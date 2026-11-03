Morena Pugin se subió al podio en la Copa Nacional de Clubes U20

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Finalizó tercera en salto triple en el certamen disputado en Santa Fe, con un registro de 10,29 metros, y fue décima en salto en largo. En diálogo con LA OPINION, destacó el valor emocional de este logro. “El resultado va más allá de la medalla, para mí significa mucho”, expresó.

El atletismo de la ciudad volvió a tener presencia en un podio nacional con Morena Pugin. El pasado fin de semana, la pergaminense de 19 años -integrante de la Escuela de Atletismo de la Asociación Atlética Pergamino (AAP)- tuvo una destacada actuación en la Copa Nacional de Clubes U20 desarrollada el fin de semana pasado en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, donde obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto triple.

Pugin se quedó con el tercer puesto al registrar una marca de 10,29 metros (+1.4), escoltando en el podio a Úrsula Vommaro (ganadora con 11,25) y a Renata Spagnuolo (segunda con 10,94). Además del podio en el triple, Morena participó en salto en largo, ubicándose en la décima posición con un registro de 4,66 metros.

Esta medalla nacional representa una merecida revancha deportiva para Morena en este 2026: cabe recordar que en mayo, durante el 55° Campeonato Nacional U20 disputado en Concepción del Uruguay, había quedado a las puertas del podio al finalizar en el cuarto puesto en salto en largo (a solo dos centímetros del bronce, con 5,23 metros) y séptima en salto triple.

Morena Pugin en el tercer escalón del podio de salto triple junto a Úrsula Vommaro (1ª) y Renata Spagnuolo (2ª). Una medalla que “significa mucho” En diálogo con LA OPINION, Morena Pugin analizó su desempeño en Santa Fe: “Estoy bastante satisfecha con el resultado, todo lo entrenado lo pude desarrollar en la competencia. Salió todo como esperábamos, se nos dio la carrera que veníamos entrenando y el pasaje en la tabla también, así que estoy muy contenta por haber podido plasmar todo lo practicado”.

Asimismo, la atleta radicada en Rosario por razones de estudio confesó que este podio tiene un sabor muy especial desde lo emocional y lo personal: “Nuestro objetivo no era buscar una marca específica, ya que estoy pasando por un proceso de adaptación al estudiar fuera de casa y hacer todo sola, estudiando y entrenando a la vez. Creo que el resultado va más allá de la medalla, para mí significa mucho”.

“Al ser mi primer año fuera de casa es muy difícil y a veces la cabeza juega en contra. Aun así no dejé de entrenar porque es lo que me gusta, me hace feliz y me hace muy bien mentalmente. Por todo eso, este resultado es tan importante”, remarcó.

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El pilar familiar y lo que viene Al momento de los agradecimientos hizo un párrafo aparte para destacar el rol fundamental de su madre en su carrera deportiva y académica: “Quiero agradecerle especialmente a mi mamá, porque ella me apoya mucho en esto y hace todo lo posible para que yo pueda estudiar, entrenar y competir. Sin ella no hubiera podido lograr todo lo que alcancé hasta el momento; ella es mi impulso para seguir”.

También extendió su gratitud al resto de su entorno y a la institución que representa: “Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, de mis tías y de mis abuelos, que fueron quienes hicieron posible este viaje a Santa Fe. Y también estoy muy agradecida con la Asociación Atlética Pergamino, que siempre hace lo posible para que pueda participar de los torneos y nos acompaña un montón como grupo de atletas”.

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Si bien la Copa Nacional de Clubes U20 en Santa Fe fue el último compromiso de carácter nacional del calendario 2026, Pugin cerrará su temporada competitiva el próximo sábado en Rosario, donde participará en salto triple: “Esta semana vamos a acomodar un poco la carrera y a pulir un par de detalles para tener un buen desempeño el fin de semana y cerrar el año con buenas marcas”.