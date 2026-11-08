Defensa Civil fortalece su trabajo para prevenir posibles emergencias climáticas

Pergamino

El área municipal mantiene encuentros con organismos y entidades de Pergamino, como por ejemplo la Cooperativa Eléctrica, con el objetivo de generar conciencia, fortalecer la prevención y establecer mecanismos articulado frente a posibles contingencias.

La prevención y la planificación anticipada forman parte de las acciones que Defensa Civil de Pergamino viene desarrollando ante la posibilidad que el fenómeno climático, conocido como “El Niño”, provoque un incremento en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. En ese contexto, el área municipal está llevando adelante una serie de reuniones con los diferentes organismos, instituciones y entidades de la ciudad, buscando fortalecer el trabajo conjunto y establecer pautas de actuación ante eventuales situaciones de emergencia.

Esta iniciativa apunta no solamente a coordinar los recursos y las capacidades de respuesta de cada sector, sino también a generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de adoptar las conductas preventivas. La experiencia indica que, frente a los episodios de lluvias intensas, la articulación entre todos los organismos públicos, las prestadoras de los servicios y la comunidad resulta fundamental para reducir riesgos y responder con mayor rapidez ante cualquier inconveniente.

En esa línea, autoridades de Defensa Civil mantuvieron recientemente una reunión de trabajo con representantes de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, con el propósito de poder avanzar en la planificación de las medidas de contingencia y coordinar los procedimientos operativos que podrían ponerse en marcha durante esta temporada de lluvias.

Del encuentro participaron el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Lucio Tezón, junto al ingeniero Pedro Tejedor; mientras que por Defensa Civil estuvieron presentes José María Mollo y Nelson Guzmán. Durante esta jornada, los equipos intercambiaron la información y evaluaron escenarios hidrometeorológicos que podrían presentarse tanto en Pergamino como en las localidades de la región, considerando las características que suele tener el fenómeno de “El Niño”, asociado a los períodos con mayores registros de precipitaciones.

Respuestas rápidas a la comunidad Uno de los principales ejes de esta reunión estuvo relacionado con la necesidad de establecer una respuesta rápida y coordinada ante posibles emergencias urbanas. Para ello, se analizaron protocolos de actuación y se avanzó en la definición de criterios de intervención frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de las personas o afectar el normal funcionamiento de los servicios esenciales.

La articulación con la Cooperativa Eléctrica adquiere especial importancia teniendo en cuenta los riesgos que pueden presentarse durante y después de tormentas fuertes. “La caída de postes, los cables cortados y otros inconvenientes en las instalaciones eléctricas requieren de una intervención muy bien coordinada y, fundamentalmente, de conductas responsables por parte de los vecinos para evitar accidentes”, explicaron ayer ante la consulta que hizo LA OPINION.

En ese sentido, también se trabajó sobre recomendaciones destinadas a la población, Entre ellas se destacó la importancia de “mantener limpios los desagües y las canaletas de viviendas, evitando así la acumulación de los residuos que puedan dificultar el escurrimiento del agua. Asimismo, se insistió en que ante la presencia de cables caídos o postes dañados en la vía pública no se debe intentar manipularlos ni acercarse, sino dar aviso a los organismos correspondientes.

Otro aspecto considerado fue la utilización de los canales oficiales de comunicación para informar situaciones de riesgo y solicitar asistencia. “La correcta transmisión de los datos permite que los equipos de emergencia puedan identificar los problemas, establecer prioridades y organizar sus intervenciones de manera más eficiente”, dijeron en la nota.

Una agenda de trabajo articulado El encuentro con la Cooperativa se inscribe dentro de una agenda de trabajo más amplia que Defensa Civil viene impulsando con distintos sectores de Pergamino. La intención es que la preparación ante posibles contingencias climáticas no quede limitada a la intervención municipal cuando se produce una emergencia, sino que exista una tarea previa de planificación, intercambio de información y concientización.

En este sentido, el contacto con instituciones y entidades de diferentes ámbitos permite reconocer las responsabilidades y posibilidades de intervención de cada organismo, además de establecer mecanismos de colaboración que puedan activarse cuando las circunstancias lo requieran.

La prevención también ocupa un lugar central en esta estrategia. Contar con protocolos y recursos disponibles es importante, pero también lo es que la comunidad conozca cómo actuar ante una tormenta, cuáles son los riesgos que debe evitar y de qué manera puede colaborar para disminuir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos adversos.

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Pergamino tiene antecedentes de episodios de lluvias intensas que han puesto a prueba su infraestructura urbana y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia. Por eso, la anticipación y el trabajo coordinado aparecen como herramientas indispensables para afrontar escenarios que, por sus características, pueden cambiar rápidamente.

Desde el Municipio y la Cooperativa Eléctrica ratificaron la importancia de sostener esta modalidad de trabajo conjunto, con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos y garantizar una respuesta organizada ante eventuales situaciones de riesgo.