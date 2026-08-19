Inauguraron el Club de Robótica “Los Industriales” en la Escuela Técnica N° 1 de Pergamino, un espacio central

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Pergamino

La Escuela Técnica N° 1 inauguró el Club de Robótica “Los Industriales”, una propuesta provincial que impulsa la creación y la formación técnica de estudiantes.

La Escuela Técnica N° 1 inauguró el Club de Robótica “Los Industriales”, un espacio que reúne a estudiantes de distintas tecnicaturas para desarrollar proyectos, fortalecer la creatividad, resolver problemas y trabajar en equipo, con acompañamiento institucional y participación en iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación bonaerense.

Club de Robótica educativo La exhibición del Club de Robótica tuvo una gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1. LA OPINION La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Pergamino concretó la inauguración oficial de su nuevo Club de Robótica, denominado “Los Industriales”, una iniciativa que busca fortalecer la formación tecnológica y generar un ámbito para que los estudiantes puedan aplicar, de manera práctica, los conocimientos adquiridos durante su trayectoria escolar.

El proyecto surgió por iniciativa del ingeniero Luciano Taruselli, jefe de Departamento de las Tecnicaturas de Programación y Electrónica, junto con el profesor Juan Chávez. Ambos impulsaron la creación de este espacio con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y promover el desarrollo de propuestas vinculadas con la tecnología, la programación, la electrónica y la robótica.

La creación del Club de Robótica cuenta además con un importante reconocimiento dentro del ámbito educativo provincial y representa un nuevo paso para la institución, que se consolida como el segundo establecimiento de este tipo dentro de la Región 13.

La jornada inaugural contó con la presencia de Belén Picardo, coordinadora del programa ACTE, además de integrantes del equipo directivo de la escuela, docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa.

La exhibición del Club de Robótica tuvo una gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1. LA OPINION Club de Robótica integrador La exhibición del Club de Robótica tuvo una gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1. LA OPINION Uno de los aspectos destacados de la propuesta es su carácter transversal. Si bien el mayor impulso inicial proviene de estudiantes y docentes vinculados con las especialidades de Electrónica y Programación, el club fue pensado como un espacio abierto a todas las tecnicaturas que forman parte de la Escuela Técnica N° 1.

De esta manera, la iniciativa busca favorecer el intercambio de conocimientos entre diferentes áreas de formación y generar proyectos en los que puedan confluir saberes técnicos, científicos y creativos.

Actualmente, “Los Industriales” ya participa de distintas propuestas e iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, lo que permite a los alumnos trasladar sus conocimientos del aula a experiencias concretas y vinculadas con los desafíos tecnológicos actuales.

La conformación formal del club quedó plasmada durante el acto mediante la firma del acta de constitución, instancia que marcó el comienzo institucional de una propuesta destinada a crecer a partir de la participación de los propios estudiantes.

La exhibición del Club de Robótica tuvo una gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1. LA OPINION Club de Robótica y aprendizaje Durante la presentación, el ingeniero Taruselli explicó los fundamentos pedagógicos que dieron origen al proyecto y destacó el valor de incorporar la robótica como herramienta educativa.

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“La robótica en la escuela es importante porque transforma a los estudiantes de simples usuarios de tecnología en creadores activos”, señaló Taruselli al referirse al potencial formativo de esta disciplina.

En ese sentido, remarcó que el trabajo con robots permite abordar problemas de manera progresiva, identificar soluciones y desarrollar estrategias a partir de la experimentación. También destacó la importancia del trabajo colaborativo, ya que los proyectos requieren la participación coordinada de diferentes integrantes.

Otro de los beneficios señalados está relacionado con la posibilidad de comprender contenidos de materias que muchas veces presentan mayores dificultades para los alumnos. La aplicación práctica de conceptos vinculados con Matemática y Física permite relacionar los conocimientos teóricos con situaciones concretas.

El docente también explicó que buena parte de las tecnologías que forman parte de la vida cotidiana utilizan principios similares a los que se abordan mediante estos proyectos. Como ejemplo, mencionó los dispositivos de limpieza automatizados que actualmente pueden encontrarse en numerosos hogares y que funcionan a partir de sistemas capaces de ejecutar determinadas tareas de manera autónoma.

La exhibición del Club de Robótica tuvo una gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1. LA OPINION Club de Robótica y talento El encuentro concluyó con un reconocimiento especial para los estudiantes que participaron de competencias y diferentes actividades relacionadas con la robótica en sus diversas modalidades.

Las distinciones sirvieron para poner en valor el compromiso y el esfuerzo de los jóvenes que representaron a la institución, así como también su capacidad para desarrollar soluciones, trabajar en equipo y afrontar desafíos vinculados con la tecnología.

La inauguración de “Los Industriales” representa, de este modo, una nueva herramienta para la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 1. El club permitirá profundizar experiencias de aprendizaje práctico, estimular la creatividad y acercar a los estudiantes a proyectos tecnológicos que pueden contribuir tanto a su formación académica como a su futura inserción en ámbitos vinculados con la industria y la innovación.

Con su incorporación a las propuestas educativas provinciales y el acompañamiento de docentes, directivos, familias y estudiantes, el nuevo espacio se presenta como una oportunidad para que la escuela continúe fortaleciendo su perfil técnico y amplíe las experiencias de formación que ofrece a sus alumnos.