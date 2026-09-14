Ivo Tapia se quedó con el triunfo en el 23° Medio Maratón de la Merced

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El pergaminense se impuso con un tiempo de 1h. 11m. 42s. y se convirtió en el quinto representante local en ganar la tradicional competencia. Orestes Cáceres y Juan José Censi completaron el podio. Entre las damas, Estefanía Conejera repitió el triunfo del año pasado.

El Medio Maratón Nuestra Señora de la Merced volvió a reunir este domingo por la mañana a una importante cantidad de corredores en las calles de Pergamino, en una fría jornada que tuvo como epicentro la largada y llegada ubicada en avenida Alsina y Moreno. La tradicional competencia, organizada por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), disputó su 23ª edición con la prueba principal de 21.097,5 metros, además de los 10K y la Integración de 3K, esta última a beneficio del Colegio Santa Clara de Asís.

La competencia principal tuvo un ganador pergaminense. Ivo Tapia se quedó con la clasificación general luego de completar los 21,097 kilómetros en 1h. 11m. 42s, aventajando por más de dos minutos al colonense Orestes Cáceres, quien había triunfado en la edición del año pasado y esta vez registró 1h. 13m. 44s. El tercer escalón del podio fue para Juan José Censi, de Villa Constitución, con un tiempo de 1h. 15m. 55s.

Con su victoria, Tapia ingresó en la historia de la competencia atlética con más ediciones disputadas de la ciudad: se convirtió en el quinto pergaminense en ganar el Medio Maratón Nuestra Señora de la Merced. La lista de vencedores locales la integran también Hernán García, Diego Recouso, Marcos Misiewicz y Luciano Dragi. Los dos primeros, con cuatro triunfos cada uno, son los máximos ganadores de la prueba.

El Top 5 de la clasificación general tuvo más protagonistas pergaminenses. Luciano Dragi, ganador de la edición 2023 y dueño del récord pergaminense de maratón, finalizó cuarto con 1h. 16m. 04s, mientras que Nicolás Ternavasio -dueño de la mejor marca histórica de la prueba: 1h. 07m. 45s, establecida en la edición 2011- fue quinto en 1h. 18m. 13s.

Más atrás llegaron otros tres representantes de Pergamino: Marcos Misiewicz, ganador de la prueba en 2014 y 2015, fue sexto con 1h. 19m. 02s.; Stéfano de Antoni terminó séptimo en 1h. 20m. 27s; y Matías Sueta ocupó el octavo puesto con 1h. 22m. 56s.

Estefanía Conejera repitió el triunfo En la clasificación femenina de los 21K hubo una ganadora que volvió a celebrar. Estefanía Conejera, de 9 de Julio, se impuso por segundo año consecutivo y completó el recorrido en 1h. 33m. 36s. La corredora bonaerense dominó la competencia con autoridad y volvió a quedarse con el primer puesto, mientras que la pergaminense Dalma Monzón ocupó la segunda posición con 1h. 36m. 09s. El podio se completó con María Garmendia, de Chivilcoy, quien estableció un tiempo de 1h. 39m. 00s.

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Estefanía Conejera volvió a festejar en Pergamino: la atleta de 9 de Julio se impuso por segundo año consecutivo. @dantealdazabal.ph Lautaro Ponce ganó los 10K La distancia de 10 kilómetros también tuvo como protagonista principal a un atleta local. El pergaminense Lautaro Ponce se quedó con la victoria luego de completar el recorrido en 37m. 23s, apenas tres segundos por delante de Baltasar Uarte, segundo con 37m. 26s. El tercer lugar fue para Agustín Giménez, con 38m. 09s.

Entre las mujeres, Carolina Loreto, oriunda de Gonnet, volvió a subir a lo más alto del podio. Al igual que en la edición anterior, se quedó con el triunfo al completar los 10K en 42m. 44s. La pergaminense Jésica Barriento finalizó segunda con 46m. 10s., mientras que la también local Julieta del Valle, con un registro de 47m. 30s, ocupó el tercer lugar.

La jornada se completó con la Integración de 3 kilómetros, propuesta que permitió sumar a corredores y participantes de distintas edades y que, además, tuvo un fin solidario a través de su carácter benéfico para el Colegio Santa Clara de Asís.

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