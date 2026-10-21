La Fiscalía sostiene que el jardinero participó del violento asalto a la casa de la mujer donde trabajaba

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El fiscal Germán Guidi esclareció el robo a una mujer de 74 años en Italia al 1200. El jardinero tocó el timbre para facilitar la emboscada de su tío, Jonatan González, quien permanece prófugo.

El fiscal Germán Guidi, titular de la Fiscalía 2 de Pergamino, logró esclarecer el violento robo sufrido por una mujer de 74 años en su vivienda de Italia al 1200, entre Castelli y Tres de Febrero, durante la mañana del martes. La investigación determinó que el jardinero de la víctima actuó como entregador y participó activamente en el asalto al tocar el timbre para facilitar la emboscada de su tío, Jonatan González, quien permanece prófugo y tenía un pedido de captura vigente por intentar matar a un policía rural.

Una emboscada planificada El fiscal Germán Guidi, titular de la Fiscalía 2 de Pergamino, logró esclarecer el violento robo sufrido por una mujer de 74 años en su vivienda de Italia al 1200, entre Castelli y Tres de Febrero, durante la mañana del martes. La investigación determinó que el jardinero de la víctima actuó como entregador y participó activamente en el asalto al tocar el timbre para facilitar la emboscada de su tío, Jonatan González, quien permanece prófugo y tenía un pedido de captura vigente por intentar matar a un policía rural. Una emboscada planificada El asalto ocurrió alrededor de las 7:30 del martes, cuando la víctima se encontraba en su casa. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores judiciales y policiales, González había ingresado previamente al jardín delantero tras saltar la reja del frente y se ocultó junto a la puerta de acceso, a la espera de que la mujer abriera. La maniobra para conseguirlo fue coordinada con el jardinero, quien llegó hasta la propiedad y tocó el timbre. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad de vecinos y por el sistema de alerta vecinal de la cuadra, permitió establecer que su intervención no se limitó a suministrar información sobre la víctima, sus rutinas y las características de la vivienda. El parquero tuvo un papel activo en la ejecución del robo. Según la reconstrucción de los investigadores, después de tocar el timbre y mientras la mujer demoraba en atenderlo, se retiró del lugar. Cuando la víctima abrió la puerta interna, González aprovechó la situación para sorprenderla, atacarla e ingresar en la casa. La filmación de esos movimientos resultó determinante para reconstruir la emboscada y establecer la participación de cada uno de los involucrados. Los registros audiovisuales permitieron corroborar la maniobra que habría facilitado el ingreso del asaltante y orientar las medidas judiciales posteriores. Golpes y violencia extrema Una vez dentro de la vivienda, González redujo a la mujer y la sometió a una brutal golpiza para exigirle que le entregara dinero en moneda extranjera. Durante el ataque, la víctima sufrió lesiones en el rostro, la cabeza y distintas partes del cuerpo, además de perder un diente como consecuencia de los golpes. El agresor revisó distintos ambientes de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. No trascendió si la mujer tenía divisas extranjeras guardadas en la casa ni cuál fue el botín que finalmente pudo llevarse el asaltante. Después de permanecer algunos minutos en el domicilio, González escapó al volante del automóvil de la víctima. Antes de retirarse, dejó a la mujer maniatada, en una situación de extrema vulnerabilidad y con lesiones que daban cuenta de la violencia ejercida durante el atraco. La mujer logró pedir ayuda a los gritos. Una persona que pasaba por el lugar escuchó sus llamados de auxilio, ingresó para asistirla y la desató. La intervención permitió que recibiera asistencia y que se pusiera en marcha la investigación para identificar a los responsables. El automóvil abandonado La pesquisa permitió reconstruir también los movimientos posteriores al asalto. En la logística del hecho intervino una mujer que habría sido la encargada de trasladar a González hasta las inmediaciones de la vivienda de Italia al 1200 y que luego volvió a buscarlo. Los investigadores establecieron que el reencuentro se produjo en la zona de El Socorro y Córdoba, cerca del barrio La Latita, donde fue abandonado el automóvil sustraído a la víctima. Esa secuencia permitió profundizar la identificación de las personas que habrían colaborado con el asaltante y determinar las responsabilidades que se les atribuyen. La investigación judicial avanzó así sobre tres participantes: González, señalado como quien ingresó a la casa y golpeó a la víctima; su sobrino, el jardinero, cuya intervención habría sido decisiva para concretar la emboscada; y la mujer que habría facilitado el traslado y la posterior fuga del principal acusado. Un prófugo por intento de homicidio La identificación de González agregó un antecedente de gravedad a la investigación. El acusado tenía un pedido de captura activo desde fines de mayo, cuando protagonizó un violento episodio frente a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, sobre la ruta provincial 32, en el que hirió a un efectivo de la Patrulla Rural. En aquella oportunidad, el sujeto se enfrentó con el personal policial durante un procedimiento, lesionó a uno de los uniformados y escapó en un patrullero. El vehículo fue posteriormente abandonado sobre la ruta nacional 8, frente a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Desde entonces, González permanecía prófugo y era buscado por la Justicia. Ahora, su presunta participación en el asalto a la mujer de 74 años dio lugar a nuevas medidas para localizarlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Allanamientos y audiencias El fiscal Germán Guidi dispuso medidas investigativas y allanamientos en domicilios donde los sospechosos podrían ocultarse. El despliegue fue coordinado con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino y el equipo de la Fiscalía 2, con la intervención del ayudante fiscal Darío Cid y el instructor judicial Federico Giosa. Como resultado de las diligencias, los investigadores lograron la aprehensión del jardinero y de la mujer señalada por su presunta intervención en los traslados. González, en cambio, logró evadir el operativo y continúa prófugo, por lo que se intensifican las tareas para localizarlo. Para la mañana de este miércoles estaban previstas las audiencias indagatorias encabezadas por Guidi, Cid y Giosa, con el objetivo de comunicar formalmente a los aprehendidos los hechos que se les atribuyen y avanzar en la determinación de sus respectivas responsabilidades penales. El esclarecimiento del robo se apoyó en el trabajo conjunto entre los investigadores judiciales y policiales, el análisis de los movimientos de los sospechosos y los registros de las cámaras de seguridad. Esas imágenes permitieron reconstruir el mecanismo utilizado para sorprender a la víctima y establecer que el jardinero habría tenido una participación activa en el plan, más allá de haber proporcionado información sobre la vivienda. Mientras la Justicia avanza con las indagatorias y las medidas procesales correspondientes, la búsqueda de Jonatan González continúa siendo una prioridad para los investigadores, tanto por su presunta intervención en el violento robo como por el pedido de captura que ya pesaba sobre él por el ataque contra un efectivo de la Patrulla Rural. — la opinion El asalto ocurrió alrededor de las 7:30 del martes, cuando la víctima se encontraba en su casa. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores judiciales y policiales, González había ingresado previamente al jardín delantero tras saltar la reja del frente y se ocultó junto a la puerta de acceso, a la espera de que la mujer abriera.

La maniobra para conseguirlo fue coordinada con el jardinero, quien llegó hasta la propiedad y tocó el timbre. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad de vecinos y por el sistema de alerta vecinal de la cuadra, permitió establecer que su intervención no se limitó a suministrar información sobre la víctima, sus rutinas y las características de la vivienda.

El parquero tuvo un papel activo en la ejecución del robo. Según la reconstrucción de los investigadores, después de tocar el timbre y mientras la mujer demoraba en atenderlo, se retiró del lugar. Cuando la víctima abrió la puerta interna, González aprovechó la situación para sorprenderla, atacarla e ingresar en la casa.

La filmación de esos movimientos resultó determinante para reconstruir la emboscada y establecer la participación de cada uno de los involucrados. Los registros audiovisuales permitieron corroborar la maniobra que habría facilitado el ingreso del asaltante y orientar las medidas judiciales posteriores.

Golpes y violencia extrema Una vez dentro de la vivienda, González redujo a la mujer y la sometió a una brutal golpiza para exigirle que le entregara dinero en moneda extranjera. Durante el ataque, la víctima sufrió lesiones en el rostro, la cabeza y distintas partes del cuerpo, además de perder un diente como consecuencia de los golpes.

El agresor revisó distintos ambientes de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. No trascendió si la mujer tenía divisas extranjeras guardadas en la casa ni cuál fue el botín que finalmente pudo llevarse el asaltante.

Después de permanecer algunos minutos en el domicilio, González escapó al volante del automóvil de la víctima. Antes de retirarse, dejó a la mujer maniatada, en una situación de extrema vulnerabilidad y con lesiones que daban cuenta de la violencia ejercida durante el atraco.

La mujer logró pedir ayuda a los gritos. Una persona que pasaba por el lugar escuchó sus llamados de auxilio, ingresó para asistirla y la desató. La intervención permitió que recibiera asistencia y que se pusiera en marcha la investigación para identificar a los responsables.

El automóvil abandonado La pesquisa permitió reconstruir también los movimientos posteriores al asalto. En la logística del hecho intervino una mujer que habría sido la encargada de trasladar a González hasta las inmediaciones de la vivienda de Italia al 1200 y que luego volvió a buscarlo.

Los investigadores establecieron que el reencuentro se produjo en la zona de El Socorro y Córdoba, cerca del barrio La Latita, donde fue abandonado el automóvil sustraído a la víctima. Esa secuencia permitió profundizar la identificación de las personas que habrían colaborado con el asaltante y determinar las responsabilidades que se les atribuyen.

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La investigación judicial avanzó así sobre tres participantes: González, señalado como quien ingresó a la casa y golpeó a la víctima; su sobrino, el jardinero, cuya intervención habría sido decisiva para concretar la emboscada; y la mujer que habría facilitado el traslado y la posterior fuga del principal acusado.

Un prófugo por intento de homicidio La identificación de González agregó un antecedente de gravedad a la investigación. El acusado tenía un pedido de captura activo desde fines de mayo, cuando protagonizó un violento episodio frente a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, sobre la ruta provincial 32, en el que hirió a un efectivo de la Patrulla Rural.

En aquella oportunidad, el sujeto se enfrentó con el personal policial durante un procedimiento, lesionó a uno de los uniformados y escapó en un patrullero. El vehículo fue posteriormente abandonado sobre la ruta nacional 8, frente a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Desde entonces, González permanecía prófugo y era buscado por la Justicia. Ahora, su presunta participación en el asalto a la mujer de 74 años dio lugar a nuevas medidas para localizarlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Allanamientos y audiencias El fiscal Germán Guidi dispuso medidas investigativas y allanamientos en domicilios donde los sospechosos podrían ocultarse. El despliegue fue coordinado con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino y el equipo de la Fiscalía 2, con la intervención del ayudante fiscal Darío Cid y el instructor judicial Federico Giosa.

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Como resultado de las diligencias, los investigadores lograron la aprehensión del jardinero y de la mujer señalada por su presunta intervención en los traslados. González, en cambio, logró evadir el operativo y continúa prófugo, por lo que se intensifican las tareas para localizarlo.

Para la mañana de este miércoles estaban previstas las audiencias indagatorias encabezadas por Guidi, Cid y Giosa, con el objetivo de comunicar formalmente a los aprehendidos los hechos que se les atribuyen y avanzar en la determinación de sus respectivas responsabilidades penales.

El esclarecimiento del robo se apoyó en el trabajo conjunto entre los investigadores judiciales y policiales, el análisis de los movimientos de los sospechosos y los registros de las cámaras de seguridad. Esas imágenes permitieron reconstruir el mecanismo utilizado para sorprender a la víctima y establecer que el jardinero habría tenido una participación activa en el plan, más allá de haber proporcionado información sobre la vivienda.