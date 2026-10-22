Joaquín Debeljuh Taruselli: “Tarde o temprano voy a volver a correr el Dakar”

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Antes de viajar a San Luis para la "Baja 250 San Francisco" con la nueva RVM Tekken 550, el campeón argentino y latinoamericano de rally raid repasó en LA OPINION Play su intensa agenda de cierre de año y renovó su ilusión de volver a competir en el Dakar.

El piloto de Acevedo-Pergamino, Joaquín Debeljuh Taruselli afrontará este fin de semana un reto totalmente nuevo al participar de la "Baja 250 San Francisco", competencia que se disputará en la provincia de San Luis. En una entrevista brindada al programa “Fuera de Página” (emitido por LA OPINION Play y FM 105.1), el actual campeón argentino y latinoamericano de rally raid detalló sus expectativas para este nuevo desafío, analizó lo que será el cierre de su temporada en San Juan y reiteró su firme intención de volver a ser protagonista en el Rally Dakar.

LA ENTREVISTA COMPLETA A JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI

Debut con la RVM Tekken 550 Para el compromiso de este fin de semana en territorio puntano, deja estacionada su habitual herramienta de competición: la RVM Rally 450 R. "Es un nuevo desafío bastante distinto a lo que vengo acostumbrado", aseguró en el estudio de LA OPINION Play. "Primero porque es una modalidad que nunca hice, nunca corrí una Baja. Es un poco más relajado en cuanto a la navegación, prioriza un poco más el manejo y la velocidad", detalló sobre el formato de la competencia.

La gran novedad será su incursión en la categoría Maxi Trail a bordo de un modelo distinto al que utiliza en el Argentino (CANAV): la RVM Tekken 550. "Toda la línea Tekken de RVM son motos más adventure, motos de viaje", explicó, revelando además que el propio dueño de la marca la testeó recientemente completando unos 4.000 kilómetros de exigencia extrema en el norte argentino, llegando hasta el Hornocal.

Al comparar esta nueva unidad con su probada RVM Rally 450 R, Debeljuh fue sumamente analítico: "La 550 es como una moto más elástica en la potencia, tiene más velocidad final, más torque en altas vueltas". Asimismo, destacó las bondades ergonómicas de la moto: "Está pensada para estar 8 o 10 horas sentado en la ruta manejando. Es más estilo de sofá, más cómoda".

Joaquín Debeljuh prueba la RVM Tekken 550 en la previa de su estreno en la Baja Argentina Series en San Luis. Un formato explosivo La Baja Argentina Series propone un fin de semana comprimido y vibrante. La acción deportiva en San Luis incluye un prólogo de 17 kilómetros el sábado que servirá para ordenar la partida de cara a la etapa final del domingo, donde los pilotos deberán sortear los 250 kilómetros definitivos del recorrido.

Ante la falta de etapas posteriores para recuperar tiempo, el piloto de Acevedo reconoció que debe afrontar la carrera desde otra perspectiva mental: "Hay que cambiar un poco el chip. Hay distintas opciones: podés tratar de salir a fondo y darlo todo, pero también arriesgás mucho, o ir muy tranquilo y minimizás el riesgo de romper algo". De todas formas, dejó en claro su premisa fundamental: "Vamos a priorizar dar la vuelta, hacer un buen trabajo como siempre y conocer bien la moto".

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Luego, el SARR Series en San Juan Una vez que finalice su actuación en San Luis, el enfoque de Debeljuh Taruselli retornará de inmediato al Campeonato Argentino de Navegación de Rally Raid (CANAV) -lidera el certamen- y al Latinoamericano -marcha segundo-, en los que buscará revalidar sus títulos. El desenlace de la temporada tendrá lugar en el SARR Series, programado del 25 al 29 de noviembre en la provincia de San Juan.

"Dejamos la 450 Rally R por un ratito y tomamos la Tekken 550 y después volvemos", graficó entre risas. Sobre el desafío sanjuanino, que constará de cinco exigentes etapas, advirtió sobre las inclemencias del terreno: "San Juan es muy áspero, muy roto, ya en esa época empieza a hacer calor, se pone muy pesado el terreno, hay mucha piedra grande, se hace mucho fesh-fesh y el terreno se rompe mucho". Pese al duro escenario, su mentalidad es inquebrantable: "Hay que prepararse bien y pelear hasta el final".

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El Dakar siempre en la mira El tramo final de la entrevista en "Fuera de Página" dio pie para abordar el anhelo más grande del piloto local: volver a correr el Rally Dakar, hazaña que ya logró materializar en la edición 2022 disputada en Arabia Saudita. Ante las recientes versiones que indican el retorno de la mítica carrera al continente africano en 2027, con etapas proyectadas en Marruecos, Joaquín no ocultó su entusiasmo.

"Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar esto", confesó, rememorando la enorme tensión geopolítica que rodea actualmente a Medio Oriente. "Cuando fuimos a Arabia Saudita fue una locura. Y ahora sumale todo el tema de las guerras, de Yemen, Medio Oriente y todo lo que está pasando", argumentó el piloto, valorando positivamente el cambio de sede por motivos de seguridad.