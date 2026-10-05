Litoralgas realizará durante octubre la búsqueda de pérdidas de gas en Pergamino

Pergamino

El operativo preventivo también se llevará adelante en San Nicolás y forma parte del relevamiento anual que la empresa distribuidora debe realizar sobre sus redes.

Durante octubre, personal de Litoralgas llevará adelante en Pergamino y San Nicolás el operativo de búsqueda sistemática de fugas de gas natural, una tarea preventiva que la empresa realiza todos los años sobre las redes de distribución. El procedimiento contempla el recorrido de las veredas y la inspección de distintos sectores de la infraestructura para detectar eventuales pérdidas y actuar de manera anticipada ante situaciones que puedan representar un riesgo.

Los trabajos estarán concentrados en las redes de media presión y permitirán verificar el estado de las instalaciones que se encuentran bajo las veredas, incluyendo las cañerías principales y las conexiones que abastecen a cada domicilio. Asimismo, durante las inspecciones podrán detectarse pérdidas en los gabinetes ubicados sobre los frentes de las viviendas, donde se encuentran instalaciones que son responsabilidad de los usuarios.

Desde la empresa remarcaron que el relevamiento constituye una herramienta fundamental dentro de las tareas de prevención y mantenimiento de la red, ya que permite localizar fugas que en algunos casos pueden no ser perceptibles para los vecinos. De esta manera, la intervención busca reducir riesgos y preservar tanto la seguridad de la comunidad como la continuidad del servicio.

El operativo se desarrolla mediante recorridas por las veredas y no requiere que los trabajadores ingresen a los domicilios. En este sentido, Litoralgas recordó especialmente a los usuarios que el personal afectado a la búsqueda sistemática de fugas no deberá ingresar a las viviendas para realizar esta tarea.

En caso de que durante el procedimiento se detecte una pérdida en el gabinete ubicado en el frente de una propiedad, la empresa podrá disponer, como medida preventiva y por razones de seguridad, la interrupción temporaria del suministro. La restitución del servicio se realizará una vez que la situación haya sido regularizada mediante la intervención de un gasista matriculado y se hayan cumplido las condiciones necesarias para volver a habilitar la instalación.

Por este motivo, desde Litoralgas también recomendaron a los usuarios realizar controles periódicos de las instalaciones internas de gas a través de un gasista matriculado. Esta revisión permite verificar el estado de los artefactos, cañerías y demás componentes de la instalación domiciliaria y detectar posibles inconvenientes antes de que puedan convertirse en un problema mayor.

La búsqueda sistemática de fugas responde, además, a una exigencia establecida por la normativa vigente. De acuerdo con la sección 723 de la Norma NAG 100 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las empresas distribuidoras deben realizar anualmente este tipo de recorridas preventivas sobre sus redes.

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En el caso de Litoralgas, el procedimiento alcanza a una infraestructura de más de 13.000 kilómetros de redes y gasoductos distribuidos en el área de concesión. La tarea demanda una planificación que incluye el recorrido de miles de kilómetros de infraestructura y permite mantener un control periódico sobre las condiciones de seguridad de la red.

En Pergamino, las tareas se desarrollarán durante octubre, aunque el cronograma previsto podría sufrir modificaciones debido a cuestiones climáticas. Las recorridas forman parte de los trabajos habituales de mantenimiento y control que la distribuidora realiza en las localidades donde presta el servicio.

La empresa volvió a remarcar que los vecinos deben prestar atención a cualquier situación que pueda indicar la existencia de una pérdida de gas y evitar realizar intervenciones por cuenta propia. Ante inconvenientes en las instalaciones domiciliarias, la recomendación es recurrir siempre a un gasista matriculado, mientras que las situaciones vinculadas con la red de distribución deben ser comunicadas a Litoralgas.

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El operativo anual busca, de esta manera, sostener un esquema de prevención permanente sobre la infraestructura de gas natural y detectar eventuales anomalías antes de que puedan generar consecuencias para la población. En este marco, el relevamiento que se realizará durante octubre permitirá revisar distintos sectores de la red de Pergamino y San Nicolás y avanzar con las intervenciones que resulten necesarias.

Litoralgas es la empresa distribuidora de gas natural por redes que presta servicio en las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Actualmente cuenta con más de 13.000 kilómetros de infraestructura y alcanza a 131 localidades, donde abastece a más de 765.000 clientes entre usuarios residenciales, instituciones, comercios e industrias.