Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

San Pedro: Todos los clubes recibieron material deportivo del Municipio

El Municipio finalizó el programa de entrega de pelotas e insumos deportivos para instituciones de todo el distrito, fortaleciendo el trabajo de los clubes en un contexto económico complejo.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
30 de julio de 2026 a las 02:30 p. m.
San Pedro: Todos los clubes recibieron material deportivo del Municipio

La Municipalidad de San Pedro completó la entrega de material deportivo destinada a los clubes de todo el partido. El programa concluyó con la distribución de insumos a Castro Fútbol Club y Club Agricultores, de Gobernador Castro, alcanzando así a todas las instituciones deportivas incluidas en esta iniciativa impulsada por la Dirección de Deportes.

Finalizó la entrega de material deportivo en todos los clubes de San Pedro

La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, dio por finalizado el programa de provisión de material deportivo destinado a las instituciones deportivas del partido de San Pedro. La última entrega se concretó en Gobernador Castro, donde recibieron los elementos el Castro Fútbol Club y el Club Agricultores.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista

27/7, 04:03 p. m.
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
2

Licencia de conducir profesional: otorgaron una prórroga de 60 días para tramitarla tras el vencimiento

24/7, 03:39 p. m.
Licencia de conducir profesional: otorgaron una prórroga de 60 días para tramitarla tras el vencimiento
3

Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

30/7, 12:23 p. m.
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión
4

La crisis metalúrgica golpea a Ramallo: se perdieron casi 400 empleos en seis meses

21/7, 10:23 a. m.
La crisis metalúrgica golpea a Ramallo: se perdieron casi 400 empleos en seis meses
5

San Pedro celebrará la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo el 25 y 26 de julio

20/7, 01:00 p. m.
San Pedro celebrará la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo el 25 y 26 de julio

Con esta etapa concluida, el Municipio completó la distribución de pelotas y otros insumos esenciales para el desarrollo de las diferentes disciplinas que se practican en los clubes de la ciudad y las localidades del distrito.

Los clubes cumplen un rol clave en la comunidad

Desde el Gobierno municipal destacaron la importancia que tienen los clubes como espacios de integración, formación y contención social para niños, jóvenes y adultos. En ese sentido, remarcaron que el acompañamiento a estas instituciones constituye una política orientada a fortalecer el deporte comunitario.

Publicidad

Seguí leyendo

La Secundaria N° 4 de Villa Ramallo entra en la etapa final antes del inicio de obra
Región

La Secundaria N° 4 de Villa Ramallo entra en la etapa final antes del inicio de obra

Además de promover la actividad física, los clubes cumplen una función social fundamental al generar ámbitos de encuentro, inclusión y desarrollo para cientos de familias sampedrinas.

Apoyo municipal para sostener la actividad deportiva

Las autoridades señalaron que la continuidad de este tipo de programas resulta especialmente importante en el actual contexto económico, donde muchas instituciones afrontan dificultades para adquirir equipamiento deportivo.

Publicidad

Con la entrega de pelotas y materiales de entrenamiento, el Municipio busca colaborar con el trabajo diario que realizan dirigentes, profesores y deportistas, contribuyendo a que los clubes puedan mantener y ampliar sus actividades durante todo el año.

DeporteSan PedroFútbolMunicipio
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...