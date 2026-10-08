León Gómez, el pergaminense que desafió a la élite mundial del downhill en Asunción

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Representó a Argentina en los World Skate Games 2026, la máxima cita ecuménica de los deportes sobre ruedas. Tras competir a más de 70 km/h bajo la lluvia y medirse frente al campeón mundial, dialogó con LA OPINION Play: "Fue un sueño cumplido".

León Gómez cumplió un sueño que persiguió desde que comenzó a patinar en Pergamino: representar a la ciudad y Argentina en los World Skate Games, la máxima cita ecuménica de los deportes sobre ruedas. El rider pergaminense participó en Asunción 2026, donde entre el domingo 4 y el lunes 5 se desarrollaron las competencias de skateboarding downhill en el circuito montado en el Cerro Lambaré.

De regreso, y mientras aguardaba su vuelo en el Aeroparque“Jorge Newbery” para regresar a San Martín de los Andes, donde reside, habló con “Fuera de Página”, programa de LA OPINION Play y FM 105.1, y repasó una experiencia que, más allá del resultado deportivo, significó la concreción de un objetivo.

“Fue un sueño cumplido. Hace ya muchos años que vengo trabajando en esto, desde que empecé a patinar que quería lograrlo”, contó. Y destacó el clima que encontró en la máxima competencia internacional: “Me encontré con un panorama muy lindo. Todo lo que es el ambiente olímpico, los deportistas son súper amables, un ambiente hermoso que está muy bueno vivir”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A LEON GOMEZ EN FUERA DE PAGINA

¿En qué consiste el downhill? El skateboarding downhill consiste en descender a gran velocidad sobre una patineta o longboard, sin frenos mecánicos, buscando completar el recorrido lo más rápido posible. “Se trata de bajar lo más rápido en una patineta sin frenos, y de la forma más dinámica posible, con mucho estilo y con la menor cantidad de caídas”, resumió León durante la entrevista.

La velocidad es uno de los principales componentes de esta modalidad. En el circuito de Asunción, según relató, se alcanzaron entre 70 y 80 kilómetros por hora en el sector más rápido, una exigencia que se volvió todavía mayor debido a las condiciones climáticas.

Clasificación bajo la lluvia La competencia comenzó con una jornada de clasificación particularmente complicada por las condiciones climáticas. Una fuerte tormenta con granizo incluido durante la noche anterior había dejado la pista sucia y mojada, al punto de que los propios competidores colaboraron con las tareas de limpieza. Finalmente, la organización decidió realizar una sola toma de tiempo (en vez de dos). De los 86 participantes, solamente la mitad avanzaría a la etapa de carreras del día siguiente.

“Había una sola oportunidad, una sola bajada, y no sabía si arriesgar todo con la chance de cometer un error y quedar fuera, o tratar de hacer una carrera concisa, prolija y poder estar dentro y avanzar”, explicó Gómez, cuyo casco luce orgullosamente el lema “Con gloria morir".

El pergaminense respondió de buena manera a esa exigencia. Registró 1m. 07s. 646/1.000, tiempo que le permitió quedar entre los clasificados a la etapa siguiente. La diferencia entre los competidores fue mínima: según relató, “en menos de un segundo entraban alrededor de 10 o más riders y la mejor bajada fue en 1m. 03s”.

Frente al campeón mundial La jornada siguiente volvió a estar marcada por la lluvia. Las mangas se disputaron de a cuatro competidores y los dos primeros avanzaban a la siguiente ronda. A Gómez le tocó compartir carrera nada menos que con el campeón mundial. Tuvo un buen comienzo y llegó a ubicarse segundo, posición que le permitía avanzar de ronda.

“Venía haciendo una muy buena bajada, pero tomé la mala decisión de querer seguirle la línea, pensando en si él pudo entrar, yo también puedo meterme detrás, y quise copiar al campeón mundial y la verdad que me faltó, o técnica o buena suerte, es un 50/50, pero quedé eliminado en la primera ronda eliminatoria”, expresó.

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“Realmente me sentía cómodo, logré llegar al segundo puesto muy tranquilo. Pero una vez estando en el segundo puesto, me fui detrás del primero como un sabueso corriendo a una liebre”, relató. Y con autocrítica agregó: “La ambición de querer llegar y decir ‘a ver qué tan cerca puedo ir del más rápido del mundo’, le ganó a la idea de mantenerme sólido en el segundo puesto”.

Una maniobra desafortunada terminó con su participación en la primera ronda eliminatoria. Sin embargo, lejos de quedarse únicamente con la frustración, Gómez encontró en esa experiencia uno de los principales aprendizajes de su debut mundialista.

“Me traigo tarea para la casa” El propio León sintetizó el balance de su participación con una frase que excede ampliamente el resultado: “Me traigo tarea para la casa”. Para él, lo ocurrido en la pista no estuvo relacionado con el equipamiento. “Lo que me sucedió no fue por culpa del set up, o de las ruedas, o de la tabla, sino que fue más una pelea con la cabeza dentro de la carrera”, analizó.

La experiencia también le permitió identificar una necesidad para continuar creciendo: sumar competencias. “Algo que nos está faltando en Argentina son carreras, normalmente practicamos en solitario”, explicó. Por eso, uno de sus próximos objetivos es participar en la mayor cantidad posible de competencias y aprovecharlas como una forma de entrenamiento específico para trabajar la ansiedad y la toma de decisiones en plena carrera. También adelantó que el seleccionado nacional analiza comenzar a realizar entrenamientos conjuntos.

El pergaminense León Gómez junto al resto de los integrantes de la selección argentina en el Cerro Lambaré. De Pergamino al mundo A pesar de estar radicado en San Martín de los Andes, donde entrena en bajadas vertiginosas durante la primavera y el verano, Gómez no olvida sus primeros pasos. Su historia comenzó en Pergamino, donde empezó a recorrer las calles sobre su tabla. Recordó que solía patinar desde el barrio Champagnat hasta la Plaza 25 de Mayo y que, cuando se inauguró el Viaducto, aprovechaba las noches con poco tránsito para entrenar. “Siempre fue ir buscando la bajada para poder aprenderlo de la mejor forma. Los viajes empezaron un poco por ahí. Era cumplir el sueño a toda costa y no dejarlo ir”, recordó.

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Pensando en el semillero y manteniendo vivo el contacto con sus colegas locales de "Los Pollos Hermanos", recomendó el Parque Belgrano como un "lugar excelente" para quienes deseen iniciarse en el longboard en Pergamino.

Después llegarían Villa de la Quebrada (San Luis) y, finalmente, San Martín de los Andes, donde actualmente reside y continúa entrenando mientras sostiene su actividad laboral. En esa ciudad combina el longboard con gimnasio y bicicleta para mantenerse físicamente preparado.

Su recorrido hasta Asunción tuvo una escala decisiva en el selectivo nacional disputado en Junín de los Andes a fines de agosto, donde consiguió una de las plazas para integrar el seleccionado argentino que viajó a los World Skate Games Asunción 2026.

Ahora, después de haber compartido pista con los mejores del mundo, el objetivo de León es seguir creciendo. “La idea es empezar a meterme en todas las carreras posibles”, adelantó. Y aunque su actividad deportiva continúa siendo amateur y debe compatibilizarla con el trabajo, ya piensa en el próximo desafío.