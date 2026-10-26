Juegos Bonaerenses: Pergamino cerró su participación con 26 medallas y el puesto 21 a nivel provincial

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Municipalidad de Pergamino

La delegación pergaminense tuvo una destacada actuación en las finales disputadas en Mar del Plata y terminó entre los municipios mejor posicionados de la provincia. Obtuvo 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce. La delegación de Pergamino culminó su participación en las finales de los Juegos...

26 de octubre de 2026 a las 02:16 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 26 de octubre de 2026 a las 02:16 p. m.

La delegación pergaminense tuvo una destacada actuación en las finales disputadas en Mar del Plata y terminó entre los municipios mejor posicionados de la provincia. Obtuvo 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

La delegación de Pergamino culminó su participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata, con un balance muy positivo: 26 medallas y el puesto 21 en el medallero general provincial.

Los representantes del Partido consiguieron 10 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce, con actuaciones destacadas en distintas disciplinas deportivas y categorías. Estos resultados ubicaron a Pergamino entre los municipios con mejor desempeño de esta edición de la competencia.

A lo largo de las jornadas, deportistas de distintas edades, representantes de instituciones educativas y clubes locales, junto con competidores de las categorías para personas con discapacidad, demostraron su preparación, compromiso y esfuerzo para representar a la ciudad.

Más allá de los resultados, la participación en los Juegos Bonaerenses representa una oportunidad de encuentro, integración y desarrollo para deportistas y participantes de toda la provincia. También pone en valor el trabajo que realizan durante el año los clubes, las instituciones educativas, los profesores y los entrenadores.

Con este balance, Pergamino cerró una nueva participación en la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, con 26 medallas y el orgullo de haber llevado sus representantes a los podios de Mar del Plata.

ORO

BALL HORST, JULIANA – ATLETISMO PCD PISTA

Atletas en silla de ruedas T3 100 m. • 16+ • femenino • libre

VARGAS, NICOLÁS – ATLETISMO PCD CAMPO

Parálisis cerebral 36 lanzamiento de la bala • sub 15 • masculino • libre

RIVOSECCHI, AMPARO – ATLETISMO PCD CAMPO

Parálisis cerebral 37 salto en largo • 16+ • femenino • libre

TEVEZ, ADÁN – ATLETISMO PCD CAMPO

Visual 12 lanzamiento de la bala • 16+ • masculino • libre

PELAYO, SANTINO – NATACIÓN PCD

Auditivos 25 libres S15 • sub 14 • masculino • libre

GIACONE, TERESA LUJÁN – LOTERÍA

Única • ambos sexos • libre

ANTUNES CARDOZO, BENJAMÍN

GARCÍA CANO, BAUTISTA

MORANDO, SALVADOR

NELLI CAPUTA, ALFONSO

BÁSQUET 3X3 – Sub 16 • masculino • libre

GOICOECHEA, VICTORIO – BÁDMINTON

Singles • sub 16 • masculino • libre

VILLALLBA, RAMIRO

BASILE, RENZO

FERREIRA, GUIDO

FERREIRA, ULÍSES

MARCONATO, ULÍSES

LOIACONO, VITTORIO

MASNERI, BAUTISTA

MASNERI, FRANCISCO

ANDINO, ALEXANDER

QUEREILHAC, BENJAMÍN

VOLEIBOL – Sub 18 • masculino • escolar abierta

CRUSAT, FELIPE – BOCCIA PCD

BC2 • 18+ • mixto • libre

PLATA

LINARES, JERÓNIMO – TENIS DE MESA

Sub 18 • masculino • libre

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ROASIO CLADERA, ALMA – ATLETISMO PCD CAMPO

Atletas en silla de ruedas (cat. 54) lanzamiento de la bala • sub 15 • femenino • libre

PÉREZ, GIANFRANCO – ATLETISMO PCD CAMPO

Atletas en silla de ruedas (cat. 57) lanzamiento de la bala • sub 15 • masculino • libre

VERA, FELIPE – NATACIÓN PCD

Motores 50 libres S8 • sub 16 • masculino • libre

PELAYO, GERALDINE – NATACIÓN PCD

Auditivos 50 libres S15 • 17+ • femenino • libre

MARMARUSSO, LUCAS – NATACIÓN PCD

Motores 50 libres S8 • 17+ • masculino • libre

SETA, JULIA

BERAYRA, CAMILA

BEACH VÓLEY

Sub 14 • femenino • libre

FAVRE, SARA – ATLETISMO PISTA

100 m • sub 18 • femenino • libre

BRONCE

BELACIO, MATÍAS

LARRONDO, AUGUSTO

MARTÍN, FRANCO

MARDONES, JOAQUÍN

BRAVO, LUCIANO

LUNA, BENJAMÍN

FÚTBOL PCD PC – Nivel único • 16+ • masculino • libre

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VERGARA, GUIDO – ATLETISMO PCD CAMPO

Atletas en silla de ruedas (cat. PC 34) lanzamiento de la bala • 16+ • masculino • libre

OSTOICH, ELIANA – NATACIÓN PCD

Visuales 50 libres S13 • 17+ • femenino • libre

BAS, DELFINA

ROSELL, MARÍA BRUNELLA

ILLIA, MARTINA

MARTÍNEZ DELORENZI, INÉS

FLAGEAT, INÉS

LATTANZIO VILLATA, DELFINA

TIZZANO, MILAGROS

AMICI BARCELONA, UMA

PUIGPINOS, MERCEDES

MARTÍNEZ DELORENZI, AMPARO

BÁSQUETBOL – Sub 16 • femenino • escolar abierta

BOCANERA, JULIA – ATLETISMO PISTA

80 m • sub 14 • femenino • escolar no federados

LOMBIDE, UBALDINA

ARELLANO, MARIO NICOLÁS

FERNÁNDEZ, RHIANA

ARELLANO, MAICOL SEBASTIÁN

CANALE, TIZIANO

DEANTONI, BAUTISTA

ATLETISMO POSTA – Posta 5 x 80 m • sub 14 • mixto • libre

SCALESE, AGUSTINA

VILA, ANA

RASCHIA, EMMA

PÉREZ, ERNESTINA

ALIPPI DALLA, LUCÍA FERNANDA

BARBIERI, MARÍA PAZ

ALANIS, VICTORIA

MONSALVO, LUA

MARASCO, INÉS

TURDO, JULIANA

VOLEIBOL – Sub 15 • femenino • libre