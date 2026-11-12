La Nueva Perla: fracasó otra audiencia y el paro de colectivos continúa sin una solución a la vista

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Pergamino

La reunión se realizó este jueves en la Delegación Pergamino del Ministerio de Trabajo, pero duró apenas unos minutos.

El conflicto que mantiene paralizado el transporte público de pasajeros de La Nueva Perla sumó este jueves un nuevo capítulo sin avances concretos. La audiencia conciliatoria que se desarrolló minutos después de las 11:00 en la Delegación Pergamino del Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo y confirmó que, por el momento, no existen condiciones para que los colectivos vuelvan a circular.

El encuentro había generado expectativas ante la posibilidad de encontrar una salida a una situación que lleva varios días y que mantiene a los trabajadores sin prestar servicios. Sin embargo, las posiciones volvieron a mostrarse distantes y la reunión se extendió apenas unos minutos, sin que se lograra acercar una propuesta que permitiera destrabar el conflicto.

De la audiencia participaron concejales, asesores letrados del Municipio, representantes de la empresa La Nueva Perla y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), además de las autoridades laborales que intervinieron en la instancia de conciliación.

Durante la reunión, desde la firma expusieron que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar los compromisos pendientes. En concreto, la respuesta empresarial fue que "no tenemos los recursos económicos para pagar la deuda", una manifestación que dejó poco margen para avanzar en una alternativa inmediata.

La postura del gremio tampoco ofreció posibilidades de flexibilizar la medida de fuerza. Los representantes de los trabajadores ratificaron que, mientras no se concrete el pago de los salarios adeudados, los choferes no volverán a sus puestos de trabajo. De esta manera, la UTA sostuvo la decisión de mantener paralizadas las prestaciones hasta que la empresa cumpla con sus obligaciones salariales.

Al término de la breve reunión quedó planteado, además, que el Ministerio de Trabajo "nada puede hacer" ante la situación expuesta por las partes, teniendo en cuenta que la empresa manifestó no disponer del dinero para cancelar la deuda y que el sindicato no está dispuesto a levantar el paro sin el cobro correspondiente.

Una deuda que sigue sin resolverse El escenario de este jueves se produjo luego de que durante las últimas horas se concretara la entrega de una parte del dinero que la empresa mantenía pendiente con sus empleados. Ese movimiento había abierto una expectativa respecto de la posibilidad de encaminar una solución, aunque el pago parcial no alcanzó para modificar la postura de los trabajadores.

El principal reclamo continúa siendo la cancelación de los salarios correspondientes al último período trabajado. Para los choferes, ese compromiso constituye una condición indispensable para retomar las tareas y permitir que el servicio comience a normalizarse.

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La audiencia anterior también había concluido sin acuerdo y las partes no habían conseguido acercar posiciones. Con el resultado de este nuevo encuentro, el conflicto vuelve a quedar sin una instancia de resolución inmediata y con los trabajadores sosteniendo la medida de fuerza.

Las localidades también sufren las consecuencias

Mientras las negociaciones no encuentran una salida, las consecuencias de la interrupción del transporte se sienten en la vida cotidiana de numerosos vecinos de Pergamino y del Partido. La ausencia de colectivos representa una dificultad para quienes dependen de este servicio para concurrir a sus lugares de trabajo, asistir a establecimientos educativos, realizar trámites o trasladarse por cuestiones de salud.

La situación también alcanza a las localidades del Partido que cuentan con los recorridos de La Nueva Perla como una herramienta fundamental de conexión con la ciudad cabecera. Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez se encuentran entre las comunidades afectadas por la falta de prestaciones.

Para sus habitantes, la suspensión del servicio implica mayores dificultades para organizar los traslados diarios y obliga a buscar alternativas que no siempre están disponibles.