Homicidio en Paraje Pujol: el fiscal Furnari afirmó que el acusado llegó "con el claro ánimo de matar"

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El fiscal Francisco Furnari detalló los avances de la investigación por el crimen de Juan Benítez y la tentativa de homicidio ocurridas en Paraje Pujol.

30 de julio de 2026 a las 12:53 p. m.

30 de julio de 2026 a las 12:53 p. m.

El fiscal Francisco Furnari aseguró que la investigación por el homicidio de Juan Benítez, ocurrido este miércoles en Paraje Pujol, permitió reconstruir gran parte de la secuencia del ataque. La causa está calificada como homicidio agravado por el uso de armas y tentativa de homicidio, mientras el único acusado permanece aprehendido y con custodia policial en el Hospital San José.

La Fiscalía Nº 8 continúa reuniendo pruebas para esclarecer uno de los hechos de violencia más conmocionantes registrados en los últimos tiempos en la zona rural de Pergamino. El principal sospechoso, Ramiro Otermín, permanece internado en el Hospital San José bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.

En una entrevista concedida a LA OPINION, Furnari explicó que, pese a que la investigación lleva menos de 24 horas desde el momento del ataque, ya se reunieron elementos probatorios considerados determinantes para reconstruir la mecánica del episodio.

El fiscal Francisco Furnari brindó precisiones sobre la actualidad de la causa a pocas horas de ocurrido el homicidio. LA OPINION Homicidio en investigación "Estamos en plena etapa de investigación y de reconstrucción de lo sucedido. Tenemos muchísimos elementos de prueba. Con lo reunido hasta este momento, la calificación legal es la de homicidio y tentativa de homicidio", sostuvo el fiscal.

Según explicó, el avance de la instrucción se apoya principalmente en los testimonios de quienes presenciaron el ataque y en un video registrado por la esposa de la víctima.

"Ese video resulta fundamental porque permite observar prácticamente toda la secuencia de los hechos. Fue filmado desde el interior de la vivienda, donde la mujer se encontraba junto a sus hijos", señaló.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el agresor llegó hasta el domicilio portando una carabina, un revólver, cuchillos y un palo.

"Primero efectuó disparos hacia el frente de la vivienda y luego comenzó la agresión contra los integrantes de la familia Benítez. Como consecuencia de ese ataque murió Juan Benítez, de 29 años, mientras otra persona sufrió lesiones en circunstancias en que intentaba reducir al agresor y quitarle las armas", describió.

Discusión por la convivencia vecinal en un paraje rural La casa donde el miércoles a las 14:15 se produjo el ataque a los integrantes de una familia de Paraje Pujol. LA OPINION Consultado sobre el motivo que habría desencadenado semejante nivel de violencia, Furnari indicó que la hipótesis principal apunta a una discusión originada por el ingreso de unos animales en un campo vecino.

"Lamentablemente, todo se inicia por una cuestión absolutamente básica. Unos chivos ingresaron al patio de una vivienda ubicada a unos 439 metros de distancia. Alrededor del mediodía se produjo una discusión y, aproximadamente una hora después, el agresor regresó armado", explicó.

Para el fiscal, las circunstancias permiten sostener que el ataque fue premeditado.

"Desde la óptica de la Fiscalía entendemos que vino con el claro ánimo de matar. Llegó armado con distintas armas y allí comenzaron los disparos", afirmó.

Un gran cúmulo de pruebas Durante la entrevista también fue consultado sobre versiones que daban cuenta de conflictos previos entre ambas familias.

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El funcionario judicial confirmó que algunos testimonios mencionan problemas de convivencia, aunque aclaró que todavía deben ser verificados.

"Vamos a reconstruir completamente ese contexto. Que hayan existido diferencias vecinales no alcanza para explicar un homicidio de estas características. Si esos antecedentes se confirman, serán evaluados dentro de la investigación, pero de ningún modo justifican semejante despliegue de violencia", sostuvo.

Proceso judicial Respecto del avance procesal, Furnari recordó que el imputado permanece aprehendido y que la Fiscalía cuenta con los plazos legales para recibirle declaración indagatoria.

"Tenemos 24 horas, con posibilidad de prórroga, para concretar la indagatoria. Allí se le hace conocer formalmente el hecho que se le atribuye y la calificación legal. Luego solicitaremos la conversión de la aprehensión en detención", explicó.

La causa, por el momento, se encuentra calificada como homicidio agravado por el uso de armas y tentativa de homicidio, aunque el fiscal aclaró que esa figura podría modificarse si aparecen nuevos elementos durante la investigación.

El pedido de detención será analizado por el juez de Garantías César Solazzi.

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Posteriormente, la Fiscalía dispondrá de un plazo inicial de quince días —prorrogable por otro período igual— para profundizar la investigación, incorporar nuevas pruebas y avanzar hacia un eventual requerimiento de prisión preventiva.

Entre las diligencias previstas figuran informes socioambientales, pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el imputado, además de distintas medidas complementarias destinadas a completar el escenario del hecho.

Evidencia judicial El fiscal destacó además el importante operativo desplegado durante las primeras horas posteriores al crimen.

En el procedimiento participaron la Fiscalía de Mayores, la Fiscalía de Menores, efectivos de distintas dependencias policiales, Policía Científica y brigadas especializadas.

"Tenemos una hipótesis muy sólida respaldada por testimonios, el secuestro de las armas, la incorporación del video, levantamiento de rastros, croquis y evidencia física obtenida en el lugar. Entendemos que, hasta esta instancia, la reconstrucción de lo sucedido es bastante clara", concluyó Furnari.