San Pedro: Todos los clubes recibieron material deportivo del Municipio

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El Municipio finalizó el programa de entrega de pelotas e insumos deportivos para instituciones de todo el distrito, fortaleciendo el trabajo de los clubes en un contexto económico complejo.

La Municipalidad de San Pedro completó la entrega de material deportivo destinada a los clubes de todo el partido. El programa concluyó con la distribución de insumos a Castro Fútbol Club y Club Agricultores, de Gobernador Castro, alcanzando así a todas las instituciones deportivas incluidas en esta iniciativa impulsada por la Dirección de Deportes.

Finalizó la entrega de material deportivo en todos los clubes de San Pedro La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, dio por finalizado el programa de provisión de material deportivo destinado a las instituciones deportivas del partido de San Pedro. La última entrega se concretó en Gobernador Castro, donde recibieron los elementos el Castro Fútbol Club y el Club Agricultores.

Con esta etapa concluida, el Municipio completó la distribución de pelotas y otros insumos esenciales para el desarrollo de las diferentes disciplinas que se practican en los clubes de la ciudad y las localidades del distrito.

Los clubes cumplen un rol clave en la comunidad Desde el Gobierno municipal destacaron la importancia que tienen los clubes como espacios de integración, formación y contención social para niños, jóvenes y adultos. En ese sentido, remarcaron que el acompañamiento a estas instituciones constituye una política orientada a fortalecer el deporte comunitario.

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Además de promover la actividad física, los clubes cumplen una función social fundamental al generar ámbitos de encuentro, inclusión y desarrollo para cientos de familias sampedrinas.

Apoyo municipal para sostener la actividad deportiva Las autoridades señalaron que la continuidad de este tipo de programas resulta especialmente importante en el actual contexto económico, donde muchas instituciones afrontan dificultades para adquirir equipamiento deportivo.