Argentino campeón de la LiNoBo y clasificado a la Final Provincial

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La Primera femenina del “Blanco” se consagró campeona al vencer a Club Junín en la final. Avanzó a la Final Provincial, que se disputará el 31 de octubre y 1 de noviembre en Pergamino.

La Primera División femenina de Argentino de Pergamino tuvo un gran fin de semana en Junín y se quedó con el título de la Liga del Norte Bonaerense de Voleibol (LiNoBo). Las chicas del “Blanco” vencieron en la final a Club Junín por 3-1, con parciales de 25-20, 25-18, 22-25 y 26-24, y coronó una sobresaliente actuación que le permitió obtener la clasificación a la Final Provincial.

El torneo reunió a los principales equipos de la región y tuvo como escenarios al Club Sarmiento y al gimnasio de la Unnoba. Argentino volvió a demostrar el crecimiento de un plantel que tiene un valor especial para la institución: sus 13 jugadoras se formaron deportivamente en el club y llevan buena parte de su historia vinculada a la camiseta albiceleste.

Paula Sansevero, Ana Grasselli, Ana Clara Arellano, Lara Cascardo, Delfina Cascardo, Maura Mussacchio, Emilia Magro, Isabella Levato, Mora Levato, Isabella Ponsanesi, Ignacia Gerde, Camila Berayra y Justina Dalbo fueron las protagonistas de una conquista de un equipo que tiene como entrenadores a Marcos Rodríguez y Constanza Levato.

En el partido decisivo, Argentino tomó el control y se quedó con los dos primeros sets por 25-20 y 25-18. El conjunto local reaccionó en el tercer parcial y logró descontar con un 25-22. Sin embargo, Argentino mantuvo la concentración en el cuarto set y, en un cierre ajustado, se impusieron 26-24 para sellar el 3-1 y desatar el festejo.

El campeonato tuvo además varios reconocimientos individuales para las representantes de Argentino. Mora Levato fue distinguida como mejor jugadora y mejor atacante del torneo, mientras que Ana Clara Arellano recibió el premio a mejor receptora y Paula Sansevero fue elegida mejor armadora.

Un título con sello de la casa Más allá del resultado deportivo, la conquista adquiere un significado particular para el voleivbol de Argentino porque el plantel campeón está conformado íntegramente por jugadoras que realizaron su formación dentro de la institución.

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La consagración representa así el resultado de un proceso que comenzó en las categorías formativas y que permitió que distintas generaciones crecieran juntas, compartieran entrenamientos y construyeran su recorrido deportivo dentro del club. La Primera llevó ese proceso hasta lo más alto de la LiNoBo y ahora tendrá un nuevo desafío.

Final Provincial en Pergamino El campeonato obtenido en Junín le otorgó a Argentino la clasificación a la Final Provincial, que se disputará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Pergamino, con el Club Argentino como anfitrión. La competencia reunirá a los seis mejores equipos de la LiNoBo y a los seis primeros de la Liga del Centro Bonaerense (LiCeBo), que tuvo como campeón a Bahiense del Norte.

Además de Argentino y Club Junín, por la LiNoBo consiguieron su clasificación Tiro Federal de Baradero (3°), Deportivo Alsina (4°), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (5°) y Somisa de San Nicolás (6°). Por la LiCeBo, en tanto, estarán Bahiense del Norte (1°), CeDeTalVo de Mar del Plta (2°), Once Unidos de Mar del Plata (3°), Mar Chiquita Vóley (4°), Liniers (5°) y Estudiantes de Olavarría (6°).