La AAP encara el segundo semestre con el Medio Maratón como bandera

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La Asociación Atlética Pergamino ya definió un calendario que tendrá como principal cita la 23ª edición del Medio Maratón Nuestra Señora de la Merced, prevista para el domingo 13 de septiembre. También confirmó el regreso del Perga Tour con dos fechas.

La Asociación Atlética Pergamino (AAP) transita un 2026 de intensa actividad y ya tiene definido su calendario para el segundo semestre, con el tradicional Medio Maratón Pergamino Nuestra Señora de la Merced como principal atractivo. A ello se sumarán el regreso del Perga Tour, otro torneo en la pista sintética de la Villa Deportiva del Parque Municipal y la Fiesta de la AAP, que volverá a reconocer a los atletas más destacados de la temporada.

En una entrevista brindada al programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1, Marcelo Schierloh, integrante de la Asociación Atlética Pergamino, repasó los proyectos de la entidad, realizó un balance de lo que va del año y destacó el crecimiento que atraviesa el atletismo local.

Se viene el Medio Maratón La competencia más importante del calendario será la 23ª edición del Medio Maratón Pergamino Nuestra Señora de la Merced, que se disputará el domingo 13 de septiembre a las 9:00, consolidada como la carrera de calle con mayor tradición de la ciudad desde su nacimiento en 2003. "Parece mentira, pero ya estamos ultimando detalles", expresó Schierloh sobre una prueba que volverá a ofrecer las distancias de 21, 10 y 3 kilómetros.

Como ocurre desde hace varios años, la carrera tendrá un fuerte perfil solidario. La prueba participativa de 3 kilómetros será a beneficio de la Escuela Santa Clara de Asís, mientras que todo lo recaudado con las inscripciones de 10 y 21 kilómetros estará destinado a la Escuela de Atletismo de la Asociación Atlética Pergamino.

La organización mantendrá el circuito certificado estrenado el año pasado, con largada y llegada en la intersección de Alsina y Moreno, recorriendo algunos de los lugares más representativos de la ciudad, como la Municipalidad, la iglesia Nuestra Señora de la Merced, el Terraplén y el Parque Municipal.

Schierloh destacó que, aunque la organización cuenta con una amplia experiencia, cada edición implica meses de planificación y numerosos ajustes. "Siempre hay cosas para mejorar: la ubicación de las vallas, los puestos de hidratación, los recorridos. Escuchamos mucho las opiniones de los atletas porque eso nos permite seguir creciendo", explicó.

Además de la competencia, durante el fin de semana se desarrollará la tradicional Expo Maratón, con feria gastronómica, stands, charlas vinculadas al deporte y capacitaciones, entre ellas un curso de RCP. Las expectativas organizativas apuntan a reunir entre 1.000 y 1.100 participantes entre las tres distancias. "Es una carrera que tiene un sabor especial. Es un circuito exigente, pero muy lindo porque recorre muchos de los lugares más representativos de Pergamino", destacó Schierloh.

También volverá a ponerse en juego la tradicional Copa Challenger “Leonardo ‘Meneco’ Cottet” en damas y caballeros, que se adjudica en forma definitiva al atleta que consiga ganar tres ediciones consecutivas o cinco alternadas del medio maratón.

Regresa el Perga Tour Otra de las novedades para el segundo semestre será el regreso del Perga Tour, un circuito que supo consolidarse años atrás y que volverá con un formato de dos fechas. La primera competencia se disputará el 22 de noviembre en Acevedo, sobre una distancia de 10 kilómetros y a beneficio de la cooperadora del Jardín de Infantes de esa localidad.

La segunda fecha tendrá lugar el 12 de diciembre en Pergamino, completando el regreso de un certamen que la Asociación decidió relanzar tras una pausa. "El proyecto siempre fue bueno. Había que volver a instalarlo y creemos que este es el momento para hacerlo", señaló Schierloh.

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La pista empieza a consolidarse Otro de los ejes del trabajo de la Asociación durante 2026 fue la utilización de la pista sintética de la Villa Deportiva del Parque Municipal. Durante el primer semestre se organizaron dos torneos de pista y campo con participación de atletas de distintas ciudades de la región. "Fue todo nuevo para nosotros, pero contamos con un gran grupo de trabajo y pudimos organizar dos torneos muy buenos. La pista está mostrando todo su potencial y mucha gente de otras ciudades viene a competir y a conocer Pergamino", sostuvo.

Schierloh consideró que la infraestructura permitirá ampliar el calendario en los próximos años. "Somos conscientes de que la pista debe tener mucha más actividad y ese será uno de los objetivos para 2027, con un calendario planificado desde el inicio del año." Antes de finalizar la temporada, la entidad proyecta realizar al menos un nuevo torneo de pista, una vez concluida la actividad correspondiente a los Juegos Bonaerenses.

Una escuela que crece La Escuela de Atletismo de la Asociación Atlética Pergamino continúa siendo uno de los pilares de la institución. Actualmente reúne alrededor de 80 chicos en la etapa de iniciación (6 a 11 años), con clases gratuitas los martes y jueves, mientras que los adolescentes entrenan los lunes, miércoles y viernes en la pista del Parque Municipal, bajo la conducción de los profesores Darío Quarati y Lucía Zurdo.

La entidad también celebra el regreso de varios atletas formados en Pergamino que vuelven a entrenar aprovechando las nuevas instalaciones, además de la participación cada vez más frecuente en torneos provinciales y nacionales. "El objetivo no pasa solamente por las medallas. Queremos que los chicos viajen, compitan, vivan esas experiencias y sigan creciendo dentro del atletismo", remarcó Schierloh.

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Un año de crecimiento Al realizar un balance de la temporada, Schierloh destacó el éxito de las competencias de calle organizadas durante el primer semestre (Pergamino Corre de la Fundación Leandra Barros y la Carrera Kodiak) y valoró el crecimiento sostenido del atletismo pergaminense.

También resaltó el nivel de los atletas locales como Soledad Aita, quien atraviesa uno de los mejores años de su carrera y se convirtió en una referencia para las nuevas generaciones. "Lo de ‘Sole’ es muy importante. Es un espejo para los chicos, pero también habla muy bien del trabajo de su entrenador Mariano García. Ese tipo de ejemplos son fundamentales para quienes recién empiezan", afirmó.

Cierre del año con fiesta Al igual que el año pasado, la temporada concluirá con la Fiesta de la Asociación Atlética Pergamino, que volverá a realizarse en Municipal de Bellas Artes, el 15 de diciembre. La ceremonia distinguirá a los atletas más destacados de cada disciplina mediante ternas y entregará la Estrella Dorada, máxima distinción de la entidad, además de la Estrella de Plateada. "Es una fiesta para todos los que corren. Queríamos tener un espacio propio para encontrarnos, reconocer el esfuerzo de cada atleta y cerrar el año compartiendo un buen momento", concluyó Schierloh.