Cultura

La presentación tendrá lugar este sábado 21, a las 20:00, en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”. La obra propone un recorrido por los recuerdos familiares, los vínculos entre generaciones y las historias que perduran más allá de la muerte.

El escritor Hernán Luis Digilio presentará oficialmente su novela “Mi abuelo, el ataúd y yo” el próximo sábado 21 de noviembre, a las 20:00, en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, ubicada en Boulevard Colón 635.

La historia comienza en una sala velatoria, donde un ataúd y dos hombres unidos por lazos de sangre comparten un escenario atravesado por la espera, los silencios y la inminencia de una despedida. Desde esa situación, el relato construye una trama en la que se entrelazan recuerdos familiares, palabras heredadas y experiencias que atraviesan generaciones y océanos.

En el desarrollo de la novela aparecen amores, pérdidas, culpas y sacrificios, junto con pequeños episodios de la vida cotidiana que adquieren un nuevo significado al ser recuperados a través de la memoria. La muerte funciona como punto de partida para una narración que no se limita al tono solemne: también incorpora humor, situaciones insólitas y momentos en los que lo inesperado irrumpe en la realidad.

La reseña del libro sintetiza su esencia al definirlo como “una novela sobre lo que se pierde y sobre aquello que, contra todo pronóstico, permanece”. Y agrega: “Porque a veces escuchar una historia es también recibir una herencia y contarla, una manera de que alguien siga viviendo”.

Durante el encuentro en la Biblioteca Menéndez, Digilio compartirá detalles del proceso de escritura y de la construcción de esta historia, además de dialogar con los asistentes. También estará disponible la posibilidad de adquirir ejemplares firmados por el autor.

Una trayectoria literaria con reconocimiento internacional Hernán Luis Digilio nació en Pergamino el 27 de septiembre de 1976. Escritor, músico, periodista y profesor de Historia, ha desarrollado una trayectoria marcada por la diversidad de géneros, la riqueza de sus relatos y una sostenida participación en certámenes literarios de Argentina y España, donde obtuvo importantes reconocimientos y distinciones.

En 2015 publicó su primera novela, El yagán errante, bajo el sello Autores de Argentina. Tres años después llegó su segunda obra, El cuarto crisantemo, editada por Graficar Editora. Paralelamente, comenzó a consolidar una destacada presencia en concursos y publicaciones literarias internacionales, especialmente en España, donde numerosos cuentos suyos fueron seleccionados, publicados y premiados.

Entre sus primeros reconocimientos se destacan la condición de finalista del IV Certamen «Sierra de Francia», en 2018, con el cuento Por la puerta grande, y su posterior participación en distintas ediciones de ese concurso, en el que obtuvo accésits en 2019, 2022 y 2023, además de alcanzar la instancia final en varias oportunidades consecutivas. También fue distinguido en certámenes de Salamanca, Bilbao, Gandia, Cuenca y Valladolid, entre otras localidades españolas.

En 2020 obtuvo el Premio Plaza Nueva Idazleak al Mejor Relato de Libre Ambientación del VIII Certamen Internacional de Narrativa Bilbao Aste Nagusia por Vida de perros. Un año más tarde consiguió el segundo premio en el VII Concurso de Relatos Breves de Cuenca por Jesús de Carabanchel. Sus textos también integraron diversas antologías y publicaciones colectivas, entre ellas Castellanos y leoneses en América, editada en Zamora, y recopilaciones literarias de Badajoz y Ávila.

Su producción se caracteriza por la variedad temática y la construcción de historias que transitan distintos universos narrativos, con personajes y situaciones que encuentran espacio tanto en la ficción como en la memoria y las experiencias humanas.

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En los últimos años continuó sumando reconocimientos. En 2024, su cuento Mi abuelo, el ataúd y yo fue finalista del X Certamen Literario «Sierra de Francia», mientras que en 2025 volvió a alcanzar esa instancia con Teresa había decidido descalzarse, en la undécima edición del mismo concurso.