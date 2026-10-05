Proponen aplicar multas de tránsito de hasta $2.281.000 para quienes usen escapes libres

Pergamino

La Cámara de Senadores tratará un proyecto para limitar los escapes libres, con fuertes multas de tránsito, así como el secuestro y compactación de vehículos.

La Cámara de Senadores bonaerense tratará un proyecto que busca limitar los escapes libres de motos y autos modificados. La iniciativa contempla multas de tránsito de hasta $2.281.000 para conductores, sanciones a comercios y medidas como el secuestro y la compactación de vehículos infractores.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado y busca otorgar al Estado herramientas para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular.

"Los ruidos generados por los escapes no autorizados impactan especialmente en poblaciones vulnerables, entre ellas adultos mayores y niños con trastornos del espectro autista (TEA). En ese marco, el proyecto contempla sanciones no solamente para quienes circulen con escapes libres o sin el silenciador reglamentario, sino también para los comercios que fabriquen, comercialicen o trabajen con este tipo de elementos", explicaron.

En caso de aprobarse la norma, los comerciantes que infrinjan las disposiciones podrían recibir multas de hasta 5.000 Unidades Fijas, equivalentes actualmente a $11.405.000. Además, se prevé el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario y la posibilidad de una clausura preventiva o temporaria del establecimiento.