> La Nueva Perla advirtió que “necesita recursos” para levantar el paro y así garantizar el servicio

Pergamino

Alfredo González, referente de la firma, describió un escenario comprometido por el incremento de costos operativos, caída de la cantidad de usuarios y dificultades para afrontar los compromisos salariales y de funcionamiento.

La situación económica de la empresa La Nueva Perla continúa siendo compleja y, por el momento, no aparece una solución inmediata que permita normalizar el servicio de transporte público de pasajeros en Pergamino y las localidades de Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez. Así lo reconoció Alfredo González, referente de la firma, quien describió un escenario financiero comprometido por el incremento de los costos operativos, la caída de la cantidad de los usuarios y las dificultades para afrontar los compromisos salariales y de funcionamiento.

En diálogo sobre el conflicto que mantiene paralizado el transporte urbano, González explicó que los problemas no son recientes, sino que responden a una acumulación de dificultades económicas que se fueron profundizando durante los últimos meses. En ese sentido, mencionó especialmente el impacto que tuvo el aumento del combustible entre marzo y mayo, en un contexto internacional atravesado por la guerra en Medio Oriente.

Según detalló en la entrevista con LA OPINION, esa suba representó para la empresa un costo adicional de aproximadamente 20 millones de pesos mensuales, una cifra que modificó considerablemente las previsiones económicas. La situación obligó a solicitar mayores recursos al Municipio y terminó provocando que La Nueva Perla consumiera el presupuesto anual previsto para todo este 2026 cuando todavía restan dos meses para finalizar el año.

González confirmó que la empresa logró cancelar parte de la deuda que mantenía con sus trabajadores, aunque aclaró que ese avance no alcanza para resolver el conflicto. De hecho, el jueves fracasó una nueva audiencia en la Delegación Pergamino del Ministerio de Trabajo, donde representantes de la firma y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) intentaron encontrar una salida a la situación salarial.

Sin embargo, el empresario remarcó que las dificultades exceden el reclamo de los empleados y que la empresa también tiene serios inconvenientes para afrontar otros compromisos indispensables para mantener los colectivos en circulación.

“No solamente está la diferencia de la gente, sino que hay una diferencia de combustible que tampoco puede afrontar la empresa. Es un combo”, sostuvo, al explicar que la deuda salarial es apenas una parte de un problema financiero mucho más amplio.

El pedido de asistencia al Municipio Uno de los aspectos centrales para intentar destrabar el conflicto pasa por la posibilidad de conseguir nuevos recursos económicos que permitan sostener el funcionamiento de la empresa durante los próximos meses. Al respecto, González confirmó que mantiene conversaciones diarias con las autoridades locales que están al tanto de la situación.

El referente de La Nueva Perla reconoció que el Municipio viene acompañando todos los pedidos de la firma y que existe un respaldo permanente para tratar de garantizar el transporte público en la ciudad. No obstante, admitió que actualmente la administración municipal tampoco estaría en condiciones de realizar un nuevo giro económico, pese a que consideró indispensable conseguir los fondos necesarios para llegar a fin de año.

La dimensión del problema se refleja también en los números de funcionamiento de la empresa. De acuerdo con lo señalado por González, La Nueva Perla necesita entre 250 y 260 millones de pesos mensuales para afrontar sus gastos. Consultado sobre si una asistencia económica municipal permitiría levantar el paro y garantizar la prestación hasta diciembre, respondió afirmativamente, aunque reconoció las dificultades que atraviesan todos los sectores involucrados. “El Municipio está complicado, nosotros estamos complicados y la gente está complicada”, resumió, en referencia al escenario económico que condiciona tanto la continuidad del servicio como las posibilidades de encontrar una solución.

Menos pasajeros y mayores costos Durante la entrevista, González también hizo referencia a otro de los factores que inciden sobre las finanzas de La Nueva Perla: la pérdida de usuarios del transporte público. Según estimó, durante el último año la cantidad de boletos cortados en Pergamino disminuyó entre un 10 y un 15 por ciento, una caída que repercute directamente sobre los ingresos de la empresa.

En ese contexto, mencionó el crecimiento de las aplicaciones de transporte y además la actividad de los remises como parte de un escenario de competencia que, desde su perspectiva, presenta diferencias importantes en cuanto a las obligaciones que debe afrontar cada modalidad. El empresario puso especial énfasis en los costos laborales que implica mantener una estructura formal de trabajadores. Actualmente, La Nueva Perla cuenta con 35 empleados y afronta alrededor de 40 millones de pesos mensuales en cargas sociales.

“Nosotros pagamos 40 millones de pesos de cargas sociales, porque la gente está como corresponde, con ART, en blanco y con los descuentos de obra social”, explicó.

En cuanto a la estructura operativa, la empresa dispone de una flota de 22 colectivos, aunque habitualmente alrededor de 13 unidades se encuentran en funcionamiento. Mantener esa estructura requiere afrontar gastos permanentes de combustible, mantenimiento, salarios y obligaciones impositivas y previsionales, independientemente de las variaciones que registre la cantidad de pasajeros.

La discusión por los subsidios Otro de los puntos planteados por González estuvo relacionado con el esquema de subsidios al transporte público y la distribución de los recursos entre las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires y las del interior del país.

El referente de La Nueva Perla cuestionó que las empresas que prestan servicios en ciudades del interior hayan dejado de recibir asistencia económica nacional, mientras que determinados mecanismos de subsidios continúan vigentes para líneas del AMBA.

“Las empresas de transporte estuvieron siempre subsidiadas y, si no hay subsidios, no pueden funcionar. Es la realidad, porque si no tenés que hablar de un boleto altísimo que la gente no puede pagar”, afirmó.

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También señaló que los aportes provenientes de la Provincia tuvieron actualizaciones que, según su consideración, no acompañaron el ritmo de crecimiento de los costos operativos ni las recomposiciones salariales acordadas en las paritarias del sector.

Para González, el transporte público del interior atraviesa una problemática estructural que difícilmente pueda resolverse solamente con los ingresos provenientes de la venta de boletos. La disminución de pasajeros, los aumentos del combustible y las obligaciones laborales conforman una ecuación económica que, en las actuales condiciones, resulta cada vez más difícil de sostener.