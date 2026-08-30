La Cooperativa Eléctrica alertó por la ola de robos y advirtió que podrían producirse cortes de luz por períodos más prolongados

> La Cooperativa Eléctrica alertó por la ola de robos y advirtió que podrían producirse cortes de luz por períodos más prolongados

Pergamino

La creciente cantidad de ataques y hechos de vandalismo contra instalaciones eléctricas encendió una señal de alarma; advierten que la reiteración de este tipo de episodios ya comienza a poner en riesgo la capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones del servicio.

Las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se reunieron el viernes con representantes de la Justicia, encabezados por el fiscal General, doctor Mario Daniel Gómez; el intendente, Javier Martínez y los funcionarios del área local de Seguridad; en esta misma línea está previsto mantener encuentros con las fuerzas policiales para coordinar diversas acciones frente a una seguidilla de robos y destrozos que afecta transformadores, medidores y tendidos eléctricos. La entidad advirtió que, si los hechos continúan, el stock de los materiales podría agotarse y dificultar así la reposición de la infraestructura dañada.

La creciente cantidad de robos y hechos de vandalismo contra instalaciones eléctricas encendió una señal de alarma en la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, que advierte que la reiteración de estos episodios ya comienza a poner en riesgo la capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones del servicio.

En ese marco, las autoridades de la entidad mantuvieron esta audiencia con el objetivo de plantear la preocupación existente y analizar las medidas que permitan frenar una problemática que, de acuerdo con la Cooperativa, se intensificó de manera significativa durante las últimas semanas.

Con mucha preocupación La inquietud central pasa ahora por las consecuencias que puede tener la continuidad de estos delitos. Desde la Cooperativa señalaron que durante las últimas tres semanas se registró un verdadero embate contra las instalaciones, con episodios de distinta magnitud. En algunos casos se trata del vandalismo sobre los medidores domiciliarios para sustraer unos pocos metros de cable, mientras que en otros ataques los delincuentes desmantelan tendidos y se llevan cientos de metros de conductores y otros elementos de la infraestructura.

El problema no se limita al perjuicio económico que ocasionan estos hechos. Cada robo obliga a la Cooperativa a intervenir para reparar los daños y restablecer el servicio, utilizando materiales que forman parte de un stock que no es ilimitado y cuya reposición, en determinados casos, requiere tiempos considerables.

En las últimas horas, se hizo pública la profunda preocupación por la escalada de robos y destrozos y advirtieron sobre un escenario que hasta ahora podía parecer lejano, pero que comienza a adquirir una dimensión concreta: la posibilidad de que algunos cortes de energía se extiendan durante períodos prolongados debido a la falta de determinados insumos para reparar las instalaciones.

La entidad explicó que buena parte de los materiales que son sustraídos son de características específicas, tienen una adquisición compleja y no cuentan con reposición inmediata en el mercado. Por ese motivo, la sucesión de ataques podría llevar a que el stock disponible se reduzca hasta niveles críticos.

De mantenerse la frecuencia actual de los robos, la Cooperativa podría encontrarse ante dificultades severas para responder con la misma rapidez que lo hace actualmente frente a una falla o una instalación dañada. Esto podría afectar tanto a sectores residenciales como a establecimientos comerciales e industriales de Pergamino.

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La advertencia adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que cada vez que se produce un robo sobre una instalación eléctrica, la prioridad de la Cooperativa es recuperar el servicio en el menor tiempo posible. Sin embargo, desde la institución remarcaron que esa capacidad de respuesta depende de contar con los materiales necesarios para efectuar las reparaciones.

El escenario también genera preocupación por el impacto que podría tener sobre los usuarios. Un robo de cables o el desmantelamiento de un transformador no solo representa un daño sobre el patrimonio de la Cooperativa, sino que puede derivar en interrupciones del suministro que afectan directamente a vecinos, comercios, industrias y distintas actividades que dependen de la energía eléctrica para funcionar.

Pedido de intervención Ante esta situación, desde la Cooperativa consideran imprescindible que la problemática sea abordada de manera conjunta entre la entidad, el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad. La reunión desarrollada el viernes apuntó precisamente a generar canales de trabajo que permitan mejorar la prevención y avanzar en la identificación de los responsables.

La entidad planteó la necesidad de que los hechos sean investigados y que quienes participan de estos robos puedan ser identificados y puestos a disposición de la Justicia; también se busca fortalecer los mecanismos de prevención para evitar nuevos ataques sobre instalaciones que resultan fundamentales para garantizar el suministro eléctrico.

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En este sentido, desde la Cooperativa sostienen que la respuesta ante cada robo no puede quedar limitada a la reparación del daño una vez ocurrido. La reiteración de los episodios obliga a profundizar las medidas preventivas y a trabajar sobre las redes de comercialización de los elementos sustraídos, teniendo en cuenta que el robo de cables y otros componentes de las instalaciones eléctricas tiene como destino, en muchos casos, su posterior reducción y venta.