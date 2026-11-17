Cultura

La escritora, radicada en Pergamino, dará a conocer su nueva obra este viernes, a las 19:30, en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”. La presentación estará a cargo del poeta y escritor Ramón Tino Mollo.

Este viernes, a las 19:30, la escritora Elsa Alicia Presta presentará su novela “Respirando Intriga” en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, ubicada en la intersección de avenida Colón y Mitre. El encuentro será conducido por el poeta y escritor Ramón Tino Mollo.

La obra propone una trama en la que distintos personajes, sus comportamientos y las situaciones que protagonizan se entrelazan para construir una historia compleja, cuyo desenlace no resulta sencillo de anticipar. A través de sus páginas, la autora explora diferentes facetas de la conducta humana y plantea un recorrido narrativo que busca mantener el interés y la expectativa del lector hasta el final.

Con este nuevo libro, Presta incursiona en el género de la novela, luego de una trayectoria literaria que incluye publicaciones de poesía y microficción. Su escritura se nutre de una formación sostenida en distintos espacios de creación y aprendizaje, donde desarrolló su interés por la literatura y la expresión escrita.

Trayectoria literaria Nacida en Arrecifes y radicada en Pergamino, Elsa Alicia Presta realizó durante siete años el taller literario de Estela Torres Erill y posteriormente participó, durante otro período de siete años, del Taller Florilegio, coordinado por Marta Siciliano.

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A lo largo de su recorrido publicó cinco libros. Su primera obra, “Siempre primavera”, fue presentada en La Habana, Cuba, en 2016. Luego llegó “Soñando en poesía”, presentado en Cosquín en 2019. En 2022 publicó “Para leer sin tiempo”, un trabajo de microficción presentado en Pergamino, y en 2024 dio a conocer “Imaginando en breve”, también dentro de ese género, en la ciudad de San Nicolás.