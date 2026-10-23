> InBioAgro en Pergamino: La articulación público-privada como motor del desarrollo local y la biodiversidad en el agro

Municipalidad de Pergamino

El Establecimiento La Sofía en El Socorro fue sede del tercer taller del proyecto, demostrando a campo abierto que es posible unir rentabilidad productiva y conservación ambiental. Con el objetivo de transformar la manera en que interactúan la agricultura y el medio ambiente, un grupo de productores CREA pertenecientes a...



El Establecimiento La Sofía en El Socorro fue sede del tercer taller del proyecto, demostrando a campo abierto que es posible unir rentabilidad productiva y conservación ambiental.

Con el objetivo de transformar la manera en que interactúan la agricultura y el medio ambiente, un grupo de productores CREA pertenecientes a las regiones: Este, Norte de Buenos Aires, Oeste, Oeste Arenoso, Sudeste y Sur de Santa Fé, se reunió el martes pasado junto a distintos especialistas del sector en el Taller de InBioAgro para la región pampeana «Producción y conservación: una guía práctica para implementar estrategias de restauración en establecimientos agropecuarios». La jornada de trabajo se desarrolló a lo largo de todo el día en el Establecimiento La Sofía, ubicado en la localidad de El Socorro, reuniendo a más de 50 participantes y consolidando al Partido de Pergamino como un polo de innovación agropecuaria.

Lejos de las recetas de escritorio, el encuentro demostró el valor del conocimiento local y del trabajo colaborativo. A través de la co-construcción entre productores de la zona, asesores, científicos, representantes de organismos públicos y empresas proveedoras de insumos y servicios, se define conjuntamente la estrategia de manejo, los criterios de implementación y las variables de seguimiento. Una dinámica que busca desterrar la dicotomía entre producción y conservación de la naturaleza para diseñar sistemas agrícolas más eficientes que protejan los recursos y embellezcan el paisaje, generando al mismo tiempo un impacto económico y social genuino en la comunidad.

Para lograr este cambio de paradigma a largo plazo, surge InBioAgro, el proyecto cumple cinco años y cuenta con una gran red de respaldo. Es liderado y coordinado a nivel nacional por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), en alianza con instituciones de ciencia y técnica como el INTA, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (FAUBA y FCEyN). A nivel local, la jornada contó con el apoyo institucional del Municipio de Pergamino. Asimismo, acompañan estratégicamente el proyecto la Embajada de los Países Bajos, BASF, la Unión Europea y la red global de biodiversidad GBIF a través del programa Biodiversity Information for Development (BID).

La directora de la Agencia de Desarrollo Local del municipio Aurelia Furnari, destacó “la importancia del equilibrio entre la naturaleza y la producción, a través de soluciones de bioinnovación, en pos del desarrollo económico y social de Pergamino”.

A nivel técnico, la meta es promover la restauración de los ecosistemas mediante el análisis, la discusión y el codiseño de estrategias alternativas de manejo orientadas a favorecer la biodiversidad en distintos espacios de conservación, considerando las características, posibilidades y restricciones de cada sistema productivo.

Durante el taller, la agenda priorizó la acción: los asistentes recorrieron La Sofía —uno de los 15 campos pilotos de la ecorregión pampeana que forma parte de InBioAgro — para observar directamente las implementaciones, debatiendo en grupo tanto los aciertos como los desafíos del proceso. El propósito de la dinámica fue intercambiar información en distintos contextos productivos y enriquecer, a partir de la experiencia, las recomendaciones técnicas para el manejo de distintos ambientes dentro del establecimiento. De esta manera, se fortalece la generación de conocimiento colectivo sobre estrategias que integren productividad, biodiversidad y sostenibilidad en los agroecosistemas.

Subrayando el compromiso con el desarrollo local, el servicio gastronómico del evento fue confiado a la Cooperadora del Instituto Secundario de la localidad, para recaudar fondos destinados a sus proyectos educativos.

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