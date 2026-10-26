Joaquín Debeljuh ganó en San Luis: “Pasamos de un desafío a un disfrute total”

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Tuvo un estreno ideal con la RVM Tekken 550 en la "Baja 250 San Francisco". Con una unidad prácticamente estándar, superó un duro recorrido de arena, piedras y salinas en 3h. 31m. 17s, ganando la categoría Big Trail. Ahora apunta todos los cañones al SARR Series en San Juan.

El piloto de Acevedo-Pergamino, Joaquín Debeljuh Taruselli, cerró un fin de semana ideal en tierras puntanas al quedarse con el primer puesto de la categoría Big Trail en la “Baja 250 San Francisco”. En su estreno absoluto dentro de esta modalidad y al mando de la nueva RVM Tekken 550, logró superar con éxito una durísima exigencia que sirvió como antesala del Campeonato Baja Argentina Series 2027, organizado por la Asociación Argentina de Rally Raid.

Con epicentro en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, la competencia propuso un formato explosivo de dos jornadas. La actividad oficial comenzó el sábado con las verificaciones administrativas y técnicas, seguidas por un prólogo clasificatorio de 21 kilómetros —donde Debeljuh Taruselli se ubicó en la 15ª posición— y la tradicional largada simbólica nocturna.

El plato fuerte tuvo lugar el domingo, con una etapa de 250 kilómetros sobre terrenos arenosos, piedras, salinas y caminos de estilo rally. Allí, el representante local empleó un tiempo total de 3h. 31m. 17s. para adjudicarse su divisional (una de las cinco categorías de motos, que compartieron cartel con quads, UTV y camionetas) y culminar en el 15° puesto en la clasificación general de motos, la cual quedó en manos de Martín Duplessis (Fantic) con un registro de 2h. 24m. 49s.

Del desafío al disfrute total Para esta incursión, el actual campeón argentino y latinoamericano de rally raid dejó en boxes su RVM Rally 450 R y se subió a un modelo concebido originalmente para los viajes y el segmento adventure. Pese a no ser un vehículo nacido específicamente para este tipo de carreras, la máquina respondió sin fisuras ante el rigor del terreno puntano.

“Increíble fin de semana, la moto se comportó excelente y superó ampliamente las expectativas. Fue una etapa muy dura, con mucho polvo, partes muy rápidas de 160 km/h y partes rotas trabadas de mucho fesh-fesh que la moto pudo superar sin problemas”, expresó el piloto en sus redes sociales.

Asimismo, destacó cómo fue su adaptación durante la carrera: “Disfruté mucho el andar, a pesar de que no es un modelo que nació para estas competencias, pero la apuesta de la marca para testearla al máximo nos hizo pasar de un desafío a un disfrute total”.

En la misma sintonía se manifestó Roberto Martínez, titular de RVM Argentina, quien puso en valor la fiabilidad mecánica de la Tekken 550 antes de su lanzamiento comercial: “No son muchas las marcas que se animan a participar de una competencia con un modelo totalmente estándar —solo cambiamos las cubiertas y quitamos los guardabarros para evitar que el barro se amontone— a solo 60 días de salir a la venta en el mercado argentino. Dos días de competencia y todo un éxito. Superó ampliamente las expectativas de un piloto con toda la experiencia de Joaquín Debeljuh”.

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Trabajo en equipo y lo que viene El logro en San Luis estuvo respaldado por una sólida estructura. Debeljuh Taruselli agradeció especialmente la labor de su mecánico y amigo Pablo Pucci por el trabajo en la moto, así como la colaboración de Jerónimo Maté, Hugo Mario Di Benedetto y Marcos Cabrera, quienes se sumaron al equipo para esta travesía, además del constante apoyo de su familia, amigos, seguidores y sponsors.