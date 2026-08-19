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Rojas registró una baja en los casos de enfermedades respiratorias durante este invierno

El Hospital Municipal de Rojas informó que hubo menos pacientes afectados que el año pasado y destacó el impacto de la vacunación contra gripe y neumonía.

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19 de agosto de 2026 a las 12:09 p. m.
Rojas registró una baja en los casos de enfermedades respiratorias durante este invierno

El Hospital Municipal “Saturnino E. Unzué” de la ciudad de Rojas atraviesa el invierno con una menor cantidad de pacientes afectados por enfermedades respiratorias respecto de años anteriores. Aunque hubo períodos de ocupación plena durante los días de frío intenso, desde el nosocomio destacaron que la mayoría de los cuadros fueron leves o moderados.

Menos casos de enfermedades respiratorias en Rojas

El director del Hospital Municipal, Dr. Carlos Martínez, realizó un balance sobre el impacto de las enfermedades estacionales en la comunidad y señaló que, pese a algunos momentos de alta demanda, el escenario sanitario resultó más favorable que en temporadas anteriores.

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“Por suerte, este año, a pesar de que hemos tenido momentos de ocupación plena en el hospital, ha sido más benevolente que otros años”, sostuvo el profesional.

Martínez atribuyó parte de este resultado al trabajo realizado en materia de prevención y, especialmente, a la campaña de vacunación desarrollada junto con la Dirección de Atención Primaria.

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La vacunación contra gripe y neumonía, un factor clave

El director del nosocomio resaltó que durante este año se logró vacunar “en tiempo y forma” a una importante cantidad de personas contra la gripe y la neumonía.

Según explicó, esta estrategia tuvo un impacto favorable sobre la cantidad y gravedad de los cuadros respiratorios registrados durante los meses de bajas temperaturas.

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“Esta año hemos logrado en tiempo y forma vacunar a una gran cantidad de personas tanto para gripe como para neumonía, lo cual nos ha beneficiado mucho en el número de pacientes afectados por estas patologías”, señaló Martínez.

Si bien se registraron períodos con una importante circulación del virus de la Influenza, especialmente durante las jornadas de mayor frío, los cuadros detectados fueron mayoritariamente leves a moderados.

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“Hemos tenido momentos en los que ha habido gran cantidad de pacientes transitando el virus de la Influenza, típico de la época, pero gracias a la vacunación los cuadros fueron de leves a moderados”, explicó.

Pocos casos de COVID y capacidad hospitalaria disponible

En relación con el COVID-19, Martínez indicó que durante este invierno no representó una complicación significativa para el sistema sanitario local. El hospital realiza testeos a pacientes que presentan signos y síntomas compatibles con enfermedades respiratorias.

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El nosocomio cuenta además con un test trivalente que permite detectar la presencia de COVID-19 y de Influenza A y B. De acuerdo con lo informado por el director, la mayoría de los resultados correspondieron a los distintos tipos de Influenza.

“Mayoritariamente hemos encontrado Influenza A e Influenza B”, señaló Martínez, quien destacó que la vacunación contra el COVID-19 también contribuyó a reducir el impacto de la enfermedad.

En cuanto a la capacidad de atención, el director del Hospital Municipal sostuvo que actualmente existe una ocupación importante, aunque el establecimiento mantiene disponibilidad para recibir pacientes de Rojas y de localidades de la zona.

“No hemos tenido cuadros muy graves dentro de lo que es la normalidad del hospital”, afirmó, y destacó que el personal y las distintas áreas del nosocomio continúan trabajando con sus capacidades operativas disponibles.

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