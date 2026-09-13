Martínez: “Pergamino es campo, no es una postura, es nuestra identidad”

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Pergamino

El intendente reivindicó la continuidad de una visión de ciudad basada en la producción, el trabajo y el diálogo. Defendió el rol de un Estado municipal eficiente pero también presente para cuidar a quienes lo necesitan y llamó a valorar la identidad productiva de Pergamino.

13 de septiembre de 2026 a las 07:00 a. m.

13 de septiembre de 2026 a las 07:00 a. m.

El intendente Javier Martínez aprovechó su discurso en la inauguración oficial de la 87ª Exposición Rural de Pergamino para reafirmar una definición que atravesó prácticamente toda su intervención: la identidad de Pergamino está indisolublemente ligada al campo, la producción y el trabajo.

Lejos de concentrarse exclusivamente en la coyuntura, el jefe comunal eligió repasar conceptos expresados durante las últimas ediciones de la muestra para remarcar que la posición sostenida por su gestión no estuvo condicionada por los diferentes escenarios políticos o económicos.

Recordó que, después de la pandemia, había planteado la necesidad de “revalorizar al sector agroproductivo” y que posteriormente insistió en definir a la exposición como una muestra que trasciende a la propia Sociedad Rural para convertirse en una expresión de Pergamino, de su cultura, sus vivencias y su formación.

En ese recorrido volvió sobre otro concepto que considera central: la necesidad de profundizar la conjunción entre el campo y la ciudad y proyectar desde allí el Pergamino del futuro.

“El mundo necesita nuestros alimentos, nuestra tecnología y nuestra inteligencia, y Pergamino tiene todo para ser protagonista”, recordó Martínez al reconstruir las ideas planteadas durante estos años.

Una identidad que trasciende la coyuntura El intendente explicó que esa continuidad no es casual. “No cambiamos el enfoque”, afirmó, y sostuvo que las mismas ideas fueron defendidas tanto cuando las condiciones resultaron favorables como cuando el escenario fue adverso.

Para Martínez, no se trata de una lectura circunstancial sino de una definición acerca de qué representa Pergamino y hacia dónde debería encaminarse.

Fue entonces cuando pronunció una de las frases más contundentes de su discurso: “Nosotros somos campo. Pergamino es campo. No es una postura, es nuestra identidad”.

A partir de allí hizo un llamado a valorar aquello que la ciudad construyó a lo largo del tiempo. Señaló que muchas veces el problema no radica solamente en extrañar aquello que se pierde, sino en no reconocer suficientemente lo que se posee mientras todavía se lo tiene.

Producción, pero también comunidad Martínez buscó, sin embargo, ampliar el concepto de comunidad más allá de la dimensión estrictamente económica.

Reivindicó la producción como uno de los pilares de Pergamino, pero planteó que una comunidad también se define por su capacidad para acompañar a quienes atraviesan dificultades.

Como ejemplo mencionó el caso de un niño que debe trasladarse a Buenos Aires por un problema de salud y la necesidad de acompañarlo junto con su familia.

“Somos campo, nos importa la economía, claro que nos importa. Pero antes que eso somos una comunidad que se cuida y se protege, especialmente a los que solos se les complica hacerlo”, expresó.

En ese punto reivindicó la relación entre el Estado municipal y el esfuerzo de los pergaminenses. Según sostuvo, ambos deben complementarse para construir una comunidad capaz de brindar respuestas a quienes las necesitan.

“El futuro se cuida” Otro de los ejes tuvo un contenido marcadamente político. Martínez advirtió que aquello que Pergamino construyó no está garantizado de manera permanente y llamó a las instituciones y a los vecinos a defender una forma de relacionarse basada en el trabajo y el diálogo.

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“El futuro se cuida”, afirmó.

Utilizó entonces la metáfora de la brújula para diferenciar el camino que propone para Pergamino de otras concepciones políticas que, según cuestionó, pueden conducir a la ciudad en una dirección equivocada.

Frente a ello, sintetizó los tres puntos que considera innegociables para marcar el rumbo: “la producción, el trabajo y el diálogo”.

Esos conceptos aparecieron como el hilo conductor de una intervención en la que Martínez buscó presentar la orientación de su gestión como parte de una visión de ciudad sostenida a través de los años.

Ética y eficiencia para administrar El intendente también dedicó un tramo de su mensaje a la administración municipal y planteó que quien maneja recursos públicos debe asumir un doble compromiso: ético y de eficiencia.

“Cada peso bien administrado es una obra que se hace, un servicio que funciona, un problema que se resuelve”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que obtener mejores resultados de gestión significa responder al vecino que, en definitiva, es quien financia el funcionamiento del Estado.

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La referencia completó la concepción expresada anteriormente: un municipio que administre con austeridad y eficiencia los recursos, pero que al mismo tiempo tenga capacidad para intervenir cuando un vecino necesita el acompañamiento de la comunidad.

Una mirada puesta en los próximos años Sobre el final, Martínez vinculó esta edición con un acontecimiento que comenzará a adquirir cada vez mayor relevancia: el camino de la Sociedad Rural de Pergamino hacia sus cien años.

Destacó el acompañamiento de la entidad a las distintas etapas de la historia productiva local y eligió cerrar con una mirada hacia adelante.

“Estoy convencido de que lo mejor no está atrás: está adelante”, expresó.

Y condensó finalmente su mensaje en una idea que atravesó todo el discurso: cuidar la identidad construida, valorar lo que Pergamino posee y mantener a la producción, el trabajo y el diálogo como referencias para definir el rumbo.