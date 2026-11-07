Alimentos: en Pergamino acumularon un aumento del 56,73% en los últimos 12 meses

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Pergamino

El Índice Alimentario Pergaminense registró en octubre una suba mensual del 2,50%, mientras que el incremento acumulado desde enero llegó al 48,67%. Frutas y verduras encabezaron los aumentos, con un 17,8%.

La inflación sigue siendo uno de los problemas que más condiciona la economía argentina y repercute directamente en la vida cotidiana de las familias. En Pergamino, el comportamiento de los precios durante octubre volvió a mostrar aumentos en productos esenciales, con particular incidencia en algunos rubros de la canasta de consumo habitual.

De acuerdo con el último relevamiento de la Cámara de Comercios Alimentarios de Pergamino, el Índice Alimentario Pergaminense (IAP) registró una variación promedio del 2,50% durante octubre. El indicador acumula un incremento del 48,67% desde enero de 2026 y alcanza el 56,73% en la comparación interanual.

Aunque la suba mensual muestra una cifra que podría parecer moderada frente a otros períodos, los acumulados permiten dimensionar la magnitud del encarecimiento sostenido de los productos que integran los gastos habituales de los hogares. La inflación no se mide solamente en porcentajes: se siente cada vez que una familia debe reorganizar sus compras, resignar productos o destinar una mayor parte de sus ingresos para cubrir necesidades básicas.

Frutas y verduras, al frente de los aumentos El relevamiento de octubre muestra diferencias importantes entre los distintos rubros. Entre los alimentos, el incremento más significativo correspondió a frutas y verduras, que registraron una variación del 17,8%.

También se observaron aumentos en pastas frescas, con un 4,8%; productos aviares enteros y trozados, con un 3,6%; fiambres y embutidos, con un 3,2%; y productos envasados de almacén, con un 2,3%.

Los panificados subieron un 1,2%, mientras que las bebidas con y sin alcohol tuvieron una variación del 0,5%. La carne bovina y porcina presentó un movimiento prácticamente estable, con un incremento del 0,1%.

En sentido contrario, los lácteos y quesos registraron una disminución del 2%, uno de los pocos rubros alimentarios que mostró una variación negativa durante el mes.

En el cuadro se describe el movimiento de precios. — CAMARA DE ALIMENTARIOS DE PERGAMINO Limpieza e higiene Los aumentos no se limitaron a los alimentos. Los artículos de limpieza registraron una suba del 8% en los comercios de proximidad tradicionales y especializados, mientras que los productos de higiene personal aumentaron un 7,3%.

Se trata de dos categorías que, aunque no siempre reciben la misma atención que los alimentos, representan gastos indispensables para cualquier hogar. Sus incrementos profundizan la presión sobre los presupuestos familiares y amplían el impacto de la inflación más allá de lo que se coloca diariamente en la mesa.

Diferencias entre comercios tradicionales y cadenas Uno de los aspectos particulares del informe es que permite observar comportamientos diferentes según el canal comercial.

En los comercios de proximidad tradicionales y especializados, el promedio de variación fue del 3,50% para los alimentos y del 7,65% para los artículos de limpieza y tocador.

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En cambio, en supermercados y sucursales de cadenas se registró un promedio general negativo del 2,33%. Dentro de este segmento, los artículos envasados bajaron un 0,9% y las carnes bovinas un 0,5%. En limpieza, los artículos registraron un incremento del 3,8%, mientras que los productos de higiene personal mostraron una disminución del 11,8%.

Estos resultados reflejan que los movimientos de precios no fueron uniformes y que existieron diferencias entre los distintos formatos comerciales relevados durante octubre.

Un indicador construido sobre la realidad local El Índice Alimentario Pergaminense se elabora mensualmente a partir de información aportada por 34 comercios de distintos tamaños y ubicaciones geográficas de la ciudad.

El estudio contempla el seguimiento de 460 productos de idéntica marca, presentación y contenido, lo que permite observar la evolución de sus precios a lo largo del tiempo. Incluye comercios tradicionales de proximidad, negocios especializados, supermercados y sucursales de cadenas.

Si bien su denominación hace referencia a la canasta alimentaria, el indicador también incorpora artículos de limpieza e higiene personal, dos componentes relevantes del consumo familiar.

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Desde la Cámara aclaran que los resultados no deben compararse con los índices publicados por el Indec ni con los de otros organismos oficiales, debido a que utilizan metodologías, universos de análisis y parámetros diferentes.

El peso de una inflación que no deja de sentirse Los números de octubre vuelven a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a toda la economía argentina. Incluso cuando las variaciones mensuales muestran cierta desaceleración respecto de otros momentos, el efecto acumulado de los aumentos continúa condicionando el poder de compra.

Para los hogares, la inflación no representa únicamente una estadística. Significa que los ingresos deben alcanzar para cubrir productos que se encarecen, que las compras requieren cada vez más planificación y que los gastos esenciales compiten con otras necesidades.

En Pergamino, el acumulado interanual del 56,73% que informa la Cámara de Comercios Alimentarios permite dimensionar ese proceso en el mercado local. Detrás de cada porcentaje hay consumidores que buscan alternativas, comerciantes que deben afrontar sus propios costos y familias que hacen esfuerzos para sostener sus hábitos de consumo.