El interior también importa La propuesta de MP Car Detailing no se limita al exterior. La limpieza de interiores y tapizados es otro de los servicios que se pueden realizar en el local. “El interior de nuestro auto es nuestra segunda casa”, sostuvo Percivale, al remarcar la importancia de mantener limpios los tapizados, plásticos, rincones y diferentes sectores del habitáculo.

La experiencia de ingresar a un vehículo recién acondicionado es, para muchos propietarios, parte fundamental del disfrute de tener el auto en buenas condiciones.

Productos para quienes prefieren hacerlo en casa MP Car Detailing también cuenta con un shop de productos para el cuidado automotor. De esta manera, quienes disfrutan de lavar y mantener sus vehículos personalmente pueden adquirir productos específicos y herramientas adecuadas para realizar el trabajo.

Percivale puso especial énfasis en la importancia de utilizar microfibras y productos apropiados para evitar daños sobre la pintura. “La tierra funciona como una lija”, explicó durante la entrevista, al señalar que una limpieza incorrecta puede generar microarañazos. La utilización de microfibras permite reducir la fricción y trabajar la suciedad de una manera más segura sobre la superficie.

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El emprendimiento dispone además de productos específicos para situaciones frecuentes, como restos de savia de árboles o excrementos de aves. En estos casos, la recomendación es actuar rápidamente para evitar que los contaminantes permanezcan demasiado tiempo sobre la pintura.

Una propuesta que prioriza la calidad La demanda creciente llevó a MP Car Detailing a sostener una modalidad de trabajo en la que la cantidad de vehículos atendidos por día está deliberadamente limitada. Actualmente, el equipo de Pergamino está integrado por Valen, Luca y Juano, con diferentes funciones vinculadas a la atención, ventas, lavado, pulido y limpieza de interiores. “No queremos perder calidad”, remarcó Percivale al explicar por qué, en determinados momentos, los turnos pueden otorgarse con varios días de espera.

La decisión responde a una filosofía concreta: antes que aumentar la cantidad de vehículos atendidos, el objetivo es mantener el nivel de detalle que caracteriza al servicio. “Prefiero seguir bajo esa estructura”, afirmó “Maxi”.

Emprendimiento en expansión La historia personal de Percivale está directamente relacionada con el origen del emprendimiento. Según contó, comenzó a interiorizarse en el mundo del detailing a partir de una necesidad propia: tenía un Volkswagen Gol negro y mantenerlo limpio se había convertido en un verdadero desafío. “Me empecé a dedicar al detailing por culpa de mi auto”, contó. Aquella inquietud inicial terminó transformándose en una actividad profesional que primero se desarrolló en Carmen de Areco, luego continuó en Junín y finalmente llegó a Pergamino.

Hoy, MP Car Detailing busca consolidar esa propuesta en la ciudad: servicios profesionales para quienes quieren recuperar la imagen de su vehículo, protegerlo a largo plazo o simplemente disfrutar de un auto limpio y cuidado. El local funciona en Matheu 822, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 y los sábados de 8:00 a 12:30. También dispone de una página web (www.mpcardetailing.com.ar) y una tienda online para adquirir productos destinados al cuidado de vehículos.