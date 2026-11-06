Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Pergamino

Pergamino será sede de una jornada gratuita de asesoramiento notarial

El sábado 14, de 10:00 a 12:00, profesionales atenderán consultas en Dr. Alem 623, en el marco de una iniciativa federal que se desarrollará simultáneamente en todo el país. Se brindará orientación sobre trámites, derechos y cuestiones legales de interés para la comunidad.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
06 de noviembre de 2026 a las 03:25 p. m.
Pergamino será sede de una jornada gratuita de asesoramiento notarial
La jornada permitirá a los vecinos realizar consultas gratuitas sobre distintos temas notariales y recibir asesoramiento profesional.Foto: WWW.COLESCBA.ORG.AR

El sábado 14, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. En Pergamino será en Dr. Alem 623, de 10:00 a 12:00.

Dicha actividad impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), se realizará en forma simultánea en todo el país, con la colaboración de cada colegio notarial, teniendo como principal objetivo acercarse a la población y asesorar en todo aquello que resulte de interés para el ciudadano.

Publicidad

Las mas leidas de Pergamino

1

Todos por Romi: el humor se convertirá en un abrazo solidario para acompañar su recuperación

3/11, 01:16 p. m.
Todos por Romi: el humor se convertirá en un abrazo solidario para acompañar su recuperación
2

Pergamino aprobó la ordenanza de pirotecnia cero: qué se podrá vender y cuáles serán las sanciones

1/11, 07:07 a. m.
Pergamino aprobó la ordenanza de pirotecnia cero: qué se podrá vender y cuáles serán las sanciones
3

Tras los 38 milímetros de lluvia, Pergamino se prepara para una semana de tiempo cambiante

2/11, 01:16 p. m.
Tras los 38 milímetros de lluvia, Pergamino se prepara para una semana de tiempo cambiante
4

Pergamino tendría un verano con más lluvias y temperaturas por debajo de lo habitual

3/11, 01:50 p. m.
Pergamino tendría un verano con más lluvias y temperaturas por debajo de lo habitual
5

El Municipio trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos en Pergamino

5/11, 02:31 p. m.
El Municipio trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos en Pergamino

En este sentido, los colegas que participarán de esta jornada responderán consultas puntuales referidas a temáticas como protección de la vivienda familiar, autorizaciones para conducir o a menores para viajar, uniones convivenciales y pactos de convivencia, donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, régimen patrimonial del matrimonio, o sociedades y contratos, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, entre otros.

Más información en www.colescba.org.ar

pergaminoBuenos AiresXIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial ComunitarioConsejo Federal del Notariado Argentino (CFNA)
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...