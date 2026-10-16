La Revolución, el sueño eterno de Juan José Castelli, en gran interpretación actoral de Gustavo Bevacqua

Cultura

El actor dio vida a Juan José Castelli en el unipersonal basado en la novela de Andrés Rivera. Fernando A. Ayestarán destaca la versatilidad de Bevacqua y la vigencia de una obra que invita a reflexionar sobre los ideales de Mayo y el sentido de la Revolución.

El sábado pasado tuvo lugar una nueva función de la obra de teatro “La Revolución es un sueño eterno” (de Andrés Rivera) en Habemus Theatrum (Jujuy 227). Una calificada platea de un teatro colmado pudo apreciar la excelente interpretación del actor Gustavo Bevacqua en el unipersonal representando a Juan José Castelli, uno de los padres fundadores de nuestra Patria.

“Una interpretación vivaz, dramática y con una brillante impostura del prócer, pero a la par versátil al interpretar a otros personajes en diálogo con Castelli y del mismo con su propia conciencia (Manuel Belgrano, el comerciante inglés, la propia muerte o las voces de sus detractores que lo cuestionaban), que reflejan las cualidades actorales polifacéticas de Bevacqua, en que los aplausos del final de la función -incluso con muchos de pie-, pusieron el sello del merecido reconocimiento a la actuación artística y la obra”, escribe Fernando A. Ayestarán, Juez del Juzgado de Garantías Nº 3 de Pergamino.

“La obra es llevada a escena bajo la dirección y adaptación de Raúl Notta, con la asistencia de Marcela López, y contiene la idea de reflejar los albores del nacimiento de nuestra Patria exhibiendo en Castelli la conjunción de sus ideas, glorias, desdichas, ilusiones y frustraciones que llevaron al ‘Orador de Mayo’ a afrontar la palabra con las armas para la deseada autonomía de un gobierno patrio.

“Casi una hora y media de vibrante interpretación que no deja resquicios para distraer la atención, en que el actor transcurre por los diversos estados de ánimos del prócer de Mayo en aquellos turbulentos años.

“Los embates sufridos por Castelli al mando de las armas del ejército nacional, encontraron vicisitudes y dificultades en el frente de batalla en el Alto Perú con la derrota de Huaqui, que fueron poco a poco menguando sus propósitos políticos con el injusto enjuiciamiento de sus compatriotas del Triunvirato por su accionar militar y con reproches de índole personal, que pusieron en compromiso su salud y su vida con una cruenta enfermedad de cáncer de lengua.

“El juicio de sus contemporáneos que fracasará finalmente, no lograron esmerilar su figura a lo largo de los años, y sus valores y principios fueron acrecentándose con el tiempo.

“Sin dudas, una obra para ver y disfrutar (estará en cartel este domingo 18 y los dos últimos sábados del mes), en que más allá de personificar el valor del coraje del prócer y nuestra nacionalidad, refleja subyacente algunas preguntas del propio Castelli (en palabras del autor de la obra) sobre si habremos cumplido con los sucesos de Mayo de 1810 los fines de una revolución”, concluyó Ayestarán.