Messi, cada vez más lejos de todos: alcanzó los 49 títulos

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Durante dos décadas, Lionel Messi nos acostumbró a la rutina de lo extraordinario. A bordo de su zurda mágica, regó su talento a lo largo y a lo ancho de todo el mundo.

A los 39 años, se consagró campeón por 49ª vez. Con el Inter Miami, el equipo en el que decidió transitar el ocaso de una carrera fuera de serie, se alzó con la Copa de Campeones en la victoria (2 a 0) ante Cruz Azul de México. Y volvió a ser gravitante con un gol de cabeza, como si se tratara de un “9”, y una asistencia para el grito de Casemiro, su rival en tantos Superclásicos de América, su compañero de gloria con la camiseta rosa.

Alcanzó los 929 goles El gol llegó a los 24 minutos, cuando su amigo Luis Suárez mandó un centro y Messi martilló con la sapiencia del uruguayo. El salto fue acrobático y con un metro setenta sorprendió al colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto.

Con 929 gritos en su currículum, el que concretó en la noche del miércoles fue su 32.º gol de cabeza, el sexto en Inter Miami. También, su centésimo impacto para el club norteamericano en 115 partidos disputados. La simetría es perfecta: su bautismo en la red con el conjunto de la Costa Este de Estados Unidos también fue contra Cruz Azul, en julio de 2023, con tiro libre en el último suspiro. Ahora, tres años después, frente al mismo rival, logró otro título y configuró una nueva noche de leyenda.

“Hay que disfrutarlo porque no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a tener. Lo que ha hecho y sigue haciendo por el fútbol es increíble. Sigue siendo el mejor”, dijo Casemiro, a quien asistió a 9 minutos del epílogo por la vía de un tiro de esquina. El volante brasileño se elevó en el área y derrotó al arquero colombiano Kevin Mier.

Fue el primer partido de Cristian “Kily” González como entrenador del Inter Miami. Un debut soñado. Y otro capítulo de la era Messi en Florida: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, Conferencia Este 2025, MLS Cup 2025 y la Campeones Cup 2026.

El más ganador Leo es el más ganador de todos los tiempos. Sus logros incluyen 35 estrellas con Barcelona, 3 con el PSG, 5 con Inter Miami y 6 con las selecciones argentinas (Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos, dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar con la Mayor). Muy lejos quedó Dani Alves con 43 conquistas. La diferencia ya es histórica. Y el crack todavía puede seguir sumando, ya que tiene contrato hasta 2028.

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A los 39 años su vigencia no es un eslogan. Es un hecho. En el Mundial 2026, que Argentina perdió en la final ante España, Messi fue otra vez el mejor de su equipo y uno de los más determinantes del torneo. Dos meses después, en una final menor pero con prestigio, resolvió el partido con Inter Miami. David Beckham, copropietario del club, lo resumió sin vueltas: “No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y a ese nivel”. “Kily” González fue más directo: “No hay otro como él. El Balón de Oro le tiene que tocar”.

Rodrigo De Paul, en el campo de juego, también lo postuló para el premio que entrega la prestigiosa revista France Football: “Desafió todos los límites, a todas las edades, compitió contra jugadores extraordinarios y fue el mejor del Mundial”.

Messi ahora tiene una agenda que incluye dos partidos de la MLS, el domingo contra San Diego en el Nu Stadium y el 27 ante Columbus Crew, para luego darse el gusto de la despedida en la Selección Argentina. Será el 6 de octubre en el Monumental contra Benín, un conjunto africano 93.º en el ránking FIFA que será el partenaire. Estarán los campeones de Qatar 2022.