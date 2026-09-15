Más semáforos en Pergamino y el desafío de reforzar el respeto por las normas de tránsito

> Más semáforos en Pergamino y el desafío de reforzar el respeto por las normas de tránsito

Pergamino

A partir de ahora resultará fundamental el comportamiento de quienes utilizan diariamente las calles de Pergamino para respetar las normativas vigentes.

La incorporación de nuevos semáforos en distintos puntos de Pergamino representa una medida destinada a ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento que experimenta la ciudad hacia diferentes sectores. Sin embargo, la instalación de estos dispositivos constituye solamente una parte de la estrategia: para que realmente cumplan con su objetivo resulta indispensable que automovilistas, motociclistas y conductores en general respeten las indicaciones y las normas de tránsito vigentes.

En las últimas horas quedó habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Balboa, un sector que adquirió mayor importancia dentro de la circulación urbana como consecuencia del crecimiento de los barrios y del incremento del tránsito. La colocación del dispositivo apunta a ordenar los cruces y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para quienes se desplazan en vehículos como para peatones.

Esta intervención se suma a otras que el Municipio viene llevando adelante en materia de ordenamiento vial, entre ellas la instalación de semáforos en la zona norte de la ciudad, en cercanías del barrio Solares. Se trata de sectores donde la expansión urbana fue modificando progresivamente los niveles de circulación y donde la infraestructura vial necesita acompañar ese proceso para evitar situaciones de riesgo.

Respetar las normativas de tránsito El desafío, a partir de ahora, estará también en el comportamiento de quienes utilizan diariamente las calles de Pergamino. La existencia de un semáforo no garantiza por sí misma un tránsito más seguro si los conductores no respetan sus indicaciones. Por el contrario, el incumplimiento de las señales puede convertir una herramienta destinada a prevenir siniestros en un nuevo factor de riesgo.

Entre las conductas que requieren especial atención se encuentra el cruce con luz roja, una de las infracciones de mayor gravedad contempladas por la normativa de tránsito. No se trata solamente de una falta administrativa, sino de una maniobra que puede generar situaciones de extrema peligrosidad al atravesar una intersección cuando el resto de los vehículos cuenta con prioridad de paso.

El respeto de la luz roja adquiere todavía mayor relevancia en aquellos cruces donde confluyen avenidas de importante circulación, calles de conexión con barrios y sectores que registran un crecimiento sostenido. En esos lugares, una infracción puede derivar rápidamente en una colisión de consecuencias graves, especialmente cuando intervienen motocicletas o cuando la maniobra se realiza a una velocidad elevada.

Seguí leyendo Policiales Juzgan a un sujeto acusado de abusar sexualmente de su cuñada y de su propio hijo

La incorporación de semáforos forma parte, de esta manera, de una política más amplia de seguridad vial que necesita complementarse con controles, prevención y, fundamentalmente, responsabilidad individual. Las señales de tránsito establecen pautas claras para todos los usuarios de la vía pública y su cumplimiento resulta indispensable para garantizar una convivencia segura.

Crecimiento de la ciudad En Pergamino, el crecimiento de determinados sectores de la ciudad plantea permanentemente nuevas necesidades en materia de movilidad. La apertura y pavimentación de calles, la expansión de los barrios y el aumento del flujo vehicular obligan a revisar las condiciones de circulación y a generar respuestas que permitan anticiparse a los problemas. En ese contexto, los semáforos constituyen una herramienta concreta para regular los cruces y establecer prioridades de paso.

Pero el funcionamiento adecuado de cualquier esquema de ordenamiento depende, en buena medida, del compromiso de los conductores. Respetar una luz roja, detenerse antes de la línea correspondiente, reducir la velocidad al aproximarse a una intersección y prestar atención a peatones y motociclistas son conductas básicas que pueden evitar siniestros y que deben incorporarse como parte de una cultura vial responsable.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino suma ciclovías, pero falta el respeto de los conductores

La llegada de nuevos semáforos a distintos puntos de Pergamino vuelve a poner así en primer plano la necesidad de combinar infraestructura con educación y cumplimiento de las normas. El Municipio puede incorporar tecnología, mejorar las calles y sumar dispositivos para ordenar el tránsito, pero ninguna de esas herramientas reemplaza la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del volante o del manubrio.