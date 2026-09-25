Las chicas de Argentino apuntan a la Final Provincial y se ilusionan con la Liga Federal

> Las chicas de Argentino apuntan a la Final Provincial y se ilusionan con la Liga Federal

Deportes

Luego de coronarse en la LiNoBo, la Primera femenina de voleibol del “Blanco” se prepara para ser anfitriona de la etapa decisiva que otorgará plazas a la Liga Federal. Marcos Rodríguez, Paula Sansevero y Mora Levato pasaron por Fuera de Página y palpitaron el desafío.

Tras la reciente consagración en la Liga del Norte Bonaerense de Voleibol (LiNoBo) disputada en Junín, el equipo de Primera División femenina del Club Argentino ya tiene la mira puesta en su próximo gran objetivo: la Final Provincial del 31 de octubre y 1 de noviembre. El “Blanco” será sede de este certamen que reunirá a los seis mejores elencos del norte y los seis mejores del sur de la provincia, poniendo en juego cuatro pasajes directos a la Liga Federal.

En diálogo con el programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1, el entrenador Marcos Rodríguez y las jugadoras Paula Sansevero y Mora Levato compartieron sus sensaciones tras la clasificación y detallaron cómo se preparan para la cita que buscará devolver a Argentino a la tercera categoría del voleibol nacional, que ya disputó en 2025.

LA ENTREVISTA COMPLETA A MARCOS RODRIGUEZ, PAULA SANSEVERO Y MORA LEVATO https://www.youtube.com/live/OVSFSRSh4uM?si=Wm_fV8aYl9-FxONU&t=4044

Un plantel forjado en casa Uno de los grandes orgullos de este Argentino es su conformación. El entrenador Marcos Rodríguez valoró el arraigo de las jugadoras: “Todas las niñas, y las ya no tan niñas, son nacidas en el club, desde el mini vóley hasta las edades formativas y hasta ahora en la Primera". Y agregó: "La verdad que es muy lindo ver que las más chicas se puedan integrar en el plantel de Primera y competir por estas cosas".

El equipo completo que logró el pasaje a la final provincial y que defenderá los colores de la institución está integrado por Paula Sansevero, Ana Grasselli, Ana Clara Arellano, Lara Cascardo, Delfina Cascardo, Maura Mussacchio, Emilia Magro, Isabella Levato, Mora Levato, Isabella Ponsanesi, Ignacia Gerde, Camila Berayra y Justina Dalbó.

En sintonía, Paula Sansevero, armadora y capitana del equipo, remarcó el valor de esta política institucional: "Tocó este año que el plantel de Primera sea únicamente de chicas del club, dándole prioridad a las Inferiores, que es con lo que venimos laburando como ‘profes’ hace muchos años, así que felices".

Sansevero, quien fue premiada como la mejor en su puesto durante la LiNoBo en Junín, confesó su sorpresa ante el reconocimiento individual: "No me lo esperaba. Fue un reconocimiento lindo, sin duda le tengo que agradecer a todas las nenas del equipo que me bancan".

El premio al esfuerzo invisible Por su parte, Mora Levato, elegida como la mejor jugadora en la última etapa de la LiNoBo, reflejó la emoción por la distinción obtenida: "La verdad que me puso muy contenta y muy orgullosa, porque es por haber entrenado todo el año; hay mucha gente que no ve ese proceso".

Sobre el camino al título que les dio el pase a la Final Provincial, Levato, de 15 años, recordó que lograron vencer con contundencia a Regatas de San Nicolás (3-0), superaron un duro escollo ante Baradero (3-1) y cerraron con una victoria ante el local, Club Junín (3-1).

Seguí leyendo Deportes Argentino campeón de la LiNoBo y clasificado a la Final Provincial

Sansevero sumó su análisis sobre ese partido decisivo ante el anfitrión: "Sabíamos que iba a ser duro y jugar contra un local por ahí es complicado, pero me sigo sorprendiendo del grupo de chicas porque no tienen un límite en lo deportivo; creo que tienen todavía mucho más para crecer a nivel grupal".

Un desafío de alto calibre Para conseguir uno de los cuatro boletos en juego para retornar a la Liga Federal, Argentino deberá medirse ante importantes potencias de la provincia. "Es la primera vez que en la última instancia clasificación hay equipos del sur y del centro de la provincia, porque la vez anterior fueron solo del norte", advirtió Sansevero.

"Son equipos que siempre vienen clasificando en las Inferiores a Copas Argentinas, tienen muy buena base como nosotros, pero en primera nunca nos enfrentamos", analizó la capitana, mencionando a posibles rivales como Once Unidos de Mar del Plata, Bahiense del Norte y Estudiantes de Olavarría.

Para llegar a la altura de las circunstancias, Rodríguez destacó que continuarán participando de la Liga local como estímulo, sumado a tres entrenamientos semanales y a la preparación física específica. Este trabajo está diagramado en conjunto con Constanza “Coti” Levato, con quien comparte la conducción técnica: “Coti a las chicas las conoce mucho mejor que yo ya que en las categorías de Inferiores ella es la entrenadora", detalló. Además, explicó la dinámica complementaria de la dupla técnica: "Coti al haberse desarrollado como armadora habla más con las armadoras, yo quizás puedo hablar más con las atacantes".

Seguí leyendo Región San Antonio de Areco fue sede de una capacitación de FEVA que reunió a entrenadores de voleibol de toda la región

Fiesta del vóley en Pergamino La Final Provincial no solo será un desafío deportivo superlativo, sino que representará un evento especial para mostrar el nuevo gimnasio del "Blanco". "Jugar con equipos de Primera de alto nivel hace mucho que no se ve en Pergamino, y poder ser sede inaugurando nuestro gimnasio nuevo la verdad que lo corona muy bien, un lujazo para el club y para Pergamino", celebró Sansevero.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para invitar al público a sumarse: "Hay pocos eventos en la ciudad, sobre todo de vóley, de esta calidad deportiva. Invitamos a todo el mundo que se quiera acercar a conocer el club, a ver a las chicas y alentar al equipo local".