Hospitalizaron a una mujer que chocó en moto contra un auto en el Centro

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Policiales

El siniestro vial ocurrió este viernes al mediodía en Merced al 700. La motociclista impactó contra la parte trasera de una Ford EcoSport y fue trasladada al Hospital San José.

Un siniestro vial ocurrido este viernes, minutos después de las 12:40, en Merced al 731, movilizó a los servicios de emergencia y fuerzas de prevención de Pergamino. Una motocicleta de 110 centímetros cúbicos colisionó contra la parte trasera de una Ford EcoSport. La conductora del rodado menor fue asistida y trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital San José.

El episodio se registró a las 12:46, en un horario de importante circulación vehicular, en un sector de la calle Merced próximo al establecimiento educativo donde funcionan la Escuela Primaria Nº 1 y la Escuela Secundaria Nº 4.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la calzada, a la altura de la señalización preventiva que advierte sobre la proximidad de una escuela. La situación demandó la intervención de los dispositivos de prevención y asistencia para garantizar la seguridad de las personas involucradas y evitar nuevos incidentes en el lugar.

Choque en Merced al 700: una motociclista fue trasladada al Hospital San José tras el impacto. — LA OPINION Cómo ocurrió el choque De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, una mujer circulaba en una motocicleta de baja cilindrada cuando, por circunstancias que procuraban establecerse, habría perdido el control del rodado y terminó impactando contra la parte trasera de una Ford EcoSport.

El automóvil era conducido por un hombre que resultó involucrado en el episodio. La mecánica del choque debía ser establecida mediante las actuaciones policiales y las pericias correspondientes.

El impacto provocó que la motociclista necesitara asistencia médica. Tras una primera evaluación en el lugar, los profesionales de emergencias dispusieron su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos San José para recibir una atención más completa y determinar el alcance de las lesiones.

En principio, las heridas no revestirían gravedad y serían de carácter leve, aunque la evaluación médica resultaba necesaria para establecer un diagnóstico preciso.

Choque en Merced al 700: una motociclista fue trasladada al Hospital San José tras el impacto. — LA OPINION Patrulla Urbana ordenó tránsito Uno de los aspectos destacados del operativo fue la intervención de los agentes de Patrulla Urbana municipal, quienes trabajaron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia sanitaria y las actuaciones de las fuerzas policiales.

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La presencia de los agentes comunales permitió ordenar el tránsito en un momento de intensa actividad vehicular, considerando además que el siniestro se produjo en inmediaciones de dos establecimientos educativos y en un sector donde la circulación requiere especial precaución.

Los integrantes de Patrulla Urbana realizaron tareas preventivas para facilitar el desplazamiento de los vehículos y permitir que los equipos de emergencia pudieran trabajar con seguridad.

Choque en Merced al 700: una motociclista fue trasladada al Hospital San José tras el impacto. — LA OPINION Pericias por siniestro vial En el lugar también intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido y avanzar con la investigación judicial por lesiones culposas.

Asimismo, especialistas de Policía Científica realizaron las pericias accidentológicas y las diligencias técnicas necesarias para relevar la posición final de los vehículos, las características del impacto y otros elementos de interés para determinar cómo se produjo la colisión.

Las actuaciones permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias en las que la motocicleta terminó chocando contra la parte posterior del automóvil.

El operativo concluyó con la asistencia de la motociclista, el relevamiento pericial y las tareas de prevención vial, en un sector de Pergamino donde la proximidad de los establecimientos educativos hace especialmente importante el respeto por las velocidades precautorias y las normas de circulación.