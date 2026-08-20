La VTV cambia en distintos puntos del país, pero Pergamino mantiene el esquema actual

Pergamino

La discusión sobre el futuro de la VTV volvió a instalarse con fuerza a partir de las medidas impulsadas por la administración nacional, que plantean una mayor apertura y desregulación de la actividad.

Mientras el Gobierno nacional avanza con una profunda modificación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y distintas jurisdicciones comienzan a incorporar nuevas reglas para realizar los controles, en Pergamino y en el territorio bonaerense el esquema continúa funcionando bajo las condiciones actuales. Por el momento, la Provincia de Buenos Aires no adhirió a los cambios y mantiene la obligatoriedad de la revisión técnica en las plantas habilitadas, sin habilitar la apertura del servicio a nuevos prestadores privados.

La discusión sobre el futuro de la VTV volvió a instalarse con fuerza a partir de las medidas impulsadas por la administración nacional, que plantean una mayor apertura y desregulación de la actividad. En ese marco, el Gobierno porteño abrió recientemente la inscripción para nuevas estaciones de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), dando un paso hacia un sistema con mayor cantidad de establecimientos habilitados para realizar las inspecciones.

La nueva modalidad contempla que, además de las plantas tradicionales, puedan incorporarse talleres privados, concesionarias e importadores que cumplan con las condiciones de infraestructura, equipamiento, personal y controles establecidos por la normativa. El objetivo planteado por las autoridades es ampliar la oferta disponible y generar competencia entre los prestadores, de manera que los conductores tengan más alternativas a la hora de cumplir con la revisión obligatoria de sus vehículos.

El cambio representa una modificación importante respecto del esquema tradicional, en el que la prestación del servicio se encuentra concentrada en centros específicamente habilitados para realizar las inspecciones. Con la apertura, el Gobierno busca que nuevos actores puedan participar de la actividad siempre que acrediten las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad y confiabilidad de los controles.

Sin embargo, esta modificación no tiene aplicación automática en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, los conductores pergaminenses continúan sujetos al régimen bonaerense vigente y deben realizar la VTV de acuerdo con las disposiciones establecidas por las autoridades provinciales.

De acuerdo con lo informado oportunamente, Provincia no tiene actualmente en análisis la implementación de este nuevo esquema. Desde el Gobierno bonaerense defendieron el funcionamiento del sistema tal como se encuentra establecido y remarcaron la importancia de sostener los controles sobre el estado de los vehículos.

“Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, habían señalado desde la administración provincial, dejando en claro la posición respecto de una eventual modificación del mecanismo vigente.

Un sistema y mayor apertura

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la posibilidad de ampliar el universo de establecimientos autorizados. Los talleres que pretendan incorporarse deberán inscribirse en el Registro Único de Talleres habilitados y demostrar que cuentan con la infraestructura, los equipos y las condiciones técnicas requeridas para efectuar las revisiones.

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La apertura pretende modificar también la relación entre oferta y demanda. La idea oficial es que una mayor cantidad de centros disponibles reduzca la concentración de la actividad y facilite el acceso de los usuarios al trámite. En las jurisdicciones que adopten el nuevo esquema, los conductores podrían contar con una oferta más amplia y con establecimientos distribuidos en diferentes zonas.

Otro de los puntos que genera interés es el régimen de precios. Hasta ahora, en los sistemas donde la tarifa se encuentra regulada, el costo de la revisión es establecido por la autoridad correspondiente. Con el nuevo modelo, cada prestador podrá fijar libremente el valor del servicio, bajo la expectativa de que la competencia entre establecimientos genere una presión a la baja sobre los precios.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, continúa vigente el esquema tarifario establecido por la autoridad provincial. Actualmente, la tarifa informada para vehículos en territorio bonaerense asciende a 97.057 pesos, IVA incluido, aunque el valor puede modificarse conforme a las actualizaciones que disponga la Provincia.

Para los automovilistas de Pergamino, por lo tanto, la situación no presenta por ahora modificaciones sustanciales. La revisión debe continuar realizándose en los centros habilitados y dentro de los plazos establecidos por la normativa bonaerense. Cualquier cambio en las condiciones de prestación del servicio requeriría una decisión específica de las autoridades provinciales.

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También cambian los plazos

La reforma impulsada a nivel nacional incluye además modificaciones en los períodos de vigencia de las verificaciones. En las jurisdicciones que adhieran al nuevo esquema, los vehículos particulares nuevos podrán realizar su primera inspección a los cinco años, mientras que para los vehículos destinados al transporte de cargas y pasajeros se contemplan plazos específicos.

Para los vehículos particulares de hasta diez años, la revisión periódica pasaría a realizarse cada 24 meses, mientras que aquellos que superen esa antigüedad deberían someterse al control con una frecuencia anual. Se trata de una flexibilización respecto de los períodos que tradicionalmente se aplicaban y que busca adecuar la frecuencia de los controles a la antigüedad de los vehículos.