> Realizan intervenciones para cumplir con la Ley Joaquín en establecimientos educativos pergaminenses

Pergamino

Los consejeros escolares, las inspectoras de educación y los arquitectos de Infraestructura relevaron unos 70 edificios para detectar instalaciones deportivas que requieren amurado, anclaje y otras tareas de seguridad.

Autoridades educativas de Pergamino avanzan con un relevamiento de instalaciones deportivas en escuelas del distrito para adecuarlas a la Ley Joaquín y prevenir accidentes. El Consejo Escolar y la Jefatura de Inspección Distrital coordinan con Infraestructura Escolar las intervenciones necesarias, especialmente en arcos, aros, postes y otras estructuras.

Relevamiento de edificios escolares El presidente del Consejo Escolar, Mariano Bocanera, y la jefa de Inspección Distrital, Erica García, participan de reuniones de trabajo y coordinan junto con los profesionales de Infraestructura Escolar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de la Ley Joaquín en los establecimientos educativos de Pergamino.

En las reuniones participaron los consejeros escolares Mariano Bocanera, Matías Moyano y Cintia García junto a la Jefa de Inspección distrital Erica García y el arquitecto de Infraestructura Escolar regional Pedro Novell.

En ese marco, los arquitectos del área realizarán verificaciones en alrededor de 70 edificios educativos del distrito. El objetivo es identificar las condiciones de las instalaciones destinadas a la actividad física y recreativa y determinar cuáles requieren trabajos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Durante las inspecciones se analizarán particularmente los espacios deportivos y recreativos en los que existen estructuras que, por sus características o condiciones de instalación, podrían representar un riesgo para estudiantes y personal de los establecimientos.

Tareas de amurado y anclaje Como resultado de los relevamientos, se determinó que un porcentaje importante de las instalaciones necesita la realización de trabajos de seguridad. Entre las principales tareas identificadas se encuentran el amurado y anclaje de estructuras, además de otras intervenciones destinadas a garantizar su estabilidad y evitar desplazamientos o caídas.

Las tareas estarán sujetas a la planificación de Infraestructura Escolar y a las necesidades particulares detectadas en cada edificio. De esta manera, el relevamiento permite establecer prioridades y organizar las intervenciones necesarias para que los espacios utilizados para educación física y recreación puedan ser empleados bajo condiciones seguras.

La revisión comprende elementos como arcos de fútbol, aros de básquet, postes y otras estructuras utilizadas habitualmente en patios y sectores destinados a actividades deportivas y recreativas.

Coordinación entre organismos La implementación de las medidas requiere un trabajo articulado entre las autoridades educativas y los equipos técnicos. Por ese motivo, el presidente del Consejo Escolar, la inspectora jefa distrital y los arquitectos de Infraestructura Escolar mantuvieron una reunión para analizar el estado de situación y establecer los pasos a seguir.

Durante el encuentro se abordaron la planificación, coordinación y organización de las acciones que deberán desarrollarse en los establecimientos educativos del distrito para avanzar en el cumplimiento de la Ley Joaquín.

La intención es que las intervenciones respondan a las características de cada establecimiento y permitan corregir aquellas situaciones detectadas durante las verificaciones técnicas.

Qué establece la Ley Joaquín La denominada Ley Joaquín establece pautas de seguridad para espacios deportivos y recreativos utilizados por estudiantes. Entre sus principales objetivos se encuentra evitar accidentes provocados por estructuras que puedan desplazarse, volcarse o caer cuando no cuentan con sistemas adecuados de sujeción.

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En ese sentido, contempla la necesidad de que elementos como arcos deportivos, aros de básquet, postes y otras estructuras permanezcan correctamente fijados, amurados y mantenidos.

También establece criterios de seguridad para los patios y espacios recreativos, con el propósito de evitar el uso de estructuras móviles o que no cuenten con un anclaje adecuado.

Otro de los aspectos centrales es el control institucional. Las autoridades de los establecimientos deben verificar de manera permanente las condiciones de los elementos utilizados para las clases de educación física, actividades deportivas y recreativas.

En Pergamino, el relevamiento de aproximadamente 70 edificios constituye una de las etapas para identificar las necesidades de cada establecimiento y avanzar posteriormente con las obras y tareas de adecuación que correspondan.