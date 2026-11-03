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Fontezuela se prepara para una gran peña folklórica a beneficio de la Escuela Nº 59

La Asociación Cooperadora del establecimiento educativo organiza una noche de música, danzas tradicionales y encuentro comunitario para el sábado 14 de noviembre, desde las 20:30, en el Club Atlético Fontezuela.

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03 de noviembre de 2026 a las 02:51 p. m.
Fontezuela se prepara para una gran peña folklórica a beneficio de la Escuela Nº 59

La localidad de Fontezuela se prepara para vivir una noche especial de música, danza y solidaridad. El próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:30, el Club Atlético Fontezuela será escenario de una gran peña folklórica y baile organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 59, con el objetivo de recaudar fondos a total beneficio del establecimiento educativo.

La propuesta reunirá a reconocidos artistas y agrupaciones de música y danza folklórica, en una jornada pensada para disfrutar en familia, compartir las tradiciones argentinas y, fundamentalmente, colaborar con una institución educativa de la comunidad.

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La iniciativa de la cooperadora busca convocar tanto a los vecinos de Fontezuela como a familias de Pergamino y localidades cercanas, ofreciendo una programación artística variada que combinará espectáculos musicales, presentaciones de ballet y un cierre especialmente preparado para quienes disfrutan del baile.

Una destacada programación artística

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La grilla de músicos anunciada incluye a Los Changos Santiagueños, Joa Monzón, Zurdo Folk, La Pueblerina y Zoilo Bartolo, quienes aportarán diferentes expresiones del folklore durante la velada.

También se presentará Aire Criollo, sumando otra propuesta a una noche que promete una importante variedad de artistas sobre el escenario.

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El cierre estará a cargo de La Dolo Band, con un espectáculo especialmente orientado al baile, para prolongar la celebración y permitir que el público disfrute de una jornada completa de música y entretenimiento.

La conducción del evento estará a cargo de Daniela Polola.

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La danza también será protagonista

Además de los espectáculos musicales, la peña contará con la participación de distintas agrupaciones de danzas tradicionales.

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Entre las anunciadas se encuentran MoJuPer, Taller Peñero, Tierra Pampa Ballet, Aire Criollo, Ballet El Malevo y Revivir en Danza.

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Sus presentaciones permitirán sumar al encuentro diferentes expresiones de la danza folklórica, uno de los componentes centrales de este tipo de celebraciones populares.

De esta manera, la propuesta combinará música en vivo y baile, con la participación de artistas y agrupaciones que acompañarán el objetivo solidario de la jornada.

Una noche para colaborar con la escuela

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Más allá de su atractivo artístico, el encuentro tiene una finalidad especialmente importante: colaborar con la Escuela Nº 59 de Fontezuela.

La organización está íntegramente a cargo de su Asociación Cooperadora, que impulsa esta actividad para reunir recursos destinados al establecimiento.

La jornada contará también con un amplio servicio de buffet, de modo que los asistentes puedan disfrutar de la propuesta gastronómica mientras acompañan los distintos espectáculos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden solicitarse a través de los teléfonos 15609797 (Norma) y 15364261 (Marita).

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Desde la organización se invita a toda la comunidad a sumarse a esta peña folklórica, que reunirá entretenimiento, tradición y solidaridad en una misma noche.

La cita será el sábado 14 de noviembre, desde las 20:30, en el Club Atlético Fontezuela.

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