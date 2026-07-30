> San Pedro: Avanzan los operativos de vacunación con campañas en zonas urbanas y rurales

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La Secretaría de Salud reforzó la aplicación de vacunas del calendario oficial y campañas específicas, alcanzando a 120 vecinos en distintos operativos.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro continúa desarrollando los operativos de vacunación correspondientes al calendario nacional y campañas preventivas específicas. En los últimos días, los equipos sanitarios realizaron jornadas en distintos puntos del distrito, alcanzando a 120 personas con diversas dosis destinadas a fortalecer la prevención de enfermedades.

Vacunación del calendario oficial y campañas preventivas Las tareas son coordinadas por la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Silvana Morales, y forman parte de la estrategia permanente que impulsa el municipio para ampliar la cobertura de vacunación en toda la comunidad.

Durante los operativos se aplican vacunas contra la gripe, el tétanos y la Fiebre Hemorrágica Argentina, además de completarse los esquemas previstos por el Calendario Nacional de Vacunación, garantizando el acceso gratuito a las dosis recomendadas para cada grupo de riesgo.

Operativos de vacunación en la Fiesta de la Naranja y Río Tala En las últimas jornadas, el personal sanitario desplegó dispositivos especiales en el predio donde se desarrolló la Fiesta Provincial de la Naranja, acercando las vacunas a vecinos y visitantes que participaron del evento.

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Asimismo, los equipos recorrieron distintos establecimientos rurales de la localidad de Río Tala, facilitando el acceso a la inmunización para trabajadores y habitantes de la zona, una estrategia que busca reducir las barreras geográficas para la atención preventiva.

Alcanzaron a 120 personas con las jornadas de inmunización De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud, los distintos operativos permitieron inmunizar a un total de 120 personas, fortaleciendo la cobertura epidemiológica tanto en sectores urbanos como rurales del partido.