Alerta en Pergamino por mensajes de WhatsApp que ofrecen supuestos beneficios sociales en nombre de Anses

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Pergamino

Vecinos de la ciudad reciben comunicaciones desde un número con característica local que invoca al Ministerio de Desarrollo Social . Los mensajes ofrecen presuntos turnos en la oficina de Anses y solicitan documentación. Desde la dependencia local aclararon que no realizan este tipo de contactos.

Una nueva modalidad de comunicación que genera preocupación comenzó a circular entre vecinos de Pergamino. Se trata de mensajes de WhatsApp enviados desde un número telefónico con característica local que, bajo una aparente identidad institucional, informa sobre supuestos beneficios sociales y convoca a los destinatarios a presentarse en la oficina de Anses.

La situación llamó la atención por la cantidad de personas que, durante los últimos días, se acercaron a la dependencia ubicada en peatonal San Nicolás 623 para consultar por un beneficio que, según les habían informado, tenían disponible. Sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que no existía ninguna convocatoria de esas características.

Ante las reiteradas consultas, desde la oficina local de Anses aclararon que el organismo no se comunica con sus beneficiarios a través de WhatsApp para informar sobre prestaciones, asignar turnos o solicitar documentación. Por ese motivo, pidieron a la comunidad extremar los cuidados y no confiar en este tipo de comunicaciones.

Cómo funciona el mensaje La comunicación llega desde un número con característica de Pergamino. En la descripción del perfil figura una supuesta pertenencia al área administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, una referencia que busca darle apariencia oficial al contacto.

En el texto se menciona el programa «Cuidar es Cuidarnos de Acompañamiento Social» y se indica que la persona está siendo contactada en relación con esa iniciativa. Para continuar con la supuesta gestión, los emisores solicitan que el destinatario responda con la palabra «consulta».

Una vez enviada esa respuesta, llega otro mensaje con información sobre un presunto trámite, que incluye números de identificación y datos administrativos. También se comunica una fecha que sería la de un turno asignado en la oficina de Anses de Pergamino, ubicada en San Nicolás 623.

La comunicación detalla, además, una serie de requisitos documentales que supuestamente deben presentarse: DNI original, dos fotocopias del documento, dos fotocopias de servicios —como luz, cable o gas—, una dirección de correo electrónico y un comprobante de pago de un monto acumulado.

Aunque en una primera instancia no se solicita dinero, la información resulta engañosa porque presenta como oficial una gestión que desde Anses Pergamino desconocen.

Así es el inicio de los mensajes enviados. — CAPTURA DE PANTALLA La característica local, un elemento que genera confianza Uno de los aspectos que más llama la atención es que los mensajes se envían desde un teléfono con característica de Pergamino y que, además, el perfil incluye una referencia geográfica a la dirección de la oficina de Anses.

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Estos elementos contribuyen a generar confianza entre quienes reciben la comunicación, que pueden interpretar que se trata de un contacto legítimo de una dependencia estatal.

La cantidad de vecinos que se acercaron personalmente a consultar por los supuestos beneficios encendió las alarmas. Muchos llegan convencidos de que tienen una prestación pendiente de cobro o un trámite que deben completar, motivados exclusivamente por lo que recibieron a través de WhatsApp.

Desde la dependencia local insistieron en que no están realizando esas notificaciones ni asignando turnos mediante esa aplicación y remarcaron la importancia de no entregar información personal ante contactos cuya identidad no haya sido verificada.

En los mensajes se convoca a los supuestos beneficiarios a acudir a la oficina de Anses. — ARCHIVO LA OPINION Recomendaciones para evitar posibles estafas Frente a esta situación, es importante recordar que los mensajes que invocan organismos públicos no necesariamente son auténticos, aunque incluyan nombres de programas sociales, números de trámite, direcciones oficiales o referencias que parezcan verificables.

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Por eso, ante una comunicación de estas características, se recomienda no responder, no compartir fotografías del DNI ni otros datos personales y evitar enviar documentación o comprobantes a números desconocidos.

También es conveniente no ingresar en enlaces que puedan llegar posteriormente ni seguir instrucciones de personas que se presentan como representantes de organismos estatales sin haber confirmado previamente su identidad.

La advertencia de Anses Pergamino apunta a evitar que más vecinos caigan en una posible maniobra fraudulenta. La utilización de una característica telefónica local y de información institucional como parte del mensaje demuestra que es necesario prestar especial atención a este tipo de contactos.