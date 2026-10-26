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Juegos Bonaerenses: Pergamino cerró su participación con 26 medallas y el puesto 21 a nivel provincial

La delegación pergaminense tuvo una destacada actuación en las finales disputadas en Mar del Plata y terminó entre los municipios mejor posicionados de la provincia. Obtuvo 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce. La delegación de Pergamino culminó su participación en las finales de los Juegos...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de octubre de 2026 a las 02:16 p. m.
Juegos Bonaerenses: Pergamino cerró su participación con 26 medallas y el puesto 21 a nivel provincial

La delegación pergaminense tuvo una destacada actuación en las finales disputadas en Mar del Plata y terminó entre los municipios mejor posicionados de la provincia. Obtuvo 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

La delegación de Pergamino culminó su participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata, con un balance muy positivo: 26 medallas y el puesto 21 en el medallero general provincial.

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Los representantes del Partido consiguieron 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce, con actuaciones destacadas en distintas disciplinas deportivas y categorías. Estos resultados ubicaron a Pergamino entre los municipios con mejor desempeño de esta edición de la competencia.

A lo largo de las jornadas, deportistas de distintas edades, representantes de instituciones educativas y clubes locales, junto con competidores de las categorías para personas con discapacidad, demostraron su preparación, compromiso y esfuerzo para representar a la ciudad.

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Más allá de los resultados, la participación en los Juegos Bonaerenses representa una oportunidad de encuentro, integración y desarrollo para deportistas y participantes de toda la provincia. También pone en valor el trabajo que realizan durante el año los clubes, las instituciones educativas, los profesores y los entrenadores.

Con este balance, Pergamino cerró una nueva participación en la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, con 26 medallas y el orgullo de haber llevado sus representantes a los podios de Mar del Plata.

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ORO

BALL HORST, JULIANA – ATLETISMO PCD PISTA
Atletas en silla de ruedas T3 100 m. • 16+ • femenino • libre

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VARGAS, NICOLÁS – ATLETISMO PCD CAMPO
Parálisis cerebral 36 lanzamiento de la bala • sub 15 • masculino • libre

RIVOSECCHI, AMPARO – ATLETISMO PCD CAMPO
Parálisis cerebral 37 salto en largo • 16+ • femenino • libre

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TEVEZ, ADÁN – ATLETISMO PCD CAMPO
Visual 12 lanzamiento de la bala • 16+ • masculino • libre

PELAYO, SANTINO – NATACIÓN PCD
Auditivos 25 libres S15 • sub 14 • masculino • libre

GIACONE, TERESA LUJÁN – LOTERÍA
Única • ambos sexos • libre

ANTUNES CARDOZO, BENJAMÍN
GARCÍA CANO, BAUTISTA
MORANDO, SALVADOR
NELLI CAPUTA, ALFONSO
BÁSQUET 3X3 – Sub 16 • masculino • libre

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GOICOECHEA, VICTORIO – BÁDMINTON
Singles • sub 16 • masculino • libre

VILLALLBA, RAMIRO
BASILE, RENZO
FERREIRA, GUIDO
FERREIRA, ULÍSES
MARCONATO, ULÍSES
LOIACONO, VITTORIO
MASNERI, BAUTISTA
MASNERI, FRANCISCO
ANDINO, ALEXANDER
QUEREILHAC, BENJAMÍN
VOLEIBOL – Sub 18 • masculino • escolar abierta

CRUSAT, FELIPE – BOCCIA PCD
BC2 • 18+ • mixto • libre

PLATA

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LINARES, JERÓNIMO – TENIS DE MESA
Sub 18 • masculino • libre

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ROASIO CLADERA, ALMA – ATLETISMO PCD CAMPO
Atletas en silla de ruedas (cat. 54) lanzamiento de la bala • sub 15 • femenino • libre

PÉREZ, GIANFRANCO – ATLETISMO PCD CAMPO
Atletas en silla de ruedas (cat. 57) lanzamiento de la bala • sub 15 • masculino • libre

VERA, FELIPE – NATACIÓN PCD
Motores 50 libres S8 • sub 16 • masculino • libre

PELAYO, GERALDINE – NATACIÓN PCD
Auditivos 50 libres S15 • 17+ • femenino • libre

MARMARUSSO, LUCAS – NATACIÓN PCD
Motores 50 libres S8 • 17+ • masculino • libre

SETA, JULIA
BERAYRA, CAMILA
BEACH VÓLEY
Sub 14 • femenino • libre

FAVRE, SARA – ATLETISMO PISTA
100 m • sub 18 • femenino • libre

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BRONCE

BELACIO, MATÍAS
LARRONDO, AUGUSTO
MARTÍN, FRANCO
MARDONES, JOAQUÍN
BRAVO, LUCIANO
LUNA, BENJAMÍN
FÚTBOL PCD PC – Nivel único • 16+ • masculino • libre

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VERGARA, GUIDO – ATLETISMO PCD CAMPO
Atletas en silla de ruedas (cat. PC 34) lanzamiento de la bala • 16+ • masculino • libre

OSTOICH, ELIANA – NATACIÓN PCD
Visuales 50 libres S13 • 17+ • femenino • libre

BAS, DELFINA
ROSELL, MARÍA BRUNELLA
ILLIA, MARTINA
MARTÍNEZ DELORENZI, INÉS
FLAGEAT, INÉS
LATTANZIO VILLATA, DELFINA
TIZZANO, MILAGROS
AMICI BARCELONA, UMA
PUIGPINOS, MERCEDES
MARTÍNEZ DELORENZI, AMPARO
BÁSQUETBOL – Sub 16 • femenino • escolar abierta

BOCANERA, JULIA – ATLETISMO PISTA
80 m • sub 14 • femenino • escolar no federados

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LOMBIDE, UBALDINA
ARELLANO, MARIO NICOLÁS
FERNÁNDEZ, RHIANA
ARELLANO, MAICOL SEBASTIÁN
CANALE, TIZIANO
DEANTONI, BAUTISTA
ATLETISMO POSTA – Posta 5 x 80 m • sub 14 • mixto • libre

SCALESE, AGUSTINA
VILA, ANA
RASCHIA, EMMA
PÉREZ, ERNESTINA
ALIPPI DALLA, LUCÍA FERNANDA
BARBIERI, MARÍA PAZ
ALANIS, VICTORIA
MONSALVO, LUA
MARASCO, INÉS
TURDO, JULIANA
VOLEIBOL – Sub 15 • femenino • libre

GIGENA CAPRIOTTI, JUAN OCTAVIO
FARTADO LOMELINO, MATÍAS
MOREYRA LABUNTES, JUAN IGNACIO
LERE, SANTINO POLIDORO
MÚSICA ROCK – única • ambos sexos • libre

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