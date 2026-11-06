Pergamino será sede de una jornada gratuita de asesoramiento notarial

Pergamino

El sábado 14, de 10:00 a 12:00, profesionales atenderán consultas en Dr. Alem 623, en el marco de una iniciativa federal que se desarrollará simultáneamente en todo el país. Se brindará orientación sobre trámites, derechos y cuestiones legales de interés para la comunidad.

El sábado 14, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. En Pergamino será en Dr. Alem 623, de 10:00 a 12:00.

Dicha actividad impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), se realizará en forma simultánea en todo el país, con la colaboración de cada colegio notarial, teniendo como principal objetivo acercarse a la población y asesorar en todo aquello que resulte de interés para el ciudadano.

En este sentido, los colegas que participarán de esta jornada responderán consultas puntuales referidas a temáticas como protección de la vivienda familiar, autorizaciones para conducir o a menores para viajar, uniones convivenciales y pactos de convivencia, donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, régimen patrimonial del matrimonio, o sociedades y contratos, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, entre otros.